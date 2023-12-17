«Россия 25» — Казахстан. Роман Ротенберг выиграет Кубок Первого канала

17 декабря состоится матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Казахстан. Начало игры — в 15:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1.20. Шансы казахстанцев оценили в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 5.80.

Коэффициенты букмекеров на матч «Россия 25» — Казахстан 17 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Россия 25» — Казахстан получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.70. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.76. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 2.90.

Анализ и прогноз на матч «Россия 25» — Казахстан (17.12.2023)

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала Кубок Первого канала . Кубок Первого канала 17 декабря 2023, воскресенье. 15:00 МСК Россия 25 Не начался Казахстан Кто победит в основное время? П1 X П2

Заключительные матчи Кубка Первого канала запланированы на 17 декабря. В одном из них «Россия 25» будет играть со сборной Казахстана на арене «Ледовый дворец». Начало встречи запланировано на 15:00 мск.

Роман Ротенберг возглавил российскую команду, в которую включил основную часть хоккеистов СКА. В этом решении нет ничего удивительного, ведь тренеру проще работать со своими подопечными. Да и в целом не пришлось работать над сыгранностью и взаимодействием, ведь времени на подготовку к турниру было катастрофически мало.

«Россия 25» порадовала болельщиков уже в первой встрече, победив «Звёзды и ВХЛ» с разгромным счётом 5:2. По одной шайбе забросили Василий Глотов, Михаил Воробьёв и Максим Соркин, а дубль оформил Марат Хайруллин. Стоит отметить, что авторами четырёх голов стали хоккеисты СКА. На воротах уверенно отыграл Никита Серебряков, хотя работы у голкипера было не так много.

Затем россияне одержали победу во встрече с Беларусью – 5:3. В целом игра получилась равной, и до конца не было понятно, кто одержит победу. В первом периоде команды обменялись голами. За белорусов забил Степан Фальковский, а в составе «России 25» отличился Никита Гребёнкин. Во втором периоде также был установлен паритет благодаря шайбам Романа Горбунова и Василия Глотова – 2:2.

В заключительном периоде Беларусь вышла вперёд на 12-й минуте благодаря голу 20-летнего Вадима Морозова из минского «Динамо». Однако команда потеряла концентрацию и получила удаление, а «Россия 25» этим воспользовалась, и Александр Никишин реализовал большинство. Чуть больше чем за минуту до конца встречи белорусы получили ещё один штраф. На этот раз численное преимущество реализовал Сергей Толчинский. Пятый гол записал на свой счёт Илья Сафонов в пустые ворота.

Главным тренером сборной Казахстана был назначен Галым Мамбеталиев. Состав получился очень разносторонним. Наставник вызвал на игры Кубка Первого канала бо́льшую часть хоккеистов из клубов КХЛ, но и нашёл место для спортсменов из казахстанского «Номада». Возможно, именно это сказалось на разгромном поражении в первой встрече.

Казахстан уступил Беларуси со счётом 2:6. «Ястребы» атаковали опасно и часто, но реализовать свои шансы не могли. Когда во втором периоде белорусы немного расслабились, они попытались переломить ход встречи. Казахстанцы отыграли две шайбы, авторами которых стали Максим Мусоров из «Номада» и Алихан Омирбеков из «Барыса». В качестве основного голкипера был выбран Андрей Шутов.

Зато встречу со «Звёздами и ВХЛ» казахстанская сборная выиграла со счётом 3:1. Максим Шутов забил быстрый гол уже на первой минуте, реализовав большинство. Ассистировали ему Орехов и Михайлис. Только во втором периоде «ястребы» пропустили, но быстро пришли в себя. Победную шайбу забросил Никита Михайлис, а увеличил отрыв до двух голов Артём Королёв из «Номада».

Пока ситуация не совсем понятная, и вопрос о том, кто выиграет Кубок Первого канала, остаётся открытым. Если сразу у трёх клубов окажется равное количество очков, то победителя будут определять по очным встречам.

Однако подопечные Ротенберга выглядят перспективнее. У них более сыгранный состав, намного лучше результаты, а в матче с Беларусью команда вообще проявила характер. Плюс встреча получится результативной, ведь нужно завести публику. Наша ставка на то, что «Россия 25» забьёт во всех периодах, за 1.75.

Прогноз и ставки на матч «Россия 25» — Казахстан 17 декабря 2023 года

«Россия 25» одержала победы в двух матчах, при этом в каждом забрасывала по пять шайб. Под руководством Ротенберга находится большое количество хоккеистов из СКА, с которыми он знает, как нужно работать. Казахстан проиграл с разгромом уже первую встречу с Беларусью, но реабилитировался, победив «Звёзды и ВХЛ». Россияне выглядят интереснее, у них лучше результаты и сыгранность. Рекомендуем ставку на то, что «Россия 25» забьёт во всех периодах за 1.75 и выиграет турнир.

Ставка: «Россия 25» забьёт во всех периодах за 1.75.