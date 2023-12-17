«Аталанта» — «Салернитана». Миранчук и Мурьель образовали связку

На счету этого дуэта два гола и две результативные передачи в последних двух встречах. Остановятся на этом?

18 декабря состоится матч 16-го тура Серии А «Аталанта» — «Салернитана». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу бергамасков можно с коэффициентом 1.30. Успех «морских коньков» оценивается в 10.25. На ничью дают коэффициент 5.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 16-го тура Серии А «Аталанта» — «Салернитана» 18 декабря 2023 года

Аналитики считают, что игра «Аталанта» — «Салернитана» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.05. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.86. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.01.

Анализ и прогноз на матч 16-го тура Серии А «Аталанта» — «Салернитана» (18.12.2023)

Игра 16-го тура Серии А «Аталанта» — «Салернитана» начнётся 18 декабря на стадионе «Джевисс». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

Бергамаски в минувшем матче Серии А победили дома «Милан» (3:2). Встреча прошла в равной борьбе. «Аталанта» дважды вела в счёте, но позволяла сопернику отыграться. Решающий вклад внёс Алексей Миранчук. Он сделал голевую передачу Луису Мурьелю, который забил победный мяч.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Аталанты» рассказал, что удивлён поведением болельщиков, которые свистом сопровождали выход на замену Алексея Миранчука и Луиса Мурьеля. Джан Пьеро Гасперини предложил в следующий раз подождать, прежде чем смеяться над сделанной им заменой.

Итальянская пресса поставила россиянину за игру с «Миланом» высокую оценку, а пресс-служба бергамасков назвала отличную игру россиянина «царской пьесой». Миранчук действительно находится в хорошем тонусе. В заключительном туре группового этапа Лиги Европы «Аталанта» победила на выезде «Ракув» (4:0), а Алексей вновь записал в актив результативный пас на Мурьеля.

«Аталанта» находится на восьмом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 23 очка в 15 матчах. Клуб выиграл семь встреч и две завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене бергамаски провели семь матчей, в которых одержали четыре победы.

В последних пяти встречах дома в Серии А подопечные Джан Пьеро Гасперини выступили неплохо. Они победили «Дженоа» (2:0) и «Милан» (3:2), завершили вничью игру с «Ювентусом» (0:0), а уступили «Интеру» (1:2) и «Наполи» (1:2). Отметим, что три из этих матчей заканчивались тоталом больше 2.5 мяча.

Главная угроза воротам «Салернитаны» будет исходить от Адемолы Лукмана, если главный тренер выпустит его на поле. Нападающий в текущем розыгрыше Серии А забил шесть мячей и сделал два ассиста.

«Салернитана» в минувшем туре Серии А дома проиграла «Болонье» (1:2). «Морские коньки» действовали в защите плохо, позволив сопернику в первом тайме забить два гола. Весьма вероятно, что негативное влияние на надёжность обороны команды оказала травма основного голкипера Гильермо Очоа.

«Салернитана» плохо выступила в последних пяти встречах Серии А. Она победила «Лацио» (2:1), завершила вничью матч с «Сассуоло» (2:2), а уступила «Наполи» (0:2), «Фиорентине» (0:3) и «Болонье» (1:2). Таким образом, четыре из этих игр заканчивались тоталом больше 2.5 мяча.

«Морские коньки» занимают последнюю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав восемь очков в 15 встречах. Клуб выиграл только один матч в этом розыгрыше и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «морские коньки» провели семь игр, в которых не одержали ни одной победы.

Джан Пьеро Гасперини в матче с «Миланом» эффективно использовал талант Алексея Миранчука. Полезно отыграл россиянин и встречу с «Ракувом» в Лиге Европы. Возможно, что он вновь получит время в концовке матча. Теперь он в паре с Мурьелем представляет угрозу любому сопернику. Рассмотрим ставку на победу «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.89.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Аталанта» — «Салернитана» 18 декабря 2023 года

Увольнение Паулу Соузы и появление на посту главного тренера Филиппо Индзаги не оказало положительного влияния на игру «Салернитаны». «Морские коньки» часто теряют концентрацию в обороне, а травма Гильермо Очоа лишь добавила им нервозности. «Богиня», конечно же, далека от оптимальной формы, но прогресс команда демонстрирует. В плане общекомандного взаимодействия она превосходит соперника. В этом матче мы выберем ставку на победу «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Аталанты» и тотал больше 2.5 мяча за 1.89.