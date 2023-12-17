«Россия 25» — Казахстан: Ротенберг успешно готовится к Олимпиаде

17 декабря состоится матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Казахстан. Начало – в 15:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу россиян можно с коэффициентом 1.18. В случае если победят гости, сыграет коэффициент 12.00. На ничью в основное время можно сделать ставку за 8.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Первого канала «Россия 25» — Казахстан 17 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Россия 25» — Казахстан будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.44, тотал меньше 5.5 – за 2.80. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч Кубка Первого канала «Россия 25» — «Казахстан» (17.12.2023)

Роман Ротенберг может быть доволен. «Россия 25» на Кубке Первого канала одержала две победы в двух матчах, каждый раз отправляя в ворота соперников не менее пяти шайб. Сначала команда победила сборную «Звёзды и ВХЛ» 5:2, а затем переиграла команду Беларуси — 5:3. Причём матч с белорусами оказался очень сложным: за пять минут до конца основного времени россияне уступали 2:3, но удачно сыграли в большинстве. Таким образом, победа над Казахстаном гарантирует первое место на турнире.

Кажется, что проблем с этой победой быть не должно. Ведь Казахстан проиграл той же Беларуси 2:6, да и в игре со сборной ВХЛ казахстанцы хоть и победили, но смотрелись не столь уверенно. Да ещё под вопросом выход на лёд лидера сборной Казахстана Никиты Михайлиса. Форвард приболел, если речь о серьёзной простуде, то никто не будет рисковать здоровьем игрока.

«Россия 25» тоже понесла потери. В матче с Беларусью сотрясение мозга получил Василий Атанасов. Форварда заявляли на матчи 13-м нападающим, но в ключевые моменты Роман Ротенберг выпускал его на лёд. Потеря неприятная, но и без игрока «Торпедо» состав россиян выглядит сильнее и сыграннее. Основу этой команды составили хоккеисты СКА.

Вряд ли сборная Казахстана сможет зацепиться за результат в игре с мотивированной командой Ротенберга. Да, у казахстанцев остаются призрачные надежды на победу на турнире, но, чтобы сделать это, нужно выигрывать, и выигрывать крупно. А вот россияне хотят не просто победить, но и порадовать болельщиков. И, вероятнее всего, у них это получится. Можно даже рискнуть и поставить на победу с разницей как минимум в три шайбы. Сделать это можно с коэффициентом 1.76 по линии Winline.

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Ставка: победа «России 25» с форой (-2.5) за 1.76.

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