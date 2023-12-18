«Наполи» — «Фрозиноне». Осимхен и Кварацхелия снимут напряжение

19 декабря состоится матч 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» — «Фрозиноне». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу неаполитанцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.46. Успех гостей оценён экспертами в 4.80. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» — «Фрозиноне» 19 декабря 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Наполи» — «Фрозиноне» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.07. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.72.

Анализ и прогноз на матч 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» — «Фрозиноне» (19.12.2023)

Позади групповой этап еврокубковых турниров, а также 16 туров Серии А. На 19 декабря запланирован матч 1/8 финала Кубка Италии. На стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе действующий обладатель скудетто «Наполи» примет «Фрозиноне». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

Недавно «Наполи» пережил смену главного тренера. Должность занял Вальтер Маццарри, ранее уже руководивший командой. Поначалу возвращение наставника сказывалось отрицательно. Они с разгромным счётом уступили «Интеру» (0:3), а также проиграли «Ювентусу» (0:1) и мадридскому «Реалу» (2:4).

Однако затем Маццарри немного освоился и отладил механизмы игры. Его подопечные уверенно победили «Брагу» (2:0), а также обыграли «Кальяри» (2:1). В последней игре неаполитанцы могли забить гораздо больше. Неоднократно мяч пролетал в нескольких сантиметрах от штанги и попадал в каркас ворот.

Главными героями встречи с «Кальяри» стали Виктор Осимхен и Хвича Кварацхелия. 24-летний нападающий забил гол, а также отметился очень красивой передачей, которую превратил в гол грузин. Таким образом, бывший полузащитник «Рубина» прервал пятиматчевую серию без результативных действий.

Маццарри выразил радость, что Осимхен и Кварацхелия забили. Он отметил, что в последнее время Виктор и Хвича были напряжёнными. Тренер подчеркнул, что футболистам нужно было вернуться к роли главных действующих лиц команды, какими они являлись в прошлом сезоне.

«Фрозиноне» выдал неплохой отрезок на старте сезона и на некоторое время даже поднялся выше середины турнирной таблицы чемпионата Италии. Однако долго сохранять такой темп у выступавшей в прошлом сезоне в Серии В команды не получилось ввиду нехватки ресурсов.

В последних восьми турах в Серии А «канарейки» победили только располагающийся в зоне вылета «Эмполи» (2:1) и «Дженоа» (2:1). Также они сыграли вничью с «Торино» (0:0). Причём во всех трёх встречах жёлто-синие выступали на выезде. Уступили они «Болонье» (1:2), «Кальяри» (3:4), «Интеру» (0:2), «Милану» (1:3) и «Лечче» (1:2).

Примечательно, что много пропускали подопечные Эусебио Ди Франческо даже во встречах с аутсайдерами. 54-летний итальянский специалист отдаёт предпочтение высокоскоростному атакующему стилю, поэтому матчи его команд зачастую получаются интенсивными и результативными.

В 18 матчах во всех официальных турнирах «Фрозиноне» забил 24 мяча, но пропустил больше — 27. На предыдущих стадиях Кубка Италии «канарейки» не без труда победили «Пизу» (1:0) и «Торино» (2:1 д. вр.). Маловероятно, что им удастся пробраться в четвертьфинал турнира.

Поставить на победу «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.95. Пять из шести последних очных встреч закончились именно так. В другой неаполитанцы выиграли со счётом 2:0, но тот матч проходил на стадионе «Бенито Стирпе» во Фрозиноне.

В прошлом сезоне «Наполи» неудачно выступил в Кубке Италии, но тогда они были нацелены на скудетто и играли под руководством Лучано Спаллетти. У Вальтера Маццарри совсем иной настрой на данный турнир. В сезоне-2011/2012 он становился обладателем трофея вместе с неаполитанцами.

Прогноз и ставки на матч Кубка Италии «Наполи» — «Фрозиноне» 19 декабря 2023 года

«Наполи» постепенно адаптируется к требованиям Маццарри. Лидеры начали забивать. Команда лучше смотрится в атаке. Единственное — нужно немного подтянуть реализацию моментов. У «Фрозиноне» на порядок меньше резервов и хуже результаты на дистанции. Команда хороша в атаке, но очень часто пропускает. «Канарейки» являются весьма удобным соперником для неаполитанцев. История очных встреч всецело на стороне результативной победы хозяев.

Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 3.5 мяча за 1.95.