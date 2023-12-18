«Челси» — «Ньюкасл». Почеттино проявит терпение

Только так можно будет добиться хорошего результата в игре с «сороками».

19 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Ньюкасл Юнайтед». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.80. Успех «сорок» оценён в 4.30. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Челси» — «Ньюкасл» 19 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Челси» — «Ньюкасл» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.46. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Ньюкасл» (19.12.2023)

Позади матчи 17-го тура АПЛ. 19 декабря состоятся три встречи 1/4 финала Кубка лиги Англии. В самой поздней из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне померяются силами местный «Челси» и «Ньюкасл». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних шести турах в чемпионате Англии «синие» победили только «Брайтон» (3:2) и «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Также они сыграли вничью с «Манчестер Сити» (4:4). Уступили «аристократы» как раз «Ньюкаслу» (1:4), переживающему трудные времена «Манчестер Юнайтед» (1:2) и «Эвертону» (0:2).

«Челси» расположился на 10-й строчке в турнирной таблице. Несмотря на назначение Маурисио Почеттино, текущий сезон складывается для клуба не лучше минувшего. Команда периодически демонстрирует крайне невнятную игру и много пропускает. Испытывает она проблемы даже во встречах с андердогами.

Усугубляет и без того удручающее положение лондонцев то, что в лазарете пребывает ряд ведущих футболистов, в частности Рис Джеймс. Сообщается, что капитан команды может пропустить три месяца из-за рецидива травмы подколенного сухожилия. Многие оставшиеся у Почеттино в подспорье футболисты находятся в плохой форме.

По-прежнему мало пользы приносят Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес и Михаил Мудрик. Украинец выдал неплохой отрезок в октябре, но затем всё вернулось на круги своя. В последних семи встречах в АПЛ он отметился только одной результативной передачей. По итогам матча с «Шеффилд Юнайтед» полузащитник был признан худшим игроком.

Один из немногих, кто действительно хорош и полностью оправдывает потраченные на трансфер средства — это Коул Палмер, приобретённый «Челси» летом у «Манчестер Сити». В 17 встречах во всех официальных турнирах в составе «аристократов» он забил шесть мячей и отдал пять результативных передач.

На счастье «синим», у «Ньюкасла» тоже масса проблем. Помимо «Челси», в последних шести турах в чемпионате Англии чёрно-белые победили только «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Фулхэм» (3:0). Уступили они «Борнмуту» (0:2), «Эвертону» (0:3) и «Тоттенхэму» (1:4).

Кроме того, «сороки» проиграли в трёх из четырёх последних туров группового этапа Лиги чемпионов и остались без евровесны. Так же, как и у «аристократов», у «Ньюкасла» много важных кадровых потерь. Ещё долго Эдди Хау не сможет положиться на угодившего в скандальную историю со ставками Сандро Тонали и Ника Поупа.

Голкипер, неоднократно выручавший клуб из города Ньюкасл-апон-Тайн, получил повреждение во встрече 14-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед». Хау предположил, что Поупу потребуется операция. По предварительной информации, футболист выбыл на четыре-пять месяцев.

Ходили слухи о том, что чёрно-белые могут пригласить Давида де Хеа в качестве временной замены Поупа, но Хау опроверг эту информацию. Добавляет проблем английскому специалисту то, что матч с «Челси» из-за дисквалификации пропустит ведущий защитник «сорок» Киран Триппьер.

Ко всему прочему, «Ньюкасл» в этом сезоне очень неудачно выступает на выезде. Только в двух матчах в этом сезоне в гостях он одержал победы. Также было четыре ничьих. За этот период времени подопечные Хау забили только 18 мячей, а пропустили 20.

При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится 1Х + ТМ 3.5 мяча за коэффициент 1.80. Шесть последних очных встреч, проходивших на стадионе «Стэмфорд Бридж», закончились именно так. Причём пять из них «аристократы» выиграли.

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии «Челси» — «Ньюкасл» 19 декабря 2023 года

«Челси» очень нестабилен. Тем не менее в его победу верится чуть больше. «Аристократов» тащит Коул Палмер. Плюс солидное преимущество даст им поддержка родных трибун. У «Ньюкасла» очень большие проблемы с выездами. Кроме того, он остался без доброй половины лидеров. История очных встреч предвосхищает поражение «сорок» и небольшое количество голов.

Ставка: «Челси» не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча за 1.80.