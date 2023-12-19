«Реймс» — «Гавр». Команда Далера Кузяева способна на подвиги

20 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Франции «Реймс» — «Гавр». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 1.65. Шансы тёмно-синих оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Реймс» — «Гавр» 20 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Реймс» — «Гавр» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.63. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Лиги 1 «Реймс» — «Гавр» (20.12.2023)

20 декабря завершается 17-й тур чемпионата Франции. В одном из его матчей «Реймс» на стадионе «Огюст Делон II» будет принимать «Гавр». Начало встречи запланировано на 23:00 мск. Настолько ли велика разница между командами, как утверждают эксперты?

Красно-белые проводят в целом неплохой сезон и занимают восьмое место в турнирной таблице Лиги 1. В их активе 23 очка, а отстаёт команда от зоны попадания в еврокубки на три очка. Всего за 16 туров «Реймс» побеждал семь раз и столько же терпел поражения. За это время клубом был забит 21 гол, а пропущено – 23.

У красно-белых самый молодой тренер – ему всего 31 год. Уильям Стилл является фанатом Football Manager, в котором здорово натренировался, играя в симулятор с самого детства. С начала работы с командой он впечатлил многих. В этом сезоне его клуб вполне может рассчитывать на попадание в Лигу конференций или Лигу Европы. Хотя ещё есть время замахнуться и на путёвку в ЛЧ.

Правда, последние результаты оптимизма не добавляют. «Реймс» проиграл четыре из пяти встреч. Он уступил «ПСЖ» (0:3), «Ренну» (1:3), «Ницце» (1:2) и «Лансу» (0:2). Выиграл клуб только у «Страсбурга» со счётом 2:1. Бросается в глаза то, что подопечные Уильяма Стилла плохо действуют в обороне, хотя до этого неплохо защищались.

«Гавр» занимает 10-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, имея в активе 19 очков. Команда опережает зону вылета на шесть очков и может пока чувствовать себя комфортно. Правда, победила она всего в 4 из 16 встреч, но семь раз сыграла вничью. Учитывая скромные ресурсы, тёмно-синие стараются отрабатывать в обороне, рассчитывая на контратаку.

Часто тактика Луки Элснера приносит плоды. «Небесные» проиграли только два из восьми последних матчей. Они уступили «ПСЖ» (0:2) и «Страсбургу» (1:2). Победил клуб «Тулузу» (2:1) и располагающуюся на второй строчке таблицы Лиги 1 «Ниццу» со счётом 3:1. Сабби оформил дубль, а Мохамед Байо забил гол и отдал результативную передачу.

Интересно, что Далер Кузяев появился на поле лишь на 84-й минуте и суммарно отыграл семь минут. Это первый случай за время выступления россиянина за «Гавр», когда ему было отведено так мало времени. Всего экс-футболист «Зенита» провёл за «небесных» 16 встреч, в которых забил два мяча.

Бесспорно, у «Реймса» большие амбиции, лучше глубина состава и показатели на большой дистанции. Однако последние встречи оказались очень тяжёлыми для команды. У «Гавра», обыгравшего саму «Ниццу» в последнем туре, будут гореть глаза. Удивлять Лука Элснер умеет, он это доказывал уже не раз. Мы считаем, что «небесные» не проиграют за 2.20.

Прогноз и ставки на матч «Реймс» — «Гавр» 20 декабря 2023 года

«Реймс» хорош на дистанции, но проиграл последние четыре из пяти встреч. Причём команда резко стала много пропускать, показывая невзрачную игру в защите. «Гавр» помнит, с каким трудом ему досталась путёвка в Лигу 1, и дорожит каждым матчем в этом сезоне. Поэтому подопечные Луки Элснера всегда сконцентрированы и мотивированы. Это помогло им обыграть в минувшей встрече «Ниццу». Да и в игре с «ПСЖ» тёмно-синие хоть и проиграли, но пропустили всего два мяча. У них есть хороший потенциал. Мы предлагаем ставку на то, что «Гавр» не проиграет.

Ставка: «Гавр» не проиграет за 2.20.