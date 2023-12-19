«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Юрген Клопп встревожен

Немецкий специалист посетовал на трудный календарь и на то, что предстоит играть с набравшими ход «молотобойцами» сразу после «МЮ».

20 декабря состоится матч 1/4 финала Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу мерсисайдцев можно с коэффициентом 1.44. Успех лондонцев оценён в 6.70. Ставки на ничью в основное время принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 20 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Ливерпуль» — «Вест Хэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.48. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм» (20.12.2023)

Позади матчи 17-го тура АПЛ. 20 декабря состоится встреча, которая завершит программу 1/4 финала Кубка лиги Англии. На стадионе «Энфилд» померяются силами местный «Ливерпуль» и «Вест Хэм». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

В последних 10 турах в чемпионате Англии «Ливерпуль» не потерпел ни одного поражения. Вничью он сыграл с «Брайтоном» (2:2), «Лутоном» (1:1), «Манчестер Сити» (1:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:0). В трёх из четырёх случаев потеряли очки подопечные Юргена Клоппа на выезде.

На домашнем стадионе мерсисайдцы не сумели обыграть «красных дьяволов». Встреча проходила под их тотальным контролем. «Ливерпуль» нанёс целых 34 удара. Он установил антирекорд сезона среди топ-5 лиг по количеству нанесённых нерезультативных ударов.

У подопечных Клоппа было множеством моментов. Однако где-то их подвела реализация, а где-то был хорош голкипер соперника Андре Онана. Он совершил восемь сейвов. Да и в целом «Манчестер Юнайтед» оборонялся очень компактно. Он приложил все силы для того, чтобы не пропустить.

На пресс-конференции Клопп вспомнил предыдущую встречу с «Манчестер Юнайтед», которая ознаменовалась крупной победой его подопечных — 7:0. Немецкий специалист поделился мнением, что даже та игра не была такой доминирующей. Вопрос в том, не повторится ли история в предстоящем матче?

В 25 встречах во всех официальных турнирах мерсисайдцы забили 58 мячей. Ряд их лидеров пребывают в шикарном тонусе и демонстрируют высококачественный футбол. Думается, Клопп проведёт работу над ошибками и не допустит неудовлетворительного результата в матче с «Вест Хэмом».

Впрочем, «молотобойцы» тоже прилично прибавили. В последних шести турах в чемпионате Англии они уступили только «Фулхэму» (0:5), а также сыграли вничью с «Кристал Пэлас» (1:1). Победили «молотобойцы» сначала «Ноттингем Форест» (3:2), «Бёрнли» (2:1) и «Тоттенхэм» (2:1), а затем «Вулверхэмптон» (3:0).

Таким образом, подопечные Дэвида Мойеса поднялись на восьмую строчку в турнирной таблице. Отставание от занимающего шестое место «Ньюкасла» составляет два очка. Не исключено, что сезон «Вест Хэм» закончит в зоне еврокубковых турниров.

К слову, «молотобойцы» вышли в плей-офф Лиги Европы с первого места. В шести турах группового этапа они уступили только «Олимпиакосу» (1:2). Во всех остальных встречах одержали победы. Особый вклад в успехи привнёс Джаррод Боуэн. В 21 матче во всех официальных турнирах в составе лондонского клуба он забил 11 мячей и отдал три голевые передачи.

С результативностью у «Вест Хэма» дела обстоят очень даже неплохо. В 25 матчах во всех турнирах он забил 43 мяча. Однако и пропустили «молотобойцы» немало — 35 голов. Поэтому есть все основания полагать, что предстоящая встреча ознаменуется большим количеством забитых мячей, причём, скорее всего, с обеих сторон.

В преддверии встречи Клопп отметил, что у его команды наступает трудный период. Немец подчеркнул, что «Вест Хэм» на данный момент на высоте и играет очень хорошо. Дальше будут «Арсенал» и «Бёрнли». По мнению тренера, это ужасно.

Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.85. Шесть из восьми последних очных встреч закончились именно так. В большей части этих игр мерсисайдцы одержали победы, но в текущем тонусе «молотобойцы» вполне способны удивить. На предыдущей стадии Кубка лиги Англии они победили лидирующий «Арсенал» (3:1).

Прогноз и ставки на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии «Ливерпуль» — «Вест Хэм» 20 декабря 2023 года

На последнем отрезке сезона «Ливерпуль» и «Вест Хэм» набрали отличный ход. На двоих они забили 65 мячей в 17 турах в чемпионате Англии. У команд пребывают на подъёме лидеры атаки. Плюс статистика говорит о том, что встречи мерсисайдцев и лондонцев часто получаются результативными. Ждём, что и в этот раз голов будет много, причём с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.85.