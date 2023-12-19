«ПСЖ» — «Метц». Килиан Мбаппе доверяет только себе

У нападающего есть разногласия с тренером, а забитый в последнем матче гол он даже не стал праздновать.

20 декабря состоится матч 17-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц». Начало – в 23:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу парижан в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.15. Успех тёмно-бордовых оценивается в 16.75. На ничью дают коэффициент 8.40.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» 20 декабря 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «ПСЖ» — «Метц» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.34, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.01. Гол гостей доступен за 1.95. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.05.

Анализ и прогноз на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» (20.12.2023)

Игра 17-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» пройдёт 20 декабря на стадионе «Парк де Пренс». Стартовый свисток раздастся в 23:00 мск. Недавно парижане узнали своего соперника в плей-офф Лиги чемпионов, которым стал «Реал Сосьедад».

Напомним, в последнем матче Лиги 1 красно-синие на выезде сыграли вничью с «Лиллем» (1:1). «ПСЖ» владел территориальным преимуществом и контролировал мяч, но до опасных моментов дело доходило редко. Счёт в матче открыл Килиан Мбаппе, который реализовал пенальти. Но подопечные Луиса Энрике упустили инициативу, и «доги» восстановили паритет.

В послематчевом интервью главный тренер парижского клуба признал, что расстроен результатом игры. 80 минут команда действовала хорошо, владела инициативой. Сложно объяснить потерю концентрации, но Луис Энрике пообещал пересмотреть видеозапись встречи с «Лиллем», чтобы найти ошибку и исправить ситуацию.

Красно-синие находятся на первом месте в турнирной таблице Лиги 1, набрав 37 очков в 16 матчах. Клуб выиграл 11 встреч и четыре завершил вничью. Стоит отметить, что дома парижане провели восемь матчей, в которых одержали шесть побед.

В последних пяти встречах Лиги 1 подопечные Луиса Энрике выступили хорошо. Они победили «Реймс» (3:0), «Монако» (5:2), «Гавр» (2:0) и «Нант» (2:1), а игру с «Лиллем» завершили вничью (1:1).

«Метц» в минувшем матче Лиги 1 дома уступил «Монпелье» (0:1). Тёмно-бордовые оказались в сложной ситуации уже в начале первого тайма. Они допустили ошибку в обороне, которой воспользовался соперник, и Максим Эстеве открыл счёт. Мессинцы пошли вперёд большими силами, но нападение у них работает плохо, и попытки отыграться провалились.

«Метц» нестабильно выступил в последних пяти встречах Лиги 1. Ярким матчам с результативными действиями пришли на смену провальные. Команда победила «Нант» (3:1) и «Лорьян» (3:2), а уступила «Лиллю» (0:2), «Бресту» (0:1) и «Монпелье» (0:1). Таким образом, в трёх из этих игр тёмно-бордовые не забили.

Подопечные румынского специалиста Ласло Болони занимают 14-ю строчку в турнирной таблице Лиги 1, набрав 16 очков в 16 встречах. Клуб выиграл только четыре матча в этом сезоне и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «Метц» провёл восемь игр, в которых одержал три победы.

Парижане намного превосходят соперника в индивидуальном мастерстве. Команда освоила тактическую схему Луиса Энрике и уже хорошо распоряжается мячом. Без ошибок красно-синие не обходятся, но прогресс в их действиях определённо наметился. Рассмотрим ставку на победу «ПСЖ» с форой (-2.5) за коэффициент 2.17.

Прогноз и ставки на матч Лиги 1 «ПСЖ» — «Метц» 20 декабря 2023 года

Луис Энрике придерживается тактической схемы, которая базируется на тотальном контроле мяча. К ней довольно долго адаптировался «ПСЖ», но в последних встречах прогресс хорошо просматривается. Мбаппе получил определённую свободу перемещений в линии нападения, что позволяет ему нагружать защиту соперника. В пользу победы парижан результаты их последних домашних игр в чемпионате Франции. Они победили в пяти встречах с общим счётом 17:3. В свою очередь, «Метц» попал в кризис. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу красно-синих с форой (-2.5) за 2.17.

Ставка: победа «ПСЖ» с форой (-2.5) за 2.17.