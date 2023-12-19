Кто выиграет Лигу конференций? Эмери — фаворит, но конкурентов много

А вот у Никиты Хайкина шансов совсем мало.

Вчера, 18 декабря, состоялась жеребьёвка раунда плей-офф Лиги конференций. Этот раунд ещё можно назвать 1/16 финала турнира. Букмекеры обновили линию на победителя третьего по статусу еврокубка. Изучаем расклады и рассказываем, кого эксперты видят триумфатором турнира!

Схема розыгрыша Лиги конференций

По итогам группового этапа восемь клубов, которые заняли первые места в своих квартетах, напрямую пробились в 1/8 финала. Это «Лилль», «Маккаби» Тель-Авив, «Виктория» Пльзень, «Брюгге», «Астон Вилла», «Фиорентина», ПАОК и «Фенербахче».

К командам, которые заняли вторые места в группах, добавились клубы с третьих мест в группах Лиги Европы. Эти команды сыграют так называемый раунд плей-офф или 1/16 финала.

Кто с кем сыграет в раунде плей-офф

По итогам жеребьёвки получились следующие пары стыковых матчей.

«Штурм» — «Слован»

«Серветт» — «Лудогорец»

«Юнион» — «Айнтрахт»

«Бетис» — «Динамо» Загреб

«Олимпиакос» — «Ференцварош»

«Аякс» — «Будё-Глимт»

«Мольде» — «Легия»

«Маккаби» Хайфа — «Гент»

Первые стыковые матчи состоятся 15 февраля, ответные — 22 февраля 2024 года.

Кто в главных фаворитах?

Главным претендентом на победу в Лиге конференций букмекеры считают «Астон Виллу». Поставить на успех бирмингемского клуба можно с коэффициентом 4.00. Англичане заняли первое место на групповом этапе, поэтому начнут плей-офф с 1/8 финала. Унаи Эмери четырежды выигрывал Лигу Европы, почему бы ему не распробовать новый еврокубок?

Шансы «Фиорентины» оценили коэффициентом 6.50, итальянцы также начнут плей-офф со второго раунда. А вот «Айнтрахт», на который предлагают коэффициент 10.0, сыграет уже в 1/16 финала. Соперник — бельгийский «Юнион» (25.0).

«Аякс» возродится с Лигой конференций?

Минувшей осенью только ленивый не говорил, как всё плохо в амстердамском «Аяксе». Команда шла на вылет в чемпионате Нидерландов, пережила смену спортивного блока и тренера. Но время идёт, ситуация стабилизировалась и стремительно выправляется. В Лиге Европы продолжить выступления не удалось, но в Лиге конференций голландский клуб — один из фаворитов. Поставить на его победу можно за 13.0. А остановить «Аякс» попробуют Никита Хайкин и его «Будё-Глимт». По мнению аналитиков, шансов у россиянина не так много. На то, что норвежский клуб победит в Лиге конференций, дают 100. Так же низко оценивают шансы только тель-авивского «Маккаби», но те уже точно будут в 1/8 финала.

Такой же цифрой, как и у «Аякса», оценили шансы «Бетиса» и «Лилля». Французы пока только ждут соперника, а вот испанцам выпало загребское «Динамо» (50.0), которое переживает смену поколений.

За 15.0 можно сделать ставку на успех «Фенербахче», а за 17.0 — на победу «Брюгге». Вероятность успеха ПАОКа, за который выступает Магомед Оздоев, оценили цифрой 20.0. Все эти клубы начнут борьбу с 1/8 финала.

Кто ещё может победить?

Откровенно говоря, на этом круг явных претендентов исчерпан. Дальше идут команды, победа которых станет сенсацией. За 25.0 можно поставить на пльзеньскую «Викторию».

Шансы «Гента» и «Слована» оценили коэффициентом 40.0. Бельгийцам предстоит сыграть в стыковых матчах с «Маккаби» из Хайфы (50.0), а «Словану» выпал австрийский «Штурм» (45.0).

45.0 дают на «Олимпиакос», которому играть с экс-командой Станислава Черчесова — с «Ференцварошем» (50.0). Вероятность успеха «Лудогорца» оценили в 50.0, но при этом болгары — фавориты противостояния с «Серветтом» (80.0).

Пара «Мольде» — «Легия» — дуэль равных противников, на победу любого из этих клубов в турнире аналитики дают коэффициент 80.0.

Конечно, до февраля коэффициенты ещё скорректируют. Травмы, дисквалификации, подъёмы и спады – всё это обязательно будет. Но прямо сейчас есть неплохой шанс сделать ставку с высоким коэффициентом и срубить куш в случае успеха. Удачных ставок!