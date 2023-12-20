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Экспресс на сегодня, 20 декабря 2023, лучшие прогнозы на спорт, коэффициенты и ставки

Экспресс на футбол с коэффициентом 10.02: Гарри Кейн бьёт рекорды, Хави реабилитируется
Максим Ермаков
Экспресс на сегодня, 20 декабря 2023
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А Мбаппе продолжает радовать своих болельщиков результативным футболом.

Остаётся всё меньше времени до новогодних праздников, но это не повод сокращать количество интересных матчей. На 20 декабря запланировано много интригующих встреч. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 10.02 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Барселона» — «Альмерия»

Испания - Примера . 18-й тур
20 декабря 2023, среда. 21:00 МСК
Барселона
Барселона
Не начался
Альмерия
Альмерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Барселона», несмотря на недавние потери очков, всё же является одной из сильнейших команд Испании, что подтверждается её местом в турнирной таблице и качеством игры. В последних пяти матчах каталонцы показали нестабильные результаты, но их победы над «Атлетико» и «Порту» говорят о серьёзном потенциале.

С другой стороны, «Альмерия» выглядит менее убедительно, что отражается как на турнирном положении, так и в последних играх. Набор очков даётся с трудом, что делает её аутсайдером в предстоящей встрече. К тому же последняя встреча с «Мальоркой», завершившаяся нулевой ничьей, показывает затруднения в атакующей линии. Учитывая предыдущие очные матчи, можно заметить, что в последней игре «Альмерия» одержала победу со счётом 1:0. Однако это скорее исключение, нежели правило, так как в большинстве предыдущих матчей побеждала «Барселона», и с достаточно крупным счётом.

Принимая во внимание все факторы, можно ожидать, что «Барселона» выиграет. Подопечные Хави обладают более качественным составом, лучшей тактикой и техникой. Скорее всего, они захотят взять реванш за поражение и подтвердить своё превосходство. Поэтому наш прогноз — победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 2.05.

Прогноз на матч «Вольфсбург» — «Бавария»

Германия - Бундеслига . 16-й тур
20 декабря 2023, среда. 22:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Не начался
Бавария
Мюнхен
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Вольфсбургу», показывавшему нестабильные результаты в недавних матчах, удалось одержать победу в последней игре с «Дармштадтом» со счётом 1:0. Это могло бы стать для команды началом новой положительной серии. Хотя поражения от «Фрайбурга», «Боруссии» и «Бохума» до этого говорят о том, что стабильность — это не сильная сторона «волков» в текущем сезоне.

«Бавария», с другой стороны, продемонстрировала более убедительные результаты, одержав победы в трёх из последних пяти встреч во всех турнирах. Кроме того, мюнхенская команда смогла не пропустить ни одного мяча в четырёх из этих пяти матчей, что свидетельствует о сильной защите и отличной форме голкипера. Мануэль Нойер вновь на высоте.

Конечно, поражение от «Айнтрахта» со счётом 1:5, стало тревожным звонком для Томаса Тухеля. Однако последующие результаты показали, что «Бавария» способна быстро возвращаться в игру и доминировать на поле. Предыдущие очные встречи также говорят в пользу «красных», которые победили в большинстве матчей. Особенно запоминающимся был матч 5 февраля 2023 года, когда мюнхенцы забили четыре гола, что ещё раз подчёркивает их атакующий потенциал.

Учитывая всё вышеперечисленное, можно предположить, что и в этой встрече «Бавария» будет иметь преимущество. Вероятнее всего, матч завершится её победой и тоталом больше 3.5 мяча за 2.35. «Вольфсбург» попытается оказать сопротивление, но в итоге уступит более опытному и атакующему сопернику.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Метц»

Франция - Лига 1 . 17-й тур
20 декабря 2023, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж
Не начался
Метц
Метц
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«ПСЖ» является бесспорным фаворитом не только этой встречи, но и всего чемпионата Франции, что подтверждают как текущая форма команды, так и её последние встречи. Согласно предматчевой статистике, парижане показывают стабильные результаты, добыв в последних пяти непростых играх три ничьих и две победы. Игра красно-синих характеризуется контролем мяча и агрессивным нападением, что позволяет создавать множество моментов у ворот соперников.

«Метц» не в лучшей форме, потерпев три поражения на том же отрезке, хотя и выиграл два раза. История очных встреч говорит в пользу «ПСЖ», который доминировал над тёмно-бордовыми в последних матчах, включая крупную победу со счётом 5:0 в мае 2022 года.

Вероятно, «Метц» сосредоточится на обороне, пытаясь минимизировать разрыв в счёте, однако качество игроков и тактическое мастерство «ПСЖ» позволят ему одержать победу. Возможно, встреча завершится даже разгромом. Этот матч станет ещё одним подтверждением того, что парижане являются сильнейшей командой в Лиге 1, и продемонстрирует разницу в классе. Ставки на победу «ПСЖ» и тотал больше 3.5 мяча принимают за 2.08.

Экспресс на матчи 20 декабря

Ставка 1: победа «Барселоны» в игре с «Альмерией» с форой (-2.5) за 2.05.

Ставка 2: победа «Баварии» в матче с «Вольфсбургом» и тотал больше 3.5 мяча за 2.35.

Ставка 3: победа «ПСЖ» в игре с «Метцем» и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

Общий коэффициент: 2.05 Х 2.35 Х 2.08 = 10.02.

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