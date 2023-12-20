СКА — ЦСКА. Ротенберг и Фёдоров обойдутся без риска

21 декабря состоится матч КХЛ СКА — ЦСКА. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.30. Шансы москвичей оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч СКА — ЦСКА 21 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч СКА — ЦСКА получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.78. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.20 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч СКА — ЦСКА (21.12.2023)

На 21 декабря запланировано восемь матчей регулярного сезона КХЛ. В одном из них СКА в армейском дерби будет играть с ЦСКА на арене «Ледовый дворец» в Санкт-Петербурге. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Петербуржцы занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 53 очка. Команда выиграла 26 из 40 матчей в текущем сезоне, причём только пять побед было одержано за пределами основного времени. Всего подопечные Ротенберга забросили 120 шайб, а пропустили – 90.

СКА отлично выступает на домашней арене, выиграв восемь последних встреч. Причём пять из них завершились с тоталом больше 5.5 шайбы. Сразу после перерыва петербуржцы крупно выиграли у «Сочи» со счётом 7:2. Марат Хайруллин провёл великолепный матч, оформив дубль и сделав результативную передачу. По два очка набрали Воробьёв, Глотов, Толчинский и Фальковский.

Интересно, что после второго периода была ничья 1:1, но в заключительной части встречи СКА прибавил и забросил шесть шайб, пропустив всего лишь ещё одну. Подопечные Ротенберга совершили 66 бросков в створ, при 17 от сочинцев. Таким образом, петербуржцы установили рекорд по количеству бросков от одной команды в регулярном чемпионате КХЛ. По словам главного тренера, в третьем периоде зрители могли наблюдать ленинградскую «тики-таку».

Вряд ли получится повторить этот результат в армейском дерби. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 46 очков. Московский клуб отстаёт от петербургского на семь очков, но опережает девятую строчку на 11. Команда выиграла 22 из 40 встреч.

На перерыв красно-синие уходили после двух побед. Они разгромили «Металлург» со счётом 3:0 и «Витязь» — 4:1. Правда, после возвращения из небольшого отпуска ЦСКА потерпел поражение в матче с «Динамо» — 1:4. Сергей Фёдоров признался, что было грустно смотреть за действиями команды. Однако также тренер добавил, что хоккеисты не разучились играть, просто так получилось. Выводы будут сделаны.

СКА выиграл две последние очные встречи у ЦСКА со счётом 2:1 и 3:2. Однако 7 из 10 последних матчей между клубами завершились с тоталом меньше 4.5 шайбы. Вероятнее всего, это армейское дерби получится таким же вязким и тяжёлым, как и большинство других. Выбирать победителя в настолько принципиальной встрече будет ошибкой. Ставки на тотал меньше 4.5 шайбы принимают за 2.25 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Прогноз и ставки на матч СКА – ЦСКА 21 декабря 2023 года

7 из 10 последних армейских дерби завершились с тоталом меньше 4.5 шайбы. Мы считаем, что это не станет исключением. СКА находится в отличной форме и выиграл восемь последних домашних матчей, но ЦСКА уступил в минувшей встрече московскому «Динамо», а тренер остался недоволен работой хоккеистов. Учитывая его влияние на своих подопечных, можно не сомневаться, что он найдёт способ их мотивировать. Ждём равной борьбы и предлагаем ставку на тотал меньше 4.5 шайбы за 2.25 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: тотал меньше 4.5 шайбы за 2.25.

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