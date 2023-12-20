«Кадис» — «Реал Сосьедад». Арсен Захарян заслужил место в составе!

21 декабря состоится матч 18-го тура Примеры «Кадис» — «Реал Сосьедад». Начало игры — в 21:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.83. Шансы «жёлтой подлодки» оценили в 5.00. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Ла Лиги «Кадис» — «Реал Сосьедад» 21 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Кадис» — «Реал Сосьедад» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.30, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.63. Если забьют бело-голубые, сыграет коэффициент 1.23. Гол «жёлтой подлодки» доступен с коэффициентом 1.75. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч Ла Лиги «Кадис» — «Реал Сосьедад» (21.12.2023)

В четверг «Кадис» примет «Реал Сосьедад» на «Нуэво Мирандилья» в последнем матче Ла Лиги в этом году.

Хозяева не побеждали в последних 13 матчах чемпионата Испании, сыграв вничью четыре минувшие встречи подряд. В предыдущей игре с «Лас-Пальмасом» «жёлтая подлодка», забившая на 83-й минуте, спасла ничью со счётом 1:1. После этого результата команда осталась на 17-м месте в турнирной таблице с 14 очками.

Гости не проигрывают девять последних матчей во всех соревнованиях, одержав пять побед на этом отрезке. В минувшей встрече «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Бетисом» со счётом 0:0.

После этого результата бело-голубые опустились на шестое место в турнирной таблице, так как «Атлетик» в субботу обыграл «Атлетико» со счётом 2:0 и поднялся на пятую строчку.

«Кадис» не имеет побед в последних семи матчах во всех соревнованиях, потерпев три поражения. Интересно, что в пяти последних матчах он забил по одному голу, но стабильно пропускал.

Гонсало Эскаланте отсутствует в составе главного тренера Серхио Гонсалеса. Рохер Марти получил травму в матче с «Лас-Пальмасом» и выбыл как минимум на три месяца.

«Реал Сосьедад» не знает поражений в девяти матчах во всех соревнованиях и проиграл всего один раз в 14 последних встречах. Он побеждал в пяти из восьми последних выездных игр, сохранив за это время пять раз ворота сухими.

Альгуасиль остался без Андера Барренечеа и Брайса Мендеса из-за травм, а Мартин Меркеланс отсутствует на протяжении длительного времени.

«Реал Сосьедад» давно не проигрывал «Кадису» и одержал четыре победы подряд в последних выездных очных матчах. За последние 14 личных встреч во всех соревнованиях бело-голубые проиграли всего один раз.

Учитывая это и принимая во внимание большие различия в текущей форме команд, мы отдаём предпочтение бело-голубым, которые смогут вырвать победу. К тому же есть шанс у Арсена Захаряна, который стал получать гораздо больше игровой практики. Ставим на победу гостей за 1.83.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» за 1.83.