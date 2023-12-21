«Спартак» — «Динамо» Мн. Голдобин и Жамнов привыкли к неудобствам

Даже неблагоприятная статистика очных матчей не пугает красно-белых. С горем пополам, но они возьмут свои очки.

22 декабря состоится матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Минск. Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.96. Шансы минчан оценили в 3.40. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Динамо» Минск 22 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» — «Динамо» Минск получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.44. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.67. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.60.

Анализ и прогноз на матч «Спартак» — «Динамо» Минск (22.12.2023)

На 22 декабря запланировано четыре матча регулярного чемпионата КХЛ. В одном из них «Спартак» на арене «Мегаспорт» будет принимать минское «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

Красно-белые никак не могут поделить первое место с московским «Динамо». Команды постоянно сменяют друг друга на лидирующей позиции. «Спартак» имеет в активе 58 очков и является самой результативной командой в КХЛ, забросив 154 шайбы в 42 встречах.

Правда, и пропустили подопечные Жамнова 117 голов, что немало. «Спартак» лучше остальных команд в Западной конференции выступает на домашней арене, одержав 15 побед в 20 матчах текущего сезона. Красно-белые выиграли семь последних встреч на своём льду подряд, причём шесть из них завершились тоталом больше 5.5 шайбы.

На короткий перерыв «Спартак» уходил с двумя победами подряд – в играх с московским «Динамо» (8:7 ОТ) и «Сочи» (4:3). Вернувшись, он не растерял форму и выиграл у «Торпедо» с разгромным счётом 5:2. Галимов сделал две результативные передачи, а дубль оформил Шейн Принс.

Николай Голдобин пытается обогнать Владимира Ткачёва в гонке лучших бомбардиров КХЛ. Пока на его счету 54 очка, а у хоккеиста из «Авангарда» — 55. Порядин старается не отставать. Он набрал 42 очка по системе «гол+пас». Оба хоккеиста отказались ехать выступать за «Россию 25» на Кубок Первого канала. Они не вымотались и подошли к возобновлению регулярного сезона КХЛ в отличной форме.

Минское «Динамо» ведёт отчаянную борьбу за попадание в плей-офф Кубка Гагарина. Команда занимает восьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 40 очков. Белорусский клуб опережает «Куньлунь» с девятого места на пять очков. Задел неплохой, поэтому лишних поводов для беспокойства пока нет.

Всего в текущем сезоне «зубры» забросили 101 шайбу, а пропустили – 100. За 39 матчей они победили 18 раз. Минское «Динамо» выиграло три последние встречи подряд. На этом отрезке подопечные Дмитрия Квартальнова обыграли «Адмирал» (3:1), «Сибирь» (3:2) и «Витязь» (4:1). Стоит отметить, что победа в игре с «богатырями» стала третьей для белорусского клуба в этом розыгрыше.

Минчане являются очень неудобным соперником для «Спартака». 7 из 10 последних очных встреч завершились вничью в основное время. Правда, побеждали «зубры» всего четыре раза, но, даже когда проигрывали, создавали большие проблемы красно-белым. Поэтому мы рекомендуем взять ставку на то, что «Спартак» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.03.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Динамо» Минск 22 декабря 2023 года

Красно-белые в великолепной форме, особенно в последних матчах. Травмирован Морозов, но это никак не сказывается на результативности. Хотя он является лидером самого атакующего звена в составе «Спартака». Минское «Динамо» тоже показывает отличные результаты, а ещё является неудобным соперником для московской команды. 7 из 10 последних очных встреч завершились вничью в основное время. Мы рекомендуем поставить на то, что «Спартак» не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.03. Всё-таки оба клуба предпочитают активно действовать в нападении.

Ставка: «Спартак» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.