«Сассуоло» — «Дженоа». Малиновский жалеет о переезде

Украинец зря перебрался к «грифонам». Дела у них плохи.

22 декабря состоится матч 17-го тура Серии А «Сассуоло» — «Дженоа». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу чёрно-зелёных можно с коэффициентом 2.15. Шансы «грифонов» оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.45.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Сассуоло» — «Дженоа» 22 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Сассуоло» — «Дженоа» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют чёрно-зелёные, сыграет коэффициент 1.22. Гол «грифонов» доступен с коэффициентом 1.40. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч Серии А «Сассуоло» — «Дженоа» (22.12.2023)

В пятницу вечером на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Серии А встретятся «Сассуоло» и «Дженоа». Эта встреча может стать важной для клубов с нижней части турнирной таблицы.

Чёрно-зелёные занимают 15-е место в турнирной таблице, находясь в четырёх очках от зоны вылета. Команда Алессио Дионизи одержала всего одну победу в 10 последних встречах в чемпионате Италии.

Ничья со счётом 2:2 в игре с «Удинезе» в минувшем туре по крайней мере положила конец двухматчевой серии поражений клуба.

Эта встреча оказалась в очередной раз результативной. В шести последних матчах «Сассуоло» в Серии А было забито более 2.5 мяча.

У чёрно-зелёных неудачная домашняя серия: в пяти матчах первенства они не смогли победить, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения.

«Дженоа» находится выше хозяев только благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

Команда Альберто Джилардино не выигрывает пять последних встреч во всех соревнованиях, дважды сыграв вничью и потерпев три поражения.

Домашняя ничья со счётом 1:1 в матче с «Ювентусом» продолжила серию малорезультативных игр «Дженоа». В четырёх последних встречах с участием «грифонов» было забито менее 2.5 мяча.

«Дженоа» неудачно выступает на выезде в Серии А, проиграв пять последних гостевых встреч и забив всего два мяча за это время.

Ключевым фактором неудачного выездного рекорда является слишком большое количество пропущенных мячей: в четырёх из пяти последних игр на выезде «грифоны» пропускали не менее двух голов. Не спасает даже Малиновский, на счету которого два мяча в этом розыгрыше Серии А.

Учитывая, в насколько плохой форме находится «Дженоа», особенно в гостевых матчах, «Сассуоло» выглядит предпочтительнее. Чёрно-зелёные хотя бы стабильно забивают и не раз огорчали лидеров Серии А. Наша ставка на победу хозяев за 2.15.

Ставка: победа «Сассуоло» за 2.15.