«Салернитана» — «Милан». Жиру, Пулишич и Леау оправдают ожидания Пиоли

Эти футболисты смогут сделать результат во встрече с аутсайдером, но дойдёт ли до разгрома?

22 декабря состоится матч 17-го тура Серии А «Салернитана» — «Милан». Начало — в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.44. Успех «морских коньков» оценивается в 7.25. На ничью дают коэффициент 4.65.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Серии А «Салернитана» — «Милан» 22 декабря 2023 года

Аналитики считают, что игра «Салернитана» — «Милан» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.70. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.08. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Серии А «Салернитана» — «Милан» (22.12.2023)

Игра 17-го тура Серии А «Салернитана» — «Милан» начнётся 22 декабря на стадионе «Ареки». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

«Морские коньки» в минувшем матче Серии А проиграли на выезде «Аталанте» (1:4), хотя встреча для них началась хорошо. Лоренцо Пирола на 10-й минуте открыл счёт, и до перерыва «Салернитана» умело защищалась. Проблемы начались во втором тайме. «Аталанта» забила четыре мяча и победила. Отметим, что один из голов записал в актив Алексей Миранчук.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Салернитаны» рассказал, что ему понравились игра команды и настрой. Филиппо Индзаги заверил, что продолжит работу с командой, поскольку видит пути выхода из кризиса. Футболисты продемонстрировали желание бороться, и это поможет спастись от вылета.

«Салернитана» находится на последнем месте в турнирной таблице Серии А, набрав восемь очков в 16 матчах. Клуб выиграл одну встречу и пять завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «морские коньки» провели восемь матчей, в которых одержали одну победу.

В последних пяти встречах в Серии А подопечные Филиппо Индзаги выступили слабо. Они победили «Лацио» (2:1), завершили вничью игру с «Сассуоло» (2:2), а уступили «Фиорентине» (0:3), «Болонье» (1:2) и «Аталанте» (1:4). Отметим, что все эти матчи заканчивались тоталом больше 2.5 мяча.

В линии нападения «Салернитаны» выделяется Антонио Кандрева. 36-летний ветеран ранее выступал за «Интер» и «Лацио», а на закате карьеры перебрался в клуб с меньшими амбициями. В текущем розыгрыше Серии А он забил три мяча и сделал столько же результативных передач.

«Милан» в минувшем туре Серии А дома обыграл «Монцу» (3:0). «Россонери» начали с массированных атак, и уже на третьей минуте встречи, после передачи Кристиана Пулишича, гол забил Тейани Рейндерс. Затем миланцы перешли на контратакующую схему. Сопернику не удалось создать серьёзную угрозу воротам Мика Меньяна.

Подопечные Стефано Пиоли отлично выступили в последних пяти встречах Серии А. Они победили «Фиорентину» (1:0), «Фрозиноне» (3:1) и «Монцу» (3:0), завершили вничью матч с «Лечче» (2:2), а уступили «Аталанте» (2:3). Таким образом, четыре из этих игр заканчивались тоталом больше 2.5 мяча.

«Россонери» занимают третью строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 32 очка в 16 встречах. Клуб выиграл 10 матчей в этом розыгрыше и два завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «дьяволы» провели восемь игр, в которых одержали четыре победы.

Главный тренер «Милана» в интервью рассказал, что цель команды в текущем розыгрыше чемпионата Италии — попасть в четвёрку лучших. Стефано Пиоли верит в потенциал своих подопечных, но концентрируется на ближайшей игре. Имея в составе таких классных исполнителей, как Оливье Жиру, Кристиан Пулишич и Рафаэл Леау, грамотно пользуясь ими, можно многого достичь.

Травма основного голкипера Гильермо Очоа является большой проблемой для «морских коньков». Мексиканец внушал уверенность игрокам обороны, а без него в последних встречах защитники часто ошибаются. «Россонери» наладили позиционное нападение и опасны в атаке. Рассмотрим ставку на победу «Милана» и тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Салернитана» — «Милан» 22 декабря 2023 года

Филиппо Индзаги оказал положительное влияние на игру «Салернитаны», которая при нём впервые выиграла в этом сезоне. Однако, несмотря на это, «морские коньки» часто теряют концентрацию в обороне, а травма Гильермо Очоа лишь добавила им нервозности. «Дьяволы» после победы над «Ньюкаслом» в Лиге чемпионов (2:1) почувствовали уверенность в собственных силах, и встречу с «Монцей» они провели хорошо. По всем показателям подопечные Стефано Пиоли превосходят аутсайдера и, весьма вероятно, выиграют. В этом матче мы выберем ставку на победу «Милана» и тотал больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Милана» и тотал больше 2.5 мяча за 2.10.