СКА — ЦСКА: команде Фёдорова пора побеждать

21 декабря состоится матч КХЛ СКА — ЦСКА. Начало – в 19:30 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу СКА можно с коэффициентом 2.05. В случае если победят гости, сыграет коэффициент 3.25. На ничью в основное время можно сделать ставку за 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — ЦСКА 21 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч СКА — ЦСКА не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.34, тотал меньше 5.5 – за 1.63. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — ЦСКА (19.12.2023)

Очередной игровой день КХЛ и очередное дерби — на этот раз армейское. СКА в Санкт-Петербурге будет принимать ЦСКА. Классическое противостояние как раз в тот момент, когда командам нужно сделать победный рывок и выходить на проектную мощность: в плей-офф нужно быть посеянными как можно выше.

СКА пока идёт четвёртым на Западе, но до лидеров всего пять очков. Команда Романа Ротенберга набрала ход: всего одно поражение в последних 14 матчах. А дома СКА выиграл восемь последних встреч. Вот и после паузы на Матч звёзд и Кубок Первого канала петербуржцы уверенно разобрались с «Сочи» (7:2), оформив шесть шайб в третьем периоде. Коллектив сыгрался и готов бороться за самые высокие места.

А вот ЦСКА пока лихорадит. Шестое место на Западе, и пока не видно стабильности в игре. Да, уже нет затяжных серий неудач, но и выиграть хотя бы две-три игры подряд у дружины Сергея Фёдорова никак не получается. Наставник говорил, что в паузу команда проведёт мини-сборы, которые помогут, но в первой игре после перерыва последовали 1:4 от московского «Динамо». Ситуация вокруг статуса Ивана Федотова тоже наверняка добавляет стресса и вратарю, и команде в целом, как бы ни опровергали официальные лица этот факт.

Отметим, что обе команды неплохо действуют в защите, редко пропуская больше двух шайб. Последние две очные встречи выиграл СКА — 2:1 и 3:2. Как видите, борьба в армейском дерби всегда бескомпромиссная.

Казалось бы, всё говорит в пользу СКА, но предлагаем пойти от противного и сделать ставку на победу армейцев из Москвы. У петербуржцев всё и так неплохо, одно поражение точно никак не отразится на моральном духе команды. А вот Фёдорову и его хоккеистам обязательно нужно победить, чтобы реабилитироваться за неудачу в прошлом матче. Да и в целом победа над СКА может стать отличным моральным допингом для команды. Состав у ЦСКА не хуже, а коэффициент на победу москвичей в матче высок — 2.34 по линии Winline. Рискнём!

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Ставка: победа ЦСКА в матче за 2.34.

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