«Болонья» — «Аталанта». Алексей Миранчук бронирует место в основном составе

23 декабря состоится матч 17-го тура чемпионата Италии «Болонья» — «Аталанта». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они не могут определиться с фаворитом: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.70. Шансы бергамасков оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Болонья» — «Аталанта» 23 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Болонья» — «Аталанта» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.35. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Серии А «Болонья» — «Аталанта» (23.12.2023)

23 декабря завершается 17-й тур чемпионата Италии. В одном из матчей «Болонья» на стадионе «Ренато Далль'Ара» будет принимать «Аталанту». Начало игры – не ранее 17:00 мск. Обе команды претендуют на попадание в зону Лиги чемпионов, поэтому встреча должна получиться напряжённой.

«Борзые» занимают четвёртое место и проводят один из лучших сезонов. В их активе 28 очков, а отставание от лидирующего «Интера» составляет 13 очков. В текущем розыгрыше Серии А красно-синие потерпели только два поражения. Они уступили «Милану» (0:2) ещё в 1-м туре, а также проиграли «Фиорентине» (1:2).

«Болонья» очень хорошо выступает на домашнем стадионе, выиграв последние пять встреч подряд. Причём предыдущие три победы «борзые» одержали всухую в играх с «Лацио» (1:0), «Торино» (2:0) и «Ромой» (2:0). Большой объём работы в атаке проделывает 22-летний нидерландец Джошуа Зиркзее. На счету нападающего семь голов и две результативные передачи в Серии А.

Удивили красно-синие в последней встрече в Кубке Италии. Они прошли «Интер», выиграв после дополнительного времени с общим счётом 2:1. Основное время завершилось в нулевую ничью. Автором двух результативных передач стал как раз Джошуа Зиркзее.

«Аталанта» занимает седьмую строчку в турнирной таблице Серии А, имея в активе 26 очков. Команде может быть достаточно победы в матче 17-го тура, чтобы поменяться местами с «Болоньей». Бергамаски выиграли 8 из 16 встреч, а потерпели шесть поражений. Всего подопечные Гасперини забили 29 мячей, а пропустили 19.

После серии неудачных выступлений «богиня» очень быстро пришла в себя. Помогла в этом победа во встрече с «Миланом» со счётом 3:2. Дубль в тот день оформил Лукман, а победный мяч забил Мурьель с передачи Миранчука. Это было первое результативное действие Алексея в нынешнем сезоне за клуб.

Затем во встрече Лиги Европы «Аталанта» разгромила «Ракув» — 4:0. Счёт во встрече открыл Мурьель с передачи Алексея Миранчука. Потом колумбиец забил ещё один гол. Думается, резервы начали работать в пользу Гасперини, и он открыл новую связку. В последнем матче в Серии А бергамаски победили «Салернитану» — 4:1. На этот раз Миранчук забил первый свой гол в этом сезоне за «богиню».

Постепенно Гасперини стал больше доверять Алексею, увидев его результаты. Заметно, что россиянин прогрессирует. Но ещё интереснее тот факт, что в случае с результативной передачей в игре с «Миланом» и голом в матче с «Салернитаной» Миранчук выходил на замену на последних минутах игры.

Источники утверждают, что россиянина не будут продавать или отдавать в аренду в зимнее трансферное окно. Информаторы указывают на возможность Миранчука стать одним из претендентов на попадание в основной состав «Аталанты». Повлияли на это его последние успешные выступления.

Встреча с «Болоньей» — очередной экзамен для Алексея и всех футболистов. Эта игра важна, ведь бергамаскам хотелось бы уйти на праздники, оказавшись в топ-4 команд Серии А. Тем более «борзые» находятся в двух очках от «Аталанты». Подопечные Гасперини забивают минимум гол после 80-й минуты в последних трёх встречах подряд. Неужели это хитрая тактика со своевременными заменами или какой-то секрет? Наша ставка — на гол после 76-й минуты за 1.95.

Прогноз и ставки на матч «Болонья» — «Аталанта» 23 декабря 2023 года

«Болонья» пребывает в отличной форме, уверенно выступает на домашнем стадионе, и в её составе есть бесспорный лидер атаки, которому всего 22 года. «Аталанта» тоже набрала приличный ход, особенно Мурьель и Миранчук. Алексей отмечается результативным действием в трёх последних встречах подряд. При этом ему требуется очень мало времени на поле для этого. В стольких же матчах «богини» забивается хотя бы один гол после 80-й минуты. Поэтому наша ставка – на поздний забитый мяч.

Ставка: гол после 76-й минуты за 1.95.