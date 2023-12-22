«Тоттенхэм» — «Эвертон». Ангелос Постекоглу проверит Шона Дайча

23 декабря состоится матч 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон». Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.85. Успех «ирисок» оценён в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» 23 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Эвертон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.12. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Эвертон» (23.12.2023)

Позади матчи группового этапа Лиги чемпионов. Всё внимание на внутренние арены. На 23 декабря запланировано семь встреч 18-го тура АПЛ. В одной из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне померяются силами «Тоттенхэм» и «Эвертон». Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

После пятиматчевой безвыигрышной серии «Тоттенхэм» пришёл в себя и одержал две уверенные победы. Сначала он разгромил «Ньюкасл» (4:1), а затем обыграл «Ноттингем Форест» (2:0). В обеих встречах отметился забитыми мячами недавно восстановившийся после операции Ришарлисон.

«Шпоры» по-прежнему очень сильно ослаблены важными кадровыми потерями. В лазарете пребывает ряд ведущих футболистов, в частности Джеймс Мэддисон. По мнению бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Тедди Шерингема, полузащитник отказывает большое влияние на клуб и воплощает то, что Постекоглу хочет от атакующих игроков.

Тем не менее даже без Мэддисона лондонцы смотрятся очень собранно и демонстрируют приятный глазу результативный футбол. Экс-нападающий «Манчестер Сити» Серхио Агуэро отметил, что лилово-белые превратились в одного из главных претендентов на победу в АПЛ благодаря Постекоглу.

Уникальный подход австралийского специалиста в корне поменял игру и восприятие «шпор». Если бы не большое количество травм, они вполне могли бы сейчас располагаться в зоне Лиги чемпионов. Пока же подопечные Постекоглу занимают пятое место в турнирной таблице АПЛ, но отставание от идущего на четвёртой строчке «Манчестер Сити» составляет всего одно очко.

«Эвертон» располагается на 16-м месте, но есть важный нюанс. Если бы с команды не сняли 10 очков за нарушение правил прибыльности и устойчивости чемпионата Англии, она занимала бы 10-ю строчку в турнирной таблице первенства.

«Ириски» достигли очень большого прогресса благодаря Шону Дайчу. Он возглавил клуб в середине прошлого сезона и спас его от вылета. В текущем розыгрыше первенства специалист продолжил развивать успех. Начало сезона выдалось не лучшим образом, но затем «Эвертон» стал стремительно прибавлять.

В последних восьми турах в чемпионате Англии подопечные Дайча уступили только «Манчестер Юнайтед» (0:3). Также они сыграли вничью с «Брайтоном» (1:1). Победили «синие» сначала «Вест Хэм» (1:0) и «Кристал Пэлас» (3:2), а затем «Ноттингем Форест» (1:0), «Ньюкасл» (3:0), «Челси» (2:0) и «Бёрнли» (2:0).

После победы в игре с «Бёрнли», которая стала для «ирисок» четвёртой подряд в АПЛ, Дайч похвалил футболистов и болельщиков. Тренер отметил, что они получают клуб, который отдаст все силы для того, чтобы добыть победу.

Специалист изменил менталитет «Эвертона». Он преобразил его из аутсайдера в одного из самых неудобных и неуступчивых соперников. Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

В 17 турах в чемпионате Англии лилово-белые забили 35 мячей, но и сами пропустили немало — 23. У «синих» статистика похуже, но они продолжают прибавлять и всё чаще радуют результативностью. На последнем отрезке сезона набрали отличную форму Дуайт Макнил и Абдулайе Дукуре. Они отметились забитыми мячами во встречах с «Ньюкаслом» и «Челси».

Прогноз и ставки на матч 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Эвертон» 23 декабря 2023 года

«Тоттенхэм» ослаблен кадровыми потерями. Он демонстрирует классный комбинационный футбол и много забивает. Однако «шпорам» не хватает надёжности в обороне и глубины состава. Встреча с «Эвертоном» станет серьёзной проверкой на прочность для лилово-белых. «Ириски» стремительно прогрессируют под руководством Дайча. Полагаем, грядущая встреча получится насыщенной событиями и ознаменуется голами с обеих сторон.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.