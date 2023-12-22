«Интер» — «Лечче». У Индзаги сильный характер

Даже вылет из Кубка Италии не собьёт с толку опытного тренера.

23 декабря состоится матч 17-го тура Серии А «Интер» — «Лечче». Начало – в 20:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «нерадзурри» можно с коэффициентом 1.22. Успех «волков» оценивается в 14.25. На ничью дают коэффициент 6.50.

Коэффициенты букмекеров на матч 17-го тура Серии А «Интер» — «Лечче» 23 декабря 2023 года

Аналитики считают, что игра «Интер» — «Лечче» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.59, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.21. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.34.

Анализ и прогноз на матч 17-го тура Серии А «Интер» — «Лечче» (23.12.2023)

Игра 17-го тура Серии А «Интер» — «Лечче» начнётся 23 декабря на стадионе «Сан-Сиро». Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

«Нерадзурри» в минувшем матче Серии А обыграли на выезде «Лацио» (2:0). Встреча прошла в равной борьбе, соперник даже провёл больше атак, но «Интер» продемонстрировал эффективную реализацию опасных моментов. В конце первого тайма счёт открыл Лаутаро Мартинес, а на 66-й минуте Маркус Тюрам забил второй мяч.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Интера» рассказал, что дела у команды идут хорошо, но впереди ещё много туров и рано праздновать победу. Он считает, что нужно продолжать работать и внимательно подходить к каждому сопернику.

Тем не менее Индзаги в минувшем матче Кубка Италии явно недооценил силу «Болоньи». «Змеи» провели ротацию состава, и им не удалось за 90 минут забить гол. В дополнительное время настойчивее оказался соперник, который победил со счётом 2:1 и выбил «нерадзурри» из турнира.

«Интер» находится на первом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 41 очко в 16 матчах. Клуб выиграл 13 встреч и две завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «змеи» провели восемь матчей, в которых одержали шесть побед.

В последних пяти встречах в Серии А подопечные Индзаги выступили отлично. Они победили «Фрозиноне» (2:0), «Наполи» (3:0), «Удинезе» (4:0) и «Лацио» (2:0), а игру с «Ювентусом» завершили вничью (1:1).

В линии нападения «Интера» выделяется Лаутаро Мартинес. 26-летний нападающий в текущем розыгрыше Серии А забил 15 мячей и сделал две результативные передачи. Есть опасения по поводу его состояния. В матче с «Болоньей» футболист был заменён на 99-й минуте, но Индзаги не спешит делать выводов и ждёт результатов обследования.

«Лечче» в минувшем туре Серии А дома обыграл «Фрозиноне» (2:1). «Волки» с первых минут атаковали, и на 11-й минуте Роберто Пикколи открыл счёт. Соперник отыгрался ещё в первом тайме. Затем пошла вязкая игра в центре поля без большого количества опасных моментов. Развязка наступила незадолго до конца матча — Юльбер Рамадани забил победный гол.

«Лечче» хорошо выступил в последних пяти встречах Серии А. Он победил «Фрозиноне» (2:1) и завершил вничью матчи с «Миланом» (2:2), «Вероной» (2:2), «Болоньей» (1:1), «Эмполи» (1:1). Таким образом, в каждой из этих игр обе команды забивали.

«Волки» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков в 16 встречах. Клуб выиграл четыре матча в этом розыгрыше и восемь завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «Лечче» провёл восемь игр, в которых не одержал ни одной победы.

Поражение в минувшем матче Кубка Италии требует от главного тренера «змей» принятия быстрых ответных мер. Необходимо уверенно обыграть «Лечче», чтобы реабилитироваться в глазах болельщиков и не позволить «Ювентусу» сократить дистанцию до первого места. Рассмотрим ставку на победу «Интера» и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.78.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Интер» — «Лечче» 23 декабря 2023 года

Наставник «нерадзурри», весьма вероятно, воспользуется вылетом из Кубка Италии, чтобы увеличить концентрацию своих подопечных на чемпионате страны. Дома «змеи» выступают хорошо и, скорее всего, победят соперника. Кроме того, в двух из трёх последних очных встреч на «Сан-Сиро» забито больше трёх голов. В этом матче мы выберем ставку на победу «Интера» и тотал больше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Интера» и тотал больше 3.5 мяча за 2.78.