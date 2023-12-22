«Ман Сити» — «Флуминенсе»: очередной трофей в коллекцию Гвардиолы

22 декабря состоится финальный матч клубного чемпионата мира «Манчестер Сити» — «Флуминенсе». Начало – в 21:00 мск. Эксперты Winline уже дали прогноз, они считают фаворитами англичан: поставить на победу «Сити» можно с коэффициентом 1.31. В случае если победит «Флуминенсе», сыграет коэффициент 9.80. На ничью можно сделать ставку за 5.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» 22 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.26. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.08 по линии Winline. Зарегистрируйся на сайте или в приложении и получи гарантированный фрибет до 20 000 рублей!

Анализ и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» (22.12.2023)

«Манчестер Сити» готов завоевать ещё один титул. Да, может быть, клубный чемпионат мира — не самый престижный турнир, несмотря на громкое название, но такого трофея в коллекции Пепа Гвардиолы ещё нет. И испанец намерен исправить этот недочёт.

В полуфинальном матче с японской «Уравой» «Манчестер Сити» выглядел очень спокойно и уверенно. Англичане не форсировали события, завладели мячом и расшатывали оборону японского клуба. Пока японцы держали концентрацию, им удавалось отбиваться, но чуть только англичане прибавили в активности — и моменты пошли. А автогол «в раздевалку» прибил японский клуб. Второй тайм превратился в формальность: «Манчестер Сити» забил ещё дважды. Отношение к турниру у Пепа самое серьёзное. И отсутствие Кевина Де Брёйне и Эрлинга Холанда никак не мешает добиваться результата. К тому же трофей — важный моральный допинг, ведь англичане приехали на турнир после серии не самых удачных для себя матчей.

Что до «Флуминенсе», то эта команда пробилась в финал, обыграв египетский «Аль-Ахли». По счёту всё вроде бы довольно уверенно — 2:0. Однако исходя из того, как развивались события на поле, можно сказать, что бразильцам немного повезло. В первом тайме египтяне были точно не хуже, а скорее, даже лучше, но не реализовали свои моменты. А в середине второго тайма «привезли» себе совершенно необязательный пенальти. Африканцы могли отыграться, но реализация вновь подвела, а вот «Флу» воспользовался оголившимися тылами соперника. Хороший результат для команды Фернандо Диниса, которая провалила чемпионат Бразилии — только седьмое место.

Разумеется, искушать судьбу бразильцы не будут. У них достаточно приличная оборона во главе с Марсело, вот на неё они и будут сделать ставку. Ну и надеяться, что «Манчестер Сити» ошибётся в обороне, такого исключать точно нельзя.

Вот только куда более вероятным видится сценарий матча «Манчестер Сити» — «Урава Ред Даймондс». У «Флуминенсе» очень возрастная команда, средний возраст стартового состава на полуфинал — 32 года. Как только англичане взвинтят темп, успевать будет практически нереально. То, что на поле не будет Эрлинга Холанда, с одной стороны — плюс, с другой — непонятно, откуда будет исходить главная угроза.

Кажется, исход встречи предрешён. Максимум, на что может рассчитывать бразильский клуб — продержаться первый тайм. А дальше сильнейший клуб додавит. Сделаем ставку на то, что преимущество «горожан» будет как минимум два мяча. После первого пропущенного бразильцам придётся оголять тылы, за что «Манчестер Сити» непременно накажет. Поставить на победу англичан с форой (-1.5) можно за 1.88 по линии Winline.

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Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 1.88.

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