«Ливерпуль» и «Арсенал» будут держать в напряжении, так же, как и встреча «Ромы» с «Наполи». «Интеру» повезло больше.

Экспресс на футбол с коэффициентом 8.32: день яркого футбола от Хвичи, Мартинеса и Салаха

Каждая суббота радует болельщиков большим количеством футбольных матчей. 23 декабря не будет исключением. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.32 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Интер» — «Лечче»

«Интер» неожиданно уступил в последнем кубковом матче «Болонье» со счётом 1:2 в дополнительное время, однако это поражение скорее является исключением из общей картины. До этого «нерадзурри» демонстрировали отличные результаты, обыграв сильные «Лацио» и «Наполи» без пропущенных мячей и разгромив «Удинезе» со счётом 4:0. Команда Симоне Индзаги, безусловно, захочет восстановить свою репутацию после неудачного выступления и вернуться на победный путь, особенно перед своими болельщиками.

С другой стороны, «Лечче», несмотря на то что далеко не является лидером чемпионата Италии, показывает достойные результаты, умудряясь забирать очки у топовых команд. Ничьи с «Болоньей» и «Миланом» и победа над «Фрозиноне» свидетельствуют о том, что команда умеет находить свои шансы и использовать их. Однако выезд в Милан будет для неё серьёзным испытанием, ведь «Интер» обладает более высоким классом игроков и лучшей тактической подготовкой.

Учитывая предшествующие четыре очные встречи команд, в которых «Интер» трижды одержал победу, и уровень мотивации клуба после недавнего поражения в Кубке Италии, прогнозируется его победа с перевесом в несколько мячей. «Нерадзурри» вновь подтвердят своё превосходство, а «Лечче» попытается оказать сопротивление, но вряд ли сможет серьёзно потревожить миланцев. Рекомендуем ставку на победу «Интера» с форой (-1.5) за 1.73.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Арсенал»

«Ливерпуль» после разгромной победы в матче с «Вест Хэмом» со счётом 5:1 в Кубке лиги Англии и ничьей с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ демонстрирует готовность к защите своих позиций. Тем не менее поражение в игре с «Юнионом» в Лиге Европы может говорить о некоторой нестабильности подопечных Юргена Клоппа. «Арсенал», в свою очередь, показал хорошие результаты, победив крепкий «Брайтон» со счётом 2:0 и заставил своих фанатов волноваться в матче с «Лутон Таун», выиграв — 4:3. Но поражение от «Астон Виллы» напоминает, что даже лидирующие команды не застрахованы от неудач.

Предыдущие очные встречи показывают, что матчи между «Ливерпулем» и «Арсеналом» часто бывают напряжёнными и результативными. Как, например, недавняя ничья со счётом 2:2 и победа «Арсенала» — 3:2. Это делает предстоящий матч в перспективе непредсказуемым и захватывающим.

Учитывая статистику последних матчей, стоит ожидать активных атак со стороны обеих команд. «Красные» будут стремиться контролировать мяч и диктовать свои условия игры на домашнем поле, в то время как «канониры» могут использовать контратаки и высокий прессинг, чтобы дестабилизировать защиту соперника.

Исходя из всего вышеизложенного, прогноз на матч следующий: встреча обещает быть напряжённой с возможным большим количеством голов. Конечный исход будет зависеть от реализации моментов и индивидуального мастерства отдельных футболистов. Рекомендуем ставку на тотал больше 3.5 мяча за 2.60.

Прогноз на матч «Рома» — «Наполи»

«Рома», проиграв последний матч «Болонье» со счётом 0:2, показала непостоянство в своих выступлениях, хотя до этого доминировала в игре с «Шерифом», выиграв с разгромом — 3:0. «Наполи», в свою очередь, потерпел поражение от «Фрозиноне» — 0:4 в Кубке Италии, что могло подорвать моральный дух. Несмотря на это, «партенопейцы» в двух предыдущих встречах с римлянами показывали себя достойными соперниками, одержав победу. Учитывая последние игры обеих команд и их взаимные встречи, можно предположить, что борьба будет идти на равных.

Возможно, команды выйдут на поле с двойной мотивацией, чтобы восстановить утраченное доверие своих болельщиков. Однако не стоит забывать о мастерстве и опыте «Ромы», которая будет стремиться использовать преимущество родных стен и поддержку фанатов для достижения положительного результата. Исходя из всего вышеизложенного, мы прогнозируем обмен голами. Возможно, что даже будет ничья со счётом 1:1 или 2:2. Обе команды продемонстрируют осторожный футбол с моментами всплеска активности в нападении, но страх потерять очки в таком важном матче заставит их быть внимательными. Обе забьют — за 1.85.

Экспресс на матчи 23 декабря

Ставка 1: победа «Интера» с форой (-1.5) в матче с «Лечче» за 1.73.

Ставка 2: тотал больше 3.5 мяча в игре «Ливерпуль» — «Арсенал» за 2.60.

Ставка 3: обе забьют в матче «Рома» — «Наполи» за 1.85.

Общий коэффициент: 1.73 Х 2.60 Х 1.86 = 8.32.