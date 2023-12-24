ЦСКА — «Салават Юлаев». Сергей Фёдоров находится на волоске?

Все вокруг пророчат тренеру армейцев увольнение. Усугубит ли его положение ещё одно поражение?

25 декабря состоится матч КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.12. Шансы уфимцев оценили в 3.35. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» 25 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА — «Салават Юлаев» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.87, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.93. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.93. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 7.00.

Анализ и прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» (25.12.2023)

На 25 декабря запланированы всего три встречи регулярного чемпионата КХЛ. В одной из них ЦСКА будет принимать «Салават Юлаев» на «ЦСКА-Арене». Начало игры назначено на 19:30 мск.

Армейцы занимают шестую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 47 очков. Команда выиграла 22 из 42 встреч в текущем сезоне, причём 19 побед одержала в основное время. Всего красно-синие забросили 120 шайб, а пропустили 96. В целом ситуация и показатели неплохие, но не для действующего обладателя Кубка Гагарина.

Подопечные Фёдорова уходили на короткий перерыв в приподнятом настроении, выиграв два матча. Они победили «Металлург» (3:0) и «Витязь» (4:1). Вернувшись, ЦСКА стал показывать совершенно другой хоккей. Армейцы потерпели три поражения подряд в последних встречах. Они уступили московскому «Динамо» (1:4), СКА (2:6) и «Локомотиву» (1:2 ОТ). За это время красно-синие забросили всего четыре шайбы.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников высказался об игре вратаря Федотова. Напомним, недавно он пропустил шесть шайб от петербуржцев. По его словам, Иван не является тем голкипером, которым был раньше, и он многое потерял. Однако в целом Кожевников верит в армейцев и считает, что к плей-офф они подойдут готовыми на 100 процентов.

Также пошли разговоры, что главный тренер ЦСКА может лишиться своей работы. Бронзовый призёр чемпионата СССР Константин Меньшиков считает, что Сергей Фёдоров находится на волоске, ведь его команда не играет. Очень много слухов вокруг наставника красно-синих, но пока им нет подтверждения.

«Салават Юлаев» занимает третью строчку в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 53 очка. В текущем сезоне она выиграла 25 из 41 матча, забросив 117 шайб, а пропустив – 83. От лидирующего «Авангарда» уфимцев отделяют всего четыре очка. Есть неплохие шансы побороться за первое место.

Перед небольшим перерывом на матчи сборных подопечные Виктора Козлова прервали победную серию длиной в пять встреч. Они обыграли «Авангард» (3:1), «Трактор» (4:0), «Ладу» (5:2), «Спартак» (3:2 Б) и «Витязь» (5:2). Стоит отметить, что две победы были одержаны во встречах с клубами, которые лидируют в своих конференциях – речь об омичах и красно-белых. Завершилось всё поражением «Автомобилисту» (2:3 ОТ).

Зато после паузы «Салават Юлаев» с трудом, но выиграл у «Барыса» со счётом 5:4. Победу уфимцы вырвали чуть меньше, чем за три минуты до финальной сирены. В последней встрече подопечные Козлова проиграли «Адмиралу» (1:2 Б).

Непонятно, за счёт чего может выиграть ЦСКА в основное время. На команду с самого старта сезона оказывается огромное давление. Только болельщики начинают верить в лучшее, как армейцы вновь разочаровывают. В этом плане «Салават Юлаев» выглядит намного стабильнее и перспективнее.

Уфимцы уже обыграли достаточно лидеров, и действующий обладатель Кубка Гагарина тоже им по силам. Однако сам матч может получиться упорным и равным, поэтому не будем исключать ничью. Предлагаем ставку на то, что «Салават Юлаев» не проиграет за коэффициент 1.75.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Салават Юлаев» 25 декабря 2023 года

ЦСКА проиграл три последние встречи, причём две из них разгромно. Федотов всё чаще не может выручить команду. Совсем недавно он пропустил шесть шайб в матче со СКА. Пошли слухи о скорой отставке Сергея Фёдорова, если результаты останутся такими же слабыми. «Салават Юлаев» выглядит намного надёжнее и стабильнее. Только за последние восемь игр он победил такие клубы, как «Спартак» и «Авангард». Проиграл он на этом отрезке только две встречи, да и то за пределами основного времени. Наша ставка на то, что уфимцы не проиграют за 1.75.

Ставка: «Салават Юлаев» не проиграет за 1.75.