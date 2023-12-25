«Ньюкасл» — «Ноттингем Форест». Эдди Хау реабилитируется

26 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сорок» можно с коэффициентом 1.55. Успех «лесников» оценён в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Ноттингем Форест» 26 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.85, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.13. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест» (26.12.2023)

Позади матчи группового этапа Лиги чемпионов. Всё внимание на внутренние арены. На 26 декабря запланировано пять матчей 19-го тура АПЛ. В самом раннем из них на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в городе Ньюкасл-апон-Тайн местный «Ньюкасл» примет «Ноттингем Форест». Стартовый свисток прозвучит в 15:30 мск.

В последних семи турах в чемпионате Англии «сороки» победили только «Челси» (4:1), «Манчестер Юнайтед» (1:0) и «Фулхэм» (3:0). Уступили они «Борнмуту» (0:2), «Эвертону» (0:3), «Тоттенхэму» (1:4) и располагающемуся в зоне вылета «Лутону» (0:1). В результате клуб спустился на седьмую строчку в турнирной таблице.

Стоит отметить, что шесть из семи поражений подопечные Эдди Хау потерпели в гостях. Позади уже почти половина чемпионата, а у 46-летнего специалиста по-прежнему не получается отладить выездной фактор. По этой же причине «сороки» не преуспели в Лиге чемпионов, а также вылетели из Кубка лиги Англии, уступив на стадии 1/4 финала нестабильному «Челси» (1:1, по пенальти 2:4).

Только в одном из девяти матчей в АПЛ в гостях «Ньюкасл» выиграл. Также было две ничьих. За этот отрезок времени чёрно-белые забили только 14 мячей, а пропустили 18. Хуже них на выезде выступают только три команды.

На арене «Сент-Джеймс Парк» подопечные Эдди Хау чувствуют себя на порядок увереннее. В девяти матчах в АПЛ дома они уступили только «Ливерпулю» (1:2), в самом начале сезона. Во всех остальных встречах выиграли. За этот период времени «сороки» пропустили только четыре мяча, а забили 22. Лучше них дома выступает только «Астон Вилла».

«Ноттингем Форест» в последних семи турах в АПЛ не одержал ни одной победы. Ничья при этом всего одна — с «Вулверхэмптоном» (1:1). Из-за поражений команда спустилась на 17-ю строчку в турнирной таблице. Отрыв от идущего следом «Лутона» составляет два очка, но у соперника есть матч в запасе.

Поражение во встрече 17-го тура первенства с «Тоттенхэмом» (0:2) стало последней каплей терпения руководства «лесников». Оно отправило в отставку Стивена Купера, который вывел клуб в АПЛ. Занял должность бывший наставник «Вулверхэмптона» и «Тоттенхэма» Нуну Эшпириту Санту.

Под руководством португальского специалиста команда провела пока только один матч, в котором уступила «Борнмуту» (2:3). Испортила дебют Нуну Эшпириту Санту красная карточка, которую получил ведущий защитник Вилли Боли. В меньшинстве «лесникам» удалось забить два мяча, и почти получилось зацепиться за ничью.

Смена тренера заметно встряхнула «Ноттингем Форест», но у него по-прежнему очень много проблем. Во-первых, «лесники» ослаблены важными кадровыми потерями. В лазарете пребывают Серж Орье и лучший бомбардир команды — Тайво Авонийи. Во-вторых, у них наблюдаются не менее серьёзные проблемы с выездами, чем у «Ньюкасла».

В девяти встречах в чемпионате Англии в гостях «Ноттингем Форест» одержал только одну победу и два раза сыграл вничью. За этот отрезок времени «лесники» забили только семь мячей, а пропустили 19. Поставить на то, что «сороки» выиграют в грядущем матче и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.87.

Дело ещё в том, что чёрно-белым необходимо извиниться перед болельщиками за сенсационное поражение в матче последнего тура АПЛ с «Лутоном». Думается, Эдди Хау правильно настроит подопечных на игру и продлит победную серию команды на домашнем стадионе в первенстве, которая насчитывает уже семь встреч кряду.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура АПЛ «Ньюкасл» — «Ноттингем Форест» 26 декабря 2023 года

Насколько плохо «Ньюкасл» выступает в гостях, настолько же он хорош на домашней арене. На стадионе «Сент-Джеймс Парк» подопечные Эдди Хау демонстрируют уверенную игру и много забивают. «Ноттингем Форест» ослаблен важными кадровыми потерями. Он испытывает такие же большие проблемы с выездами, как «сороки». Возможно, смена наставника благотворно отразится на «лесниках». Однако Нуну Эшпириту Санту наверняка потребуется некоторое время на освоение. Не ждём, что гостям удастся совершить сенсацию.

Ставка: победа «Ньюкасла» и тотал больше 1.5 мяча за 1.87.