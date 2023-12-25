«Торпедо» — «Спартак». Илья Ковальчук передаст опыт

Даже на лавке заметили, что ветеран оказывает влияние на молодых хоккеистов красно-белых. Он придаёт уверенности.

26 декабря состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак». Начало – в 19:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 2.30. Шансы москвичей оценили в 2.53. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.25.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 26 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Торпедо» — «Спартак» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.82, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.00. Ставки на победу нижегородцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.83. Поставить на то, что выиграют матч москвичи, можно за коэффициент 1.98.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» (26.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 26 декабря 2023, вторник. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

26 декабря в матче регулярного сезона КХЛ «Торпедо» сыграет со «Спартаком» на стадионе «Нагорный». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:00 мск.

Автозаводцы в минувшем матче победили дома СКА (3:1). Армейцы открыли счёт во втором периоде, и подопечные Игоря Ларионова были вынуждены пойти вперёд большими силами. Им удалось переломить ход игры и выиграть встречу.

На послематчевой пресс-конференции Игорь Ларионов призвал не преувеличивать значение этой победы. По его словам, было допущено много ошибок, но прогресс заметен. Тренер «Торпедо» рассказал, как попросил голкипера Ивана Кульбакова дополнительно мотивировать Андрея Белевича. Результат отличный — нападающий оформил дубль.

«Торпедо» после 43 матчей находится на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 55 очков. Клуб выиграл 26 встреч. Стоит отметить, что на домашней арене подопечные Игоря Ларионова провели 20 игр, в которых одержали 13 побед, причём 11 из них добыли в основное время.

В последних пяти встречах «Торпедо» выступило отлично. Клуб победил «Ладу» (4:2), «Металлург» (3:2), «Северсталь» (3:1) и СКА (3:1), а уступил «Спартаку» (2:5). Отметим результативную игру команды в этих матчах.

Лучший бомбардир автозаводцев в текущем сезоне — это Максим Летунов. Нападающий записал в актив 39 очков по системе «гол+пас». Он забросил 19 шайб и сделал 20 результативных передач.

В последней встрече «Спартак» обыграл дома «Куньлунь» (5:2). Подопечные Алексея Жамнова с первых минут включили быстрый темп. Они полностью владели инициативой и в первом периоде забросили три шайбы. «Драконы» постарались переломить ход игры, но красно-белые удержали преимущество.

Главным героем стал Илья Ковальчук. 40-летний ветеран провёл дебютный матч за «Спартак» в текущем сезоне. Напомним, хоккеист приостановил карьеру в 2021 году. Он продемонстрировал хорошую физическую форму и забросил шайбу в пустые ворота.

После завершения встречи главный тренер «Спартака» похвалил команду за чёткое выполнение плана на игру. Отметил Алексей Жамнов игру Ильи Ковальчука, который был предельно мотивирован и принесёт пользу красно-белым в плей-офф. Огромный опыт нападающего поможет клубу выполнить задачу на сезон.

Красно-белые великолепно выступили в последних пяти матчах. «Спартак» обыграл московское «Динамо» (8:7 ОТ), «Сочи» (4:3), «Торпедо» (5:2), минское «Динамо» (4:2) и «Куньлунь» (5:2). Все эти матчи завершились тоталом больше 5.5 шайбы.

Подопечные Алексея Жамнова после 44 встреч находятся на первом месте в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. Клуб выиграл 29 матчей в текущем сезоне.

Алексей Жамнов и Игорь Ларионов являются приверженцами атакующего и комбинационного хоккея. Для них в приоритете красивая игра. Последний очный матч между «Спартаком» и «Торпедо» порадовал зрителей семью голами. Рекомендуем ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.50.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Торпедо» — «Спартак» 26 декабря 2023 года

«Торпедо» и «Спартак» отлично играют в нападении. Команды создают много моментов и мастерски их реализуют. В каждом клубе есть признанные бомбардиры: у красно-белых Николай Голдобин, а у автозаводцев – Максим Летунов. Жамнов и Ларионов придерживаются открытых схем, поэтому матч пройдёт на встречных курсах. Рассмотрим ставку на тотал больше 6.5 шайбы за 2.50.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.50.