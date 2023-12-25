«Куньлунь» — «Локомотив». Игорь Никитин прижмёт китайцев

У «драконов» нет шансов в игре с такой обороняющейся командой.

26 декабря состоится матч КХЛ «Куньлунь» — «Локомотив». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 1.57. Шансы пекинцев оценили в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Куньлунь» — «Локомотив» 26 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Куньлунь» — «Локомотив» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.55, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.85. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.00.

Анализ и прогноз на матч «Куньлунь» — «Локомотив» (26.12.2023)

На 26 декабря запланировано семь матчей регулярного чемпионата КХЛ. В одном из них «Куньлунь» на «Арене-Мытищи» будет принимать «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

«Драконы» занимают девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 35 очков. Команда отстаёт от восьмого места на пять очков и всё ещё имеет шансы заскочить в зону плей-офф. Правда, если на старте регулярного сезона могло показаться, что так и будет, то теперь есть сомнения.

«Куньлунь» выиграл всего 15 из 43 встреч, забросив 100 шайб. Правда, в защите дела у китайского клуба очень плохи, ведь он пропустил 146 голов. На небольшой перерыв подопечные Игнатьева уходили с серией из трёх побед. Они обыграли даже лидирующий «Спартак» со счётом 5:3, а также выиграли у «Автомобилиста» (5:2) и «Сочи» (5:4 ОТ).

Правда, сразу после возвращения к регулярному чемпионату «драконы» потерпели два поражения с одинаковым разгромным счётом 2:5. Сначала они уступили «Трактору», а затем – «Спартаку», который взял реванш.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 57 очков и отставая от лидирующих красно-белых на пять очков. Причём команда сыграла на три матча меньше лидера и потенциально может обогнать подопечных Жамнова. Как всегда, железнодорожники продолжаются придерживаться тактики оборонительного плана.

Ярославцы пропустили всего 78 шайб за 41 матч – лучший показатель на Западе. Правда, и забросили всего 104 шайбы. Игорь Никитин не стремится радовать болельщиков голами. Для него в первую очередь важны сам результат и набранные очки. Всего в текущем сезоне «Локомотив» выиграл 27 матчей.

Железнодорожники выиграли 8 из 10 последних встреч. Уступили они только «Торпедо» (2:3 Б) и «Северстали» (0:1). Победили ярославцы «Спартак» (2:1), «Ладу» (2:1 ОТ), ЦСКА (3:2 и 2:1 ОТ), «Сочи» (2:0 и 3:2 ОТ), «Ак Барс» (3:1) и «Витязь» (5:2). 8 из 10 матчей завершились тоталом меньше 4.5 шайбы, что ещё раз подтверждает оборонительный хоккей от Игоря Никитина.

Стоит отметить, что бо́льшая часть побед была одержана в играх с сильными соперниками. Защитники «Локомотива» умело перекрывают все линии, нейтрализуют сильные звенья команд и используют свои моменты, не забывая при этом про компактную оборону.

Железнодорожники выиграли пять последних очных встреч, а три из них завершились тоталом меньше 4.5 шайбы. Мы предлагаем ставку на победу ярославцев и тотал меньше 6.5 шайбы за коэффициент 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Куньлунь» — «Локомотив» 26 декабря 2023 года

«Куньлунь» в затруднительной ситуации. Команда показывает слабые результаты, но по-прежнему рассчитывает попасть в зону плей-офф. Основной проблемой «драконов» остаётся плохая игра в защите. «Локомотив», в свою очередь, наоборот, компактно обороняется и за счёт этого набирает очки даже в матчах с очень агрессивными атакующими клубами. Мы предлагаем ставку на победу железнодорожников и тотал меньше 6.5 шайбы. Тем более ярославцы выиграли последние пять очных встреч.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал меньше 6.5 шайбы за 2.10.