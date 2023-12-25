«МЮ» — «Астон Вилла». Тен Хаг — мастер антирекордов!

26 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах не могут определиться с фаворитом: поставить на победу «красных дьяволов» можно с коэффициентом 2.60. Успех «львов» оценён тоже в 2.60. Ставки на ничью принимаются за 3.60.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 26 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.21. Поставить на «обе забьют» можно за 1.52.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» (26.12.2023)

Позади матчи группового этапа Лиги чемпионов. Всё внимание — на внутренние арены. На 26 декабря запланировано пять встреч 19-го тура АПЛ. В самой поздней из них на стадионе «Олд Траффорд» «Манчестер Юнайтед» примет «Астон Виллу». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

В последних пяти турах в чемпионате Англии «МЮ» победил только «Челси» (2:1). Также он не без удачи зацепился за ничью с «Ливерпулем» (0:0). Мерсисайдцы нанесли целых 34 удара. Уступили манкунианцы «Ньюкаслу» (0:1), «Борнмуту» (0:3) и «Вест Хэму» (0:2).

«Красные дьяволы» спустились на восьмую строчку в турнирной таблице первенства. Британский журналист и телеведущий Пирс Морган после поражения во встрече с «молотобойцами» высмеял Эрика тен Хага. Он с издёвкой отметил, что наставник побил множество рекордов.

На самом деле манкунианцы бьют антирекорды. Они не забили в четырёх матчах подряд впервые с 1992 года. Кроме того, «МЮ» проиграл 13 из 26 встреч сезона. Больше поражений до Рождества у него было лишь в сезоне-1930/1931 (16). Тогда клуб занял последнее 22-е место в таблице в чемпионате Англии.

Отчасти обусловлены плохие результаты и невнятная игра команды большим количеством травм. В игре с «Вест Хэмом» тен Хаг вынужденно выпустил на поле шестого и седьмого центральных защитников — Джонни Эванса и Вилли Камбвала, так как все остальные пребывают в лазарете.

Впрочем, это не оправдывает футболистов «красных дьяволов» и тен Хага. В Лиге чемпионов подопечные голландского специалиста провалились с треском. Они установили антирекорд для английских клубов по количеству пропущенных мячей в групповом этапе турнира — 15.

В отличие от «Манчестер Юнайтед», «Астон Вилла» пребывает на подъёме. Она активно прогрессирует под чутким руководством Унаи Эмери. «Львы» располагаются на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет всего одно очко.

В последних семи турах в первенстве бирмингемцы потеряли очки только во встречах с «Борнмутом» (2:2) и «Шеффилд Юнайтед» (1:1). Обыграли они «Фулхэм» (3:1), «Тоттенхэм» (2:1), «Манчестер Сити» (1:0), «Арсенал» (1:0) и «Брентфорд» (2:1). Если бы «львы» победили «Шеффилд Юнайтед», они поднялись бы на первую строчку в турнирной таблице.

Подопечные Эмери с большим перевесом выиграли по всем статистическим показателям, но чуть не потерпели поражение, пропустив в концовке. Сравнять счёт им удалось лишь на 90+7-й минуте. Таким образом, прервалась рекордная победная серия «львов» на домашнем стадионе в АПЛ, которая насчитывала 15 матчей.

Эмери в послематчевом интервью отметил, что выигрывать каждую встречу очень сложно. Испанский специалист заявил, что гордится проделанной работой, футболистами и болельщиками «Астон Виллы». Поводов для радости у наставника предостаточно. Он построил просто великолепную команду.

«Львы» демонстрируют комбинационную игру высочайшего качества, побеждают лидеров и претендуют на медали. Они преуспевают не только в чемпионате Англии, но и в Лиге конференций. «Астон Вилла» внешне легко вышла в плей-офф турнира, выиграв группу. Поставить на то, что она возьмёт три очка в предстоящем матче, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.65.

Несмотря на то что встреча состоится на «Олд Траффорд», в победу бирмингемцев верится на порядок больше. В 27 матчах во всех официальных турнирах в этом сезоне они потерпели всего лишь пять поражений и четыре раза сыграли вничью. За этот отрезок времени «львы» пропустили только 31 гол, а забили 59.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Астон Вилла» 26 декабря 2023 года

«Манчестер Юнайтед» в этом сезоне далеко не так привлекателен, как в минувшем. У его лидеров наблюдается спад, плюс множество важных игроков пребывает в лазарете. Иногда «красные дьяволы» выдают неплохие отрезки и убегают в опасные контратаки, но пользы от этого мало. «Астон Вилла» демонстрирует гораздо более качественный футбол и справедливо идёт в лидерах. «Львы» не проигрывают уже семь встреч в АПЛ и преуспевают в еврокубках. Думаем, они обыграют манкунианцев.

Ставка: победа «Астон Виллы» за 2.65.