«Челси» — «Кристал Пэлас». Верните эпоху Романа Абрамовича!

Болельщики очень сильно скучают по прежнему владельцу. Жаль, что ничего не изменить.

27 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.75. Успех «стекольщиков» оценён в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.90.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 27 декабря 2023 года

Аналитики сомневаются, что матч «Челси» — «Кристал Пэлас» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.96. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.16. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Кристал Пэлас» (27.12.2023)

Позади матчи 1/4 финала Кубка лиги Англии, а также 18 туров АПЛ. На 27 декабря запланированы три встречи 19-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне местный «Челси» примет «Кристал Пэлас». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

В последних шести турах в чемпионате Англии «синие» победили только «Брайтон» (3:2) и замыкающий турнирную таблицу «Шеффилд Юнайтед» (2:0). Уступили они «Ньюкаслу» (1:4), «Манчестер Юнайтед» (1:2), «Эвертону» (0:2) и «Вулверхэмптону» (1:2). Клуб расположился на 10 месте в турнирной таблице.

Команде из Лондона продолжают докучать серьёзные кадровые проблемы. В лазарете пребывает ряд ведущих футболистов, в частности Рис Джеймс, Бен Чилуэлл и Энцо Фернандес. Однако это лишь малая часть игроков, находящихся в лазарете. Маурисио Почеттино вынужден идти на эксперименты и выпускать пребывающих в плохом тонусе спортсменов.

В том числе из-за этого у «аристократов» наблюдаются очень большие проблемы в финальной трети поля. Они регулярно создают моменты, но реализовать их зачастую не получается. При этом, «синие» допускают много ошибок оборонительного плана и нередко пропускают ненужные голы. В 18 турах они забили 29 мячей, а пропустили 28.

В преддверии грядущего матча Почеттино лишился подспорья ещё трёх важных игроков. Во встрече с «Вулверхэмптоном» травму получил Лесли Угочукву. Плюс Коул Палмер и Рахим Стерлинг получили по жёлтой карточке, и будут отбывать дисквалификацию. Сообщается, что всего у «Челси» недоступны на игру с «Кристал Пэлас» 12 футболистов.

«Стекольщики» в последних семи турах в чемпионате Англии не одержали ни одной победы. Уступили они «Эвертону» (2:3), «Лутону» (1:2), «Борнмуту» (0:2) и «Ливерпулю» (1:2). Вничью подопечные Роя Ходжсона сыграли с набравшим отличный ход «Вест Хэмом» (1:1), «Манчестер Сити» (2:2) и «Брайтоном» (1:1).

«Кристал Пэлас» расположился на 15-й строчке в турнирной таблице первенства. Уже далеко не первых год он уверенно занимает нишу в середину турнирной таблицы. Время от времени «стекольщики» навязывают борьбу и цепляются за очки в матчах с очень сильными соперниками, но на дистанции им часто не хватает ресурсов.

К предстоящему матчу «Кристал Пэлас» подходит в отличной форме. Сравнительно недавно оправились от повреждений несколько ведущих футболистов, в частности Эберечи Эзе. 25-летний полузащитник помог своей команде зацепиться во встречах с «Манчестер Сити» и «Брайтоном» за очки.

Кстати, летом в услугах Эзе был заинтересован как раз «Челси». Однако хавбек предпочёл остаться в «Кристал Пэлас», и около месяца назад подписал с командой новый контракт, рассчитанный до 2027 года. В предстоящем матче футболист наверняка доставит немало проблем Почеттино.

Поставить на то, что «стекольщики» не проиграют, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Несмотря на то, что встреча состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж», в победу ослабленных огромным количеством кадровых потерь «аристократов» верится с трудом. В 12 из 18 туров в этом сезоне в АПЛ они потеряли очки.

Если у подопечных Ходжсона получилось зацепиться за ничейные результаты в матчах с «Брайтоном», «Вест Хэмом» и «Манчестер Сити», то и в грядущей игре они наверняка не проиграют. Только в трёх из девяти матчей в гостях в АПЛ «стекольщики» потерпели поражения. Ничьих столько же.

Фанаты «Челси» пришли в бешенство. Они пишут гневные комментарии в адрес нынешнего руководства. Многие просят вернуть команде Романа Абрамовича, которому по силам исправить ситуацию. Как утверждают болельщики, российскому бизнесмену хватит на это одних суток и дела пойдут в гору.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура АПЛ «Челси» — «Кристал Пэлас» 27 декабря 2023 года

У «Челси» наблюдаются очень большие проблемы. Клуб демонстрирует футбол низкого качества, часто пропускает и терпит болезненные кадровые потери. Даже у нестабильных середняков вроде «Кристал Пэлас» есть неплохие шансы на то, чтобы обыграть таких «аристократов». На выезде «орлы» выступают на удивление здорово. Думаем, они как минимум не проиграют в предстоящем матче.

Ставка: «Кристал Пэлас» не проиграет за 2.15.