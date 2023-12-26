Сине-бело-голубые слишком долго доминировали в чемпионате России. Пора бы внести разнообразие.

«Зенит» правил в РПЛ пять лет — довольно! Пришло время «Краснодара»!

В розыгрыше Российской Премьер-Лиги наступила зимняя пауза. Футболисты отправились в долгожданный отпуск, а руководство клубов проводит анализ сложившейся ситуации и ищет пути усиления команд. Пришло время оценить перспективы и определить наиболее вероятного победителя текущего чемпионата РПЛ.

Ивич идёт в отрыв

Произошло уникальное событие — впервые за шесть сезонов на зимний перерыв в статусе лидера ушёл не «Зенит». Его место на вершине занял «Краснодар». Практически перед каждым розыгрышем чемпионата России от «быков» ждут борьбы за титул и победы, но по тем или иным причинам команда останавливалась где-то рядом, не сумев совершить решающий шаг.

Болельщики находили для себя отдушину в красивой игре краснодарцев, которая действительно обладала собственным уникальным стилем. Но время шло, а титулов в клубном музее не прибавлялось. Наконец, появление у руля команды сербского специалиста Владимира Ивича сдвинуло дело с точки. «Краснодар» при новом тренере стал действовать более осторожно, но исправно набирает очки.

У «быков» сложилось понимание, что чемпионами не стать, играя исключительно в атаку вне зависимости от соперника. Ивич научил своих подопечных компактно обороняться, активно прессинговать и перекрывать свободные зоны. Результат превзошёл все ожидания. «Краснодар» после 18 матчей занимает первое место в турнирной таблице, записав в актив 38 очков.

Показателен другой факт. При Ивиче «быки» стали лучшей командой в РПЛ по игре в защите. За 18 встреч они пропустили всего 14 мячей! Команда стала меньше забивать, но за счёт крепкой обороны «Краснодару» для победы хватает одного или двух голов. Букмекеры предлагают коэффициент 3.05 на победу подопечных Ивича в текущем сезоне РПЛ.

«Зенит» перестали бояться

Что-то неуловимо изменилось в клубе из Санкт-Петербурга по сравнению с прошлым сезоном. Дело даже не в уходе из команды Малкома, который является индивидуально сильным игроком. У команды стало меньше уверенности в собственных силах. Но самое главное — «Зенит» перестали бояться.

Достаточно посмотреть результаты домашних игр петербуржцев. Они провели на своём поле девять матчей, из которых выиграли только шесть. Главный конкурент подопечных Сергея Семака «Краснодар» потерял дома всего лишь два очка.

Нет спокойствия у бразильцев Вендела и Клаудиньо, которые, по информации инсайдеров, рассматривают варианты ухода из клуба. Михаил Кержаков на позиции голкипера не является образцом надёжности. В обороне есть проблемы на позиции центрального защитника.

В сложившейся ситуации «Зениту» сложно рассчитывать на качественное усиление состава. Зарубежные игроки не спешат переходить в РПЛ, даже на хороший в финансовом плане контракт. Весьма вероятно, что руководству клуба из Санкт-Петербурга удастся согласовать трансфер футболистов из Южной Америки, но времени на адаптацию иностранцев уйдёт достаточно.

После 18 туров «Зенит» находится на втором месте в таблице. Он на два очка отстаёт от «Краснодара», и вся борьба за титул впереди. Букмекеры высоко оценивают шансы петербуржцев выиграть в этом сезоне чемпионат России с коэффициентом 1.57.

Марцел Личка пока осваивается

На третьей строчке турнирной таблицы расположилось «Динамо». Руководство бело-голубых угадало с назначением на пост главного тренера Марцела Лички. Чешский специалист, ещё работая в «Оренбурге», доказал свой высокий уровень тактической подготовки, создав при довольно скромном бюджете интересную команду с неповторимым стилем.

Наставник «Динамо» довольно быстро адаптировался в столице и наладил в команде хорошую психологическую атмосферу. Бело-голубые играют в атакующем стиле, агрессивно прессингуют соперника и умело создают опасные моменты. Личка довольно быстро сумел заменить Арсена Захаряна, который по ходу сезона покинул клуб, перебравшись в «Реал Сосьедад».

Прошёл достойно Личка и испытание кризисом, когда у команды случился плохой в плане результатов отрезок матчей в сезоне. Он не перекладывал вину на игроков, чем заслужил их уважение и поддержку.

Тренер доверяет молодым футболистам. Виден прогресс Константина Тюкавина и Ярослава Гладышева. Нашёл подход Личка и к ветеранам — Фёдор Смолов мотивирован и хорошо проводит этот сезон. Букмекеры предлагают коэффициент 25.0 на победу «Динамо» в текущем сезоне чемпионата России.

Абаскаль не станет чемпионом

«Спартак» стал синонимом нестабильности. У клуба хороший бюджет, красно-белые приглашают в состав футболистов высокого уровня, но не складывается чемпионская команда. Главный тренер слишком увлёкся экспериментами. Постоянная ротация состава, особенно в линии обороны, не способствует надёжности.

Возникают сомнения в том, что испанский тренер поддерживает нормальный микроклимат в команде. У него возникали по ходу сезона конфликты с Александром Соболевым, а Георгий Джикия и вовсе угодил в глубокий запас.

После 18 туров красно-белые расположились на пятом месте в таблице РПЛ. Букмекеры оценивают их шанс выиграть чемпионат России коэффициентом 30.0. Судя по всему, пока «Спартак» не обретёт внутренний баланс, титул останется лишь мечтой.

«Краснодар» делом доказывает чемпионские амбиции. Команда сделала акцент на надёжности. Её игра стала немного академичной, но появилась уверенность в собственных силах. В составе нет проблем с отдельными позициями. Мы считаем, что «быки» выиграют РПЛ в этом сезоне.

Ставка: «Краснодар» станет чемпионом РПЛ в сезоне-2023/2024 за 3.05.