Экспресс на АПЛ с коэффициентом 7.53: Мудрик встанет на путь исправления

На этот раз «синие» одержат победу, а у Гвардиолы возникнут проблемы с «Эвертоном».

Пока другие европейские чемпионаты по футболу ждут своих матчей, АПЛ не делает остановок. На 27 декабря запланировано три встречи 19-го тура. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.53 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Челси» — «Кристал Пэлас»

Хозяева поля в последнее время показывают нестабильные результаты, уступив в трёх из последних пяти матчей, одержав лишь одну победу в основное время. Гости, в свою очередь, проявили упорство, сумев сыграть вничью с сильными соперниками и потерпев поражение от «Ливерпуля» на этом же отрезке.

Команды в этом сезоне не встречались, зато в прошлом — дважды, и оба раза победу одержал «Челси». Однако, учитывая текущую форму и результаты последних игр, предстоящая встреча обещает быть более напряжённой и конкурентной. С учётом всех факторов, включая текущую форму, историю личных встреч и мотивацию команд, можно предположить, что «синие» воспользуются преимуществом домашнего поля для возвращения на победный путь.

Наш прогноз — непростая игра с минимальным перевесом хозяев, возможно, с преимуществом в один или два мяча. Такой результат позволит «Челси» улучшить своё положение в турнирной таблице АПЛ и вернуть уверенность в своих силах, а «Кристал Пэлас» продемонстрировать, что он может составить конкуренцию даже более именитым соперникам. Наша ставка — победа «аристократов» с разницей в один или два мяча за 2.05.

Прогноз на матч «Эвертон» — «Манчестер Сити»

«Эвертон», играя на своём поле, наверняка постарается использовать поддержку трибун для набора очков. Несмотря на поражение в последнем матче с «Тоттенхэмом» со счётом 1:2 и ничью с «Фулхэмом» в основное время в Кубке лиги Англии, ливерпульская команда показала хорошую игру в последних встречах, обыграв «Бёрнли» и «Челси» с общим счётом 4:0 и разгромив «Ньюкасл» (3:0).

С другой стороны, «Манчестер Сити», несомненно, является одним из фаворитов текущего сезона. Команда под руководством Гвардиолы регулярно демонстрирует высококлассный футбол и результативность, что подтверждается недавними победами в матчах с «Флуминенсе» и «Урава Ред Даймондс» с общим счётом 7:0 на клубном чемпионате мира. Однако ничья с «Кристал Пэлас» и непростая победа над «Црвеной Звездой» показывают, что даже у грандов бывают трудности. Стоит сказать также, что за шесть последних встреч АПЛ «горожане» добыли всего одну победу.

Исходя из предыдущих встреч команд, в которых «Ман Сити» обычно имел преимущество, а также учитывая текущую форму и состав клубов, велика вероятность, что гости выиграют. Однако стоит помнить, что «Эвертон» привык давать отпор более титулованным соперникам, особенно на своём стадионе, и может воспользоваться любыми ошибками «горожан». Особенно сейчас, когда «ириски» на ходу и рвутся прочь от зоны вылета, несмотря на 10-очковый штраф.

Итоговый прогноз будет на голы в обе стороны. Ожидается, что матч будет динамичным и богатым на моменты. Высокий класс состава «горожан» позволит им доминировать, но «ириски» на своём поле точно дадут достойный отпор. Ставки на обе забьют принимают за 1.82.

Прогноз на матч «Брентфорд» — «Вулверхэмптон»

«Брентфорд», играющий на домашнем стадионе, имеет не самую убедительную серию результатов, потерпев поражение в четырёх из последних пяти матчей. Однако победа в матче с «Лутоном» показывает, что в команде есть потенциал для достижения высоких результатов. «Вулверхэмптон», несмотря на крупное поражение во встрече с «Вест Хэмом», смог удивить победой над «Челси», что говорит о непредсказуемости.

Анализируя предматчевую статистику и предыдущие встречи команд, можно заметить, что «Вулверхэмптон» часто находился в более выгодном положении. Например, одержал победу в последнем очном матче со счётом 2:0, в то время как игра на поле «Брентфорда» до того закончилась вничью.

Основываясь на прошлых играх и текущем состоянии команд, наш прогноз будет следующим: матч закончится небольшим преимуществом для «Брентфорда» — возможно, с минимальным отрывом в один гол. Несмотря на непостоянство результатов обеих команд, домашний стадион и поддержка болельщиков могут сыграть ключевую роль.

Вероятнее всего, хозяева одержат победу с коэффициентом 2.00. Ключевым моментом может стать реализация моментов и эффективность полузащиты обеих команд. А недавняя победа гостей над «Челси» — сейчас совсем не показатель.

Экспресс на матчи 27 декабря

Ставка 1: победа «Челси» в 1-2 мяча в матче с «Кристал Пэлас» за 2.05.

Ставка 2: обе забьют в матче «Эвертон» — «Ман Сити» за 1.82.

Ставка 3: победа «Брентфорда» в матче с «Вулверхэмптоном» за 2.00.

Общий коэффициент: 2.05 Х 1.82 Х 2.00 = 7.53.