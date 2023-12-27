«Тампа-Бэй» — «Флорида». Кучеров загрузит Бобровского работой

В этом матче будет много голов.

28 декабря состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «Лайтнинг» можно за 2.13, шансы «Пантерз» оценили коэффициентом 2.74. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.45.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида» 28 декабря 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Тампа-Бэй» — «Флорида» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ставки на победу «Лайтнинг» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.72. Если выиграют «Пантерз», сыграет коэффициент 2.13.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» (28.12.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 декабря 2023, четверг. 03:00 МСК Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Не начался Флорида Пантерз Санрайз Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 28 декабря «Тампа-Бэй» сыграет с «Флоридой» на стадионе «Амали-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В минувшей встрече «Лайтнинг» обыграли на выезде «Вашингтон» (2:1 Б). Весь матч шла напряжённая борьба, команды больше заботились о безопасности собственных ворот. Счёт открыла «Тампа-Бэй» в первом периоде. Затем «Кэпиталз» восстановили паритет. Победитель определился в серии буллитов, в которой точнее были «молнии».

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер рассказал, что получил удовольствие от игры команды в этом упорном матче, а «Вашингтон» оказался крайне сложным соперником. Наставник отметил самоотдачу своих подопечных, поскольку обычно «молнии» слабо проводят дополнительное время.

В последних пяти матчах «Лайтнинг» выступили хорошо. Команда обыграла «Эдмонтон» (7:4), «Сент-Луис» (6:1), «Вегас» (5:4) и «Вашингтон» (2:1 Б), а уступила «Калгари» (2:4). Отметим, что четыре из этих встреч завершились с тоталом больше 5.5 шайбы.

«Тампа-Бэй» набрала 39 очков и занимает восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала 17 побед в текущем розыгрыше. На домашней арене «молнии» выиграли 10 из 16 встреч.

Лучший бомбардир НХЛ в текущем сезоне — Никита Кучеров. Нападающий забросил 23 шайбы и отдал 34 результативные передачи за «Лайтнинг». Россиянин проводит отличный сезон. Защитник Михаил Сергачёв может вернуться в состав клуба после травмы ноги. Лидер обороны «молний» пропустил два матча.

«Флорида» в последних пяти встречах выступила не слишком хорошо. Она победила «Эдмонтон» (5:1) и «Вегас» (4:2), а уступила «Ванкуверу» (0:4), «Калгари» (1:3) и «Сент-Луису» (1:4).

В минувшем матче «Пантерз» дома обыграли «Голден Найтс». «Пантеры» максимально настроились на победу, поскольку хотели взять реванш за поражение в финале плей-офф минувшего сезона. Встреча прошла в жёсткой борьбе и завершилась грандиозной потасовкой после финальной сирены. Надёжен был голкипер Сергей Бобровский. Он отразил 23 из 25 бросков.

В послематчевом интервью главный тренер «Пантерз» Пол Морис отметил, что, несмотря на результат, ему понравилась игра команды только в первом периоде. Тем не менее в действиях хоккеистов он увидел прогресс, а с ошибками в защите пообещал разобраться.

«Флорида» находится на пятом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 33 матчах 40 очков. За это время «Пантерз» потерпели 14 поражений, пропустили 87 шайб, а забросили — 96. Лучший бомбардир команды Сэм Райнхарт забросил 19 шайб и сделал 21 результативную передачу.

«Лайтнинг» в последних встречах действуют уверенно. У них получается агрессивно прессинговать соперника, быстро проходить среднюю зону и создавать опасные моменты. В хорошей форме находится нападающий Никита Кучеров. Поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.12.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Флорида» 28 декабря 2023 года

«Тампа-Бэй» делает акцент на быстрой игре в нападении. Команда создаёт много опасных моментов и в последних матчах эффективно их реализует. В защите «Флорида» часто допускает ошибки, а голкипер Сергей Бобровский не всегда стабилен. Поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.12.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.12.