«Рейнджерс» — «Вашингтон». Овечкину помешает забить Шестёркин

28 декабря состоится матч регулярного сезона НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 1.75. Успех «столичных» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 28 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Рейнджерс» — «Вашингтон» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — тоже за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.60. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.40.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» (28.12.2023)

28 декабря состоится множество интересных матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Однако среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке «Нью-Йорк Рейнджерс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу в Восточной конференции. Отрыв от идущего следом «Бостона» составляет три очка. В 32 встречах в регулярном чемпионате НХЛ «синерубашечники» потерпели только девять поражений. Также они один раз победили в серии послематчевых буллитов и четыре раза выиграли в овертайме.

За этот отрезок времени подопечные Питера Лавиолетта пропустили 89 шайб, а забросили — 108. 18 из них записал на свой счёт Артемий Панарин. Также он отдал 26 результативных передач. 32-летний нападающий проводит, пожалуй, лучший сезон в карьере. Он набрал сумасшедшую форму.

Панарин был очень близок к тому, чтобы повторить уникальное достижение 40-летней давности. Он набрал очки в каждой из 13 домашних встреч со старта сезона. Серия прервалась в игре с «Эдмонтоном» (3:4). Интересно, что Артемий отметился заброшенной шайбой, но она была отменена, так как у голкипера соперника слетел шлем.

В следующей игре «синерубашечники» победили в овертайме «Баффало» (4:3 ОТ), а Панарин отметился заброшенной шайбой. В этот раз одним из главных героев матча стал другой россиянин, выступающий за «Рейнджерс», — Игорь Шестёркин. Он совершил 27 сейвов. Нападающий Винсент Трочек в послематчевом интервью отметил, что вратарь был великолепен и несколько раз выручил команду.

«Вашингтон», в свою очередь, располагается на седьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от занимающей пятую строчку «Флориды» составляет одно очко. При этом у подопечные Спенсера Карбери есть несколько матчей в запасе.

Впрочем, пока не совсем понятно, положительно отразилось на «столичных» назначение на должность главного тренера или отрицательно. «Вашингтон» очень нестабилен. Он то обыгрывает очень сильных соперников, демонстрируя собранный командный хоккей, то бесхарактерно теряет очки во встречах с явными аутсайдерами.

Ясно одно — у «столичных» очень большие проблемы с результативностью. В 31 встрече они забросили только 77 шайб — меньше лишь у замыкающего сводную таблицу НХЛ «Сан-Хосе». Заметно снизился градус погони Александра Овечкина за рекордом Уэйна Гретцки.

Капитан «Вашингтона» в 31 игре отметился только шестью заброшенными шайбами и 14 результативными передачами. Он установил несколько антирекордов, в частности по длительности голевой засухи, которая насчитывала 14 матчей. Прервал её россиянин совсем недавно — в матче с «Коламбусом» (3:2 ОТ).

Предполагалось, что победный гол приведёт Овечкина в чувства. Однако в следующей встрече «столичные» уступили в серии послематчевых буллитов «Тампа-Бэй» (1:2 Б). Александр мог забить сначала в основное время, а затем в серии послематчевых буллитов, но голкипер соперника Андрей Василевский был на высоте. Он совершил 33 сейва и по итогу был признан первой звездой матча.

Теперь Овечкину может вставить палки в колёса другой соотечественник — ранее упомянутый Шестёркин. Поставить на то, что сыграет тотал меньше 5.5 шайбы, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. Обычно матчи между «синерубашечниками» и «столичными» получаются результативными, но в этом сезоне ждать много голов от игр с участием последних не приходится.

Подопечные Карбери не только редко радуют результативностью, но и совсем не часто пропускают. В 31 встрече в НХЛ они пропустили 86 шайб — меньше в Восточной конференции только у «Бостона». Особой похвалы заслуживают голкиперы «Кэпс» — Чарли Линдгрен и Дарси Кемпер. Они набрали отличную форму и регулярно выручают команду.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон» 28 декабря 2023 года

«Синерубашечники» выглядят небольшими фаворитам. У них на порядок лучше результаты и система игры. Плюс матч состоится в Нью-Йорке. Однако от нынешнего «Вашингтона» можно ожидать всего что угодно. Он очень нестабилен. В то же время у обеих команд порядок в защите и очень надёжные голкиперы. У «столичных» при этом наблюдаются большие проблемы с результативностью. Скорее всего, встреча не получится результативной, а Овечкин снова не сумеет забить.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 2.15.