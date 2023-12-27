«Брайтон» — «Тоттенхэм». С Постекоглу и Де Дзерби не соскучишься

28 декабря состоится матч 19-го тура АПЛ «Брайтон» — «Тоттенхэм». Начало игры — в 22:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.50. Успех «чаек» оценён в 2.65. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Брайтон» — «Тоттенхэм» 28 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Брайтон» — «Тоттенхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.18. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.43.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Тоттенхэм» (28.12.2023)

Позади групповой этап еврокубковых турниров, всё внимание на внутренние арены. На 28 декабря запланированы две игры 19-го тура АПЛ. В самой ранней из них на стадионе «Фалмер» в городе Брайтон энд Хоув померяются силами «Брайтон» и «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Ближе к середине прошлого сезона главным тренером «Брайтона» стал Роберто Де Дзерби. Итальянский специалист преобразил игру «чаек» в лучшую сторону и помог им впервые в истории попасть в еврокубки. Летом состав команды претерпел некоторые изменения, но важно, что хуже не стало.

«Брайтон» занимает девятую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии. Отставание от располагающегося на шестом месте «Вест Хэма» составляет три очка. В 18 турах первенства подопечные Де Дзерби потерпели только пять поражений, а также шесть раз сыграли вничью.

Ещё клуб из города Брайтон энд Хоув преуспевает в Лиге Европы. Он вышел в плей-офф турнира с первого места. В шести турах группового этапа «чайки» уступили только АЕКу (2:3), а также сыграли вничью с «Марселем» (2:2). Во всех остальных встречах они победили всухую.

Де Дзерби поставил команде отличный атакующий футбол. В 25 матчах во всех официальных турнирах она забила 44 мяча. Однако частенько «чайкам» не хватает надёжности в защите. Несмотря на старания Джейсона Стила и Барта Вербрюггена, они пропустили в каждом из 18 туров в АПЛ.

Так же, как и на «Брайтоне», на «Тоттенхэме» очень благоприятно отразилась смена главного тренера. После назначения на должность Ангелоса Постекоглу, клуб начал прогрессировать. Оригинальный подход австралийского наставника повлиял на менталитет и стиль игры лилово-белых.

«Шпоры» расположились на четвёртом месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Арсенала» составляет четыре очка. Если бы не большое количество травм, подопечные Постекоглу могли бы идти на первом месте. Из-за кадровых потерь они выдали пятиматчевую безвыигрышную серию.

Недавно некоторые футболисты восстановились после повреждений, что помогло Постекоглу вернуться в победное русло. В последних трёх турах в АПЛ лондонцы обыграли «Ньюкасл» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0) и набравший очень хороший ход «Эвертон» (2:1). Во всех трёх встречах забитыми мячами отметился Ришарлисон.

Бразильский нападающий совсем недавно перенёс операцию, но на восстановление ему не потребовалось много времени. Примечательно, что «Тоттенхэм» забивал в каждой из 30 последних игр в чемпионате Англии. В 18 турах в текущем розыгрыше первенства лилово-белые забили 37 мячей — больше только у «Астон Виллы» и «Манчестер Сити».

Поставить на то, что в предстоящем матче сыграет ОЗ + ТБ 3.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.26. Так же, как и «Брайтону», «шпорам» частенько не хватает надёжности в защите. В 18 встречах в АПЛ они пропустили 24 мяча. Среди топ-8 команд первенства чаще пропускает только «Вест Хэм».

Наставники обоих клубов отдают предпочтение атакующему стилю, так что встреча обещает получиться очень результативной. Выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Хорошие шансы на победу есть как у хозяев, так и у пришедших в себя после неудачного отрезка гостей.

Прогноз и ставки на матч 19-го тура АПЛ «Брайтон» — «Тоттенхэм» 28 декабря 2023 года

На двоих в 18 встречах в АПЛ «Брайтон» и «Тоттенхэм» забили 71 мяч, но и пропустили немало — 55 голов. Есть все основания полагать, что предстоящая встреча получится очень результативной и ознаменуется голами с обеих сторон. У команд шикарно поставлена игра в нападении, но также имеются некоторые проблемы оборонительного характера.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.26.