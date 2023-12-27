«Торпедо» — «Локомотив». Ларионов олицетворяет советский хоккей

28 декабря состоится матч КХЛ «Торпедо» — «Локомотив». Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу ярославцев можно с коэффициентом 2.45. Шансы нижегородцев оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Торпедо» — «Локомотив» 28 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Торпедо» — «Локомотив» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.93, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.87. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.95. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.70.

Анализ и прогноз на матч «Торпедо» — «Локомотив» (28.12.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 28 декабря 2023, четверг. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

На 28 декабря запланировано большое количество матчей в регулярном чемпионате КХЛ. В одном из них «Торпедо» на арене «Нагорный» будет принимать «Локомотив». Начало игры запланировано на 19:00 мск.

Автозаводцы занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 57 очков. Они отстают от лидирующего «Спартака» на шесть очков. Дистанция совсем небольшая,, и её можно сократить. Нижегородцы являются сторонниками атакующего хоккея. В текущем сезоне они забросили 128 шайб, а пропустили – 100.

Лучше всего «Торпедо» выступает на домашней арене, выиграв 14 из 21 встречи. В 10 последних матчах на своём льду автозаводцы потерпели всего два поражения. Они уступили «Салавату Юлаеву» (0:1) и «Спартаку» (2:5). Три минувшие игры сложились для подопечных Игоря Ларионова весьма удачно. Они одержали победы.

Нижегородцы обыграли «Северсталь» (3:1), СКА (3:1) и красно-белых (2:1 Б). Таким образом, в последнем матче «Торпедо» смогло взять реванш у команды Жамнова, пусть и не в своём привычном стиле. Трёхкратный чемпион СССР в составе ЦСКА Сергей Глазов сказал, что, наблюдая за встречей нижегородцев со «Спартаком», он впервые увидел советский хоккей. Подарит ли такие же чувства игра Ларионова со следующим соперником?

«Локомотив» находится на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 59 очков. Железнодорожники отстают от лидирующих красно-белых на четыре очка. Несмотря на годы, тактика и игра ярославского клуба остаётся неизменной – он придерживается оборонительной стратегии. Подопечные Никитина пропустили всего 79 голов – меньше всех в КХЛ.

«Локомотив» одержал победы в трёх последних встречах. Он разгромил «Витязь» (5:2), обыграл ЦСКА (2:1 ОТ) и «Куньлунь» (2:1). К слову, игра с «богатырями» получилась единственной за 12 матчей, в которой было заброшено 5.5 шайбы. 7 из 12 встреч завершились тоталом меньше 3.5 шайбы.

Очные матчи между «Торпедо» и «Локомотивом» получаются неоднозначными. В этой паре нет явного фаворита, оба клуба способны выиграть. Об этом свидетельствует статистика – в 10 последних встречах соперники побеждали по пять раз. Автозаводцы нашли способ обыграть СКА и «Спартак». Думается, Игорь Ларионов уже знает, какое противоядие будет использовать в игре с железнодорожниками. Предлагаем ставку на победу «Торпедо» в матче за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Торпедо» — «Локомотив» 28 декабря 2023 года

Обе команды имеют победную серию длиной в три матча. Но чья-то белая полоса вынуждена прерваться после очной встречи. «Локомотив» грамотно действует в защите, использует свои контратаки и является раздражителем для атакующих команд. Вот только Игорь Ларионов уже не дорожит результативным хоккеем и зрительскими симпатиями. Он и его подопечные научились при необходимости жертвовать принципами. Как аргумент – победа в матче со СКА со счётом 3:1 и ничья в основное время со «Спартаком» – 1:1. Думается, Игорь Ларионов окажется хитрее Никитина и выиграет с учётом ОТ и буллитов.

Ставка: победа «Торпедо» в матче за 2.00.