«Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль». Митрович и Малком приближают чемпионство

Кажется, лидерство у сербов и бывшего футболиста «Зенита» никто не отнимет.

29 декабря состоится матч 19-го тура Про-Лиги «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «лидеров» можно с коэффициентом 1.16. Шансы «Аль-Фейхи» оцениваются в 12.75. На ничью дают коэффициент 6.95.

Коэффициенты букмекеров на матч Про-Лиги «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль» 29 декабря 2023 года

Букмекеры считают, что игра «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.84. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.81. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.01. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.91.

Анализ и прогноз на матч Про-Лиги «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль» (29.12.2023)

Набирает обороты второй круг чемпионата Саудовской Аравии. Матч 19-го тура Про-Лиги «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль» запланирован на 29 декабря. Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск.

«Аль-Фейха» в последнем матче Про-Лиги уступила на выезде «Аль-Халиджу» (0:3). Команда из города Эль-Маджмаа оказалась прижатой к собственной штрафной с первых минут игры. Соперник полностью владел инициативой и создал много опасных моментов. Подопечные Вука Рашовича не сумели переломить ход встречи.

«Аль-Фейха» находится на 11-м месте в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 19 очков. Клуб выиграл четыре встречи и семь завершил вничью. Стоит отметить, что дома подопечные Вука Рашовича провели девять игр, в которых одержали одну победу и четыре матча завершили вничью. На своём поле команда забила всего шесть голов.

В последних пяти встречах Про-Лиги «Аль-Фейха» выступила плохо. Клуб победил только «Аль-Фатех» (1:0), а уступил «Дамаку» (2:4), «Аль-Таавуну» (1:4), «Аль-Ахли» (0:4) и «Аль-Халиджу» (0:3).

«Аль-Хиляль» в минувшем туре чемпионата Саудовской Аравии дома крупно обыграл «Абху» (7:0). Голы забили звёзды «лидеров» Рубен Невеш, Александр Митрович и Сергей Милинкович-Савич, причём последний оформил хет-трик. Удивительно, но Малком не отметился результативными действиями, хотя провёл на поле практически весь матч.

В последних пяти встречах чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Хиляль» выступил отлично. Подопечные Жорже Жезуша победили «Аль-Хазм» (9:0), «Аль-Наср» (3:0), «Аль-Таи» (2:1), «Аль-Вахду» (2:0) и «Абху» (7:0). Стоит отметить надёжную оборону команды, ведь в этих встречах «лидеры» пропустили всего один мяч.

«Аль-Хиляль» занимает первое место в турнирной таблице Про-Лиги, набрав 50 очков. Команда выиграла 16 встреч и две завершила вничью. Лучший бомбардир «лидеров» Александр Митрович в этом сезоне забил 16 голов и сделал четыре результативные передачи. Малком записал в актив девять голов.

Подопечные Жорже Жезуша довольно уверенно идут к титулу, несмотря на отсутствие Неймара из-за тяжёлой травмы. Бразилец восстанавливается после операции и недавно отправился в круиз на собственном лайнере. В этом сезоне за клуб 31-летний форвард забил один гол и сделал два ассиста.

«Лидеры» в последних матчах действует в атаке эффективно, реализуя много голевых моментов. Набрали отличную форму Александр Митрович и Сергей Милинкович-Савич, которые являются лидерами команды. Защита клуба практически не допускает ошибок, которые приводят к пропущенным мячам. Рассмотрим ставку на победу «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) за 2.26.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Саудовской Аравии «Аль-Фейха» — «Аль-Хиляль» 29 декабря 2023 года

Жорже Жезуш создал сильную команду, которая занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. В этом розыгрыше Про-Лиги «лидеры» ни разу не проиграли. В каждой линии нет проблем: результативно играет атака и надёжно действует оборона. «Аль-Хиляль» по всем показателям превосходит «Аль-Фейху», вот и поставим на его победу с форой (-2.5) за 2.26.

Ставка: победа «Аль-Хиляля» с форой (-2.5) за 2.26.