«Наполи» — «Монца». Спад Хвичи продолжается

В последних восьми матчах «партенопейцы» потерпели пять поражений. У Маццарри всё идёт не по плану.

29 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Монца». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.65. Успех «Монцы» оценён экспертами в 5.70. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Наполи» — «Монца» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.14. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.86.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Монца» (29.12.2023)

Позади 17 туров итальянской Серии А. 29 декабря состоится интересная встреча, которая откроет программу 18-го тура. На стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе померяются силами местный «Наполи» и «Монца». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Возвращение Вальтера Маццарри на должность главного тренера пока что негативно сказывается на «Наполи». В последних пяти турах в чемпионате Италии клуб не без удачи победил «Аталанту» (2:1) и располагающийся в зоне вылета «Кальяри» (2:1). Уступил он «Интеру» (0:3), «Ювентусу» (0:1) и «Роме» (0:2).

Таким образом, «партенопейцы» спустились на седьмую строчку в турнирной таблице первенства. Кроме того, они вылетели из Кубка Италии, разгромно уступив в 1/8 финала «Фрозиноне» (0:4). В Лиге чемпионов под руководством Маццарри неаполитанцы проиграли «Реалу» (2:4) и победили «Брагу» (2:0).

В этих восьми встречах «Наполи» забил только восемь мячей, а пропустил 18. У его ведущих футболистов отчётливо наблюдается спад. Заметно сбавил бывший полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия. Хорошо он выступил только в играх с «Аталантой» и «Кальяри», в которых отметился забитыми мячами.

Сообщается, что ряд клубов АПЛ и «ПСЖ» хотят воспользоваться сложившейся в «Наполи» ситуацией для того, чтобы переманить Хвичу в свой состав. Примечательно, что по итогам группового этапа Кварацхелия стал лучшим дриблёром. Он 46 раз обыграл своих соперников.

«Монца» располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Италии. В 17 турах в первенстве она потерпела только шесть поражений. За последние несколько лет «бьянкоросси» здорово преобразились. Они зарекомендовали себя как очень неуступчивого и неудобного соперника.

Подъём начался с того момента, как бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони решил приобрести клуб из Монцы в 2018 году. Он подобрал команду, когда она выступала ещё в третьем по значимости дивизионе страны, и помог впервые в истории выйти в Серию А. Неоднократно подопечным Раффаэле Палладино удавалось зацепиться за очки во встречах с лидерами, несмотря на очень ограниченные ресурсы.

Впрочем, из-за дефицита резервов Палладино приходится делать упор на очень компактную игру вторым номером, от обороны. Из-за этого в 17 встречах в Серии А подопечные 39-летнего итальянского специалиста забили только 16 мячей, но и пропустили совсем немного — 18 голов.

Большого количества забитых мячей в предстоящем матче ждать не приходится. Дело ещё в том, что в игре последнего тура Серии А с «Ромой» получили красные карточки сразу два лучших бомбардира «Наполи» — Маттео Политано и Виктор Осимхен. На двоих нападающие в этом сезоне забили 12 мячей и отдали пять результативных передач.

Поставить на то, что сыграет ТМ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.03. Последняя очная встреча закончилась именно так. Несмотря на то что все лидеры «партенопейцев» были в лучшем тонусе, им не удалось забить и избежать потери очков.

Интересно, что все поражения в этом сезоне «бьянкоросси» потерпели во встречах с командами из топ-8. Причём в четырёх из шести случаев они уступили в гостях. Если бы матч проходил в Монце, можно было бы даже поставить на то, что подопечные Палладино не проиграют. А так наилучшим вариантом всё же видится «низ» по голам.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Монца» 29 декабря 2023 года

«Наполи» пребывает в чёрной полосе. Он очень мало забивает, демонстрирует футбол низкого качества и лишился двух лидеров атаки. Другие ведущие игроки «партенопейцев», в частности Хвича, пребывают в плохом тонусе. У «Монцы» весьма крепкая оборона, но ей не хватает ресурсов и, как следствие, мощности в нападении. Всё идёт к тому, что матч ознаменуется нерезультативной ничьей или победой одной из команд с минимальным перевесом.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.03.