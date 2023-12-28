«Дженоа» — «Интер». Индзаги оставит Малиновского ни с чем

29 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Интер». Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «змей» можно с коэффициентом 1.65. Успех «грифонов» оценён экспертами в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Дженоа» — «Интер» 29 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Дженоа» — «Интер» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.74. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.77. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.18. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура чемпионата Италии «Дженоа» — «Интер» (29.12.2023)

Позади матчи 1/8 финала Кубка Италии, а также 17 туров Серии А. 29 декабря состоятся четыре встречи 18-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе «Дженоа» примет «Интер». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

В последних шести турах в чемпионате Италии «Дженоа» уступил только «Фрозиноне» (1:2) и «Монце» (0:1). Также он сыграл вничью с «Эмполи» и «Ювентусом» (по 1:1). Победили «грифоны» сначала «Верону» (1:0), а затем «Сассуоло» (2:1). Таким образом они поднялись на 14-ю строчку в турнирной таблице.

Альберто Джилардино назвал определяющим успех клуба футболистом Руслана Малиновского, выступающего за «Дженоа» на правах аренды. Главный тренер подчеркнул, что если украинец будет поддерживать текущий уровень, то станет очень важным игроком для красно-синих.

Джилардино признался, что полузащитнику приходится действовать далеко от ворот соперников, ведь дефицит резервов вынуждает «грифонов» играть с уклоном на защиту. Зато за счёт этого они только два раза пропустили больше одного мяча в последних восьми турах в первенстве.

В составе «Дженоа» Малиновский принял участие в 16 матчах во всех официальных турнирах, в которых забил два мяча и отдал столько же результативных передач. За этот отрезок времени «грифоны» пропустили 18 мячей, а забили — 15. Бóльшую часть очков они набрали на домашнем стадионе.

Удастся ли компактно обороняющемуся «Дженоа» совершить сенсацию и отнять очки у «Интера»? «Нерадзурри» в этом сезоне сметают всех на пути к скудетто. Они возглавляют турнирную таблицу первенства. Отрыв от занимающего вторую строчку «Ювентуса» составляет четыре очка.

В 17 турах в чемпионате Италии подопечные Симоне Индзаги потеряли очки только во встречах с «Сассуоло» (1:2), очень сильно прибавившей «Болоньей» (2:2) и «Ювентусом» (1:1). Также они обидно уступили в дополнительное время «Болонье» в 1/8 финала Кубка страны — 1:2.

Впрочем, миланцы быстро реабилитировались после вылета из Кубка Италии, обыграв в матче последнего тура первенства «Лечче» (2:0). Таким образом, «нерадзурри» продлили свою беспроигрышную серию в чемпионате страны до 11 встреч. Общая разность мячей при этом 26:4.

В последнее время стал часто радовать результативностью Хакан Чалханоглу. В этих 11 встречах турок записал на свой счёт пять забитых мячей и три результативные передачи. Примечательно, что в матче с «Болоньей» в Кубке Италии Индзаги решил оставить полузащитника и ещё нескольких основообразующих футболистов в запасе.

В предстоящем матче Индзаги вряд ли станет экспериментировать. Поставить на то, что его подопечные одержат победу и тотал будет больше 1.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12. Шесть из семи последних очных встреч закончились именно так. Другая ознаменовалась ничьей — 0:0.

Интересно, что ни в одной из восьми последних очных игр «грифонам» не удалось забить. У «змей» на порядок лучше состав и результаты на дистанции. В 17 встречах в Серии А миланцы пропустили только семь мячей, а забили — 41. Не исключено, что в грядущем матче они выиграют с разгромным счётом.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Интер» 29 декабря 2023 года

«Дженоа» весьма собранно смотрится на последнем отрезке сезона. Однако зацепиться хотя бы за ничью вряд ли получится. В Серии А «Интер» уверенно обыгрывает всех без разбора. Он очень редко пропускает и много забивает сам. История очных встреч предвосхищает уверенную победу «нерадзурри». Думаем, сыграет данная ставка и в этот раз.

Ставка: победа «Интера» и тотал больше 1.5 мяча за коэффициент 2.12.