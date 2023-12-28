«Лацио» — «Фрозиноне». Маурицио Сарри устроит любая победа

29 декабря состоится матч 18-го тура чемпионата Италии «Лацио» — «Фрозиноне». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.72. Шансы «канареек» оценили в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Фрозиноне» 29 декабря 2023 года

Эксперты считают, что матч «Лацио» — «Фрозиноне» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.05, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.17. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч 18-го тура Серии А «Лацио» — «Фрозиноне» (29.12.2023)

18-й тур Серии А будет закрывать 2023 год. В одном из матчей 29 декабря «Лацио» будет принимать на стадионе «Олимпико» «Фрозиноне». Начало встречи запланировано на 22:45 мск.

Бело-голубые занимают девятое место в турнирной таблице Серии А, имея в активе 24 очка. Команда отстаёт от зоны попадания в еврокубковые турниры на четыре очка, но чувствует себя комфортно, ведь опережает зону вылета на 11 очков. Римляне выиграли 7 из 17 матчей текущего сезона, но потерпели столько же поражений.

«Лацио» сильно не хватает стабильности в результатах. «Орлы» одержали победы только в двух из шести последних встреч в Серии А. Они обыграли «Кальяри» (1:0) и «Эмполи» (2:0). Вничью завершились игры с «Ромой» (0:0) и «Вероной» (1:1). Уступили римляне во встречах с «Салернитаной» (1:2) и «Интером» (0:2). Из-за отсутствия больших ресурсов в атаке подопечные Маурицио Сарри стараются придерживаться оборонительного футбола.

Однако на групповом этапе в Лиге чемпионов бело-голубые выглядели отлично. Они заняли второе место в группе и вышли в плей-офф турнира. В составе «Лацио» нет чётко выраженного форварда, который брал бы всю ответственность в атаке на себя. Чиро Иммобиле в 33 года уже не так быстр и хорош, но продолжает оставаться главной надеждой римлян. Правда, в минувшей игре он получил травму и пропустит встречу.

«Фрозиноне» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. Команда набрала 19 очков в 17 матчах благодаря пяти победам и четырём ничейным результатам. Она опережает зону вылета всего на шесть очков. Особенно плохо «канарейки» выступают на выездах, по-прежнему не выиграв ни одной встречи в Серии А в этом сезоне.

Кроме того, жёлто-синие потерпели шесть поражений подряд в гостевых играх первенства. Поэтому трудно представить, как они будут отбирать очки у мотивированных и собранных римлян. В последнем матче «Фрозиноне» проиграл «Ювентусу» со счётом 1:2. Почти все надежды клуба в нападении связаны с 20-летним Матиасом Соуле. Он забил шесть голов и отдал одну результативную передачу в 15 играх первенства.

Четыре последние очные встречи команд завершались тоталом меньше 1.5 мяча. Три из них выигрывали римляне со счётом 1:0. С учётом того, что выбыл Иммобиле, а сам Маурицио Сарри придерживается плотной обороны, стоит ждать повторения результата. Правда, не факт, что удастся забить даже один мяч. Гости очень слабо выступают на выезде и тоже будут дорожить результатом до последних минут. Их устроит и ничья в такой игре. Наша ставка на тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.

Прогноз и ставки на матч «Лацио» — «Фрозиноне» 29 декабря 2023 года

Римляне даже в матчах со слабыми соперниками никогда не бегут вперёд и предпочитают добывать победы малой кровью. «Фрозиноне» понимает, насколько тяжёлая встреча ждёт команду, поэтому в первую очередь будет держать в голове ничью. Четыре последние очные встречи клубов завершились тоталом меньше 1.5 мяча. Также добавим то, что Иммобиле получил травму. Отсюда наша ставка на тотал меньше 2.5 мяча.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.