Экспресс на футбол с коэффициентом 8.86: тен Хаг реабилитируется, Аллегри на высоте

Команды из чемпионатов Англии и Италии завершают этот год своими яркими выступлениями. На 30 декабря запланировано много интересных игр. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 8.86 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Милан» — «Сассуоло»

«Милан», являясь хозяином поля, покажет, сможет ли он восстановиться после последней ничьей со счётом 2:2 в матче с «Салернитаной». С другой стороны, «Сассуоло» приезжает в гости после поражения в игре с «Дженоа» — 1:2, что может повлиять на моральный дух.

Анализируя последние игры «Милана», можно отметить его устойчивость в атакующих действиях, что подтверждается победами со счётом 3:0 над «Монцей» и 3:1 над «Фрозиноне». Однако поражение в играх с «Аталантой» и ничья с «Салернитаной» показывают, что у миланцев есть проблемы в обороне, которые могут быть использованы соперником.

«Сассуоло», в свою очередь, имеет менее убедительную серию результатов, одержав лишь одну победу в последних пяти матчах — в упорной борьбе со счётом 4:3 во встрече с «Эмполи». Несмотря на это, команда способна удивить, как это было в матче с «Миланом» в прошлом сезоне, в котором она одержала разгромную победу — 5:2.

Учитывая проблемы в обороне и потенциал «Сассуоло» в атаке, можно ожидать, что матч будет богат на голы. Важным фактором также является возвращение ключевых игроков «Милана» после травм и дисквалификаций, что может укрепить шансы на успех. Тем не менее «Сассуоло» не следует недооценивать, учитывая его способность к сенсациям и желание реабилитироваться после недавних неудач. Ожидается, что сыграет тотал больше 2.5 мяча и обе забьют за 1.90.

Прогноз на матч «Ноттингем» — «МЮ»

«Ноттингем Форест», несмотря на недавний успех в матче с «Ньюкаслом», показал нестабильные результаты в последних играх, уступив «Борнмуту» и «Тоттенхэму», а также потерпев крупное поражение во встрече с «Фулхэмом». Тем не менее команда обладает способностью удивлять и находит поддержку на своём стадионе.

«Манчестер Юнайтед», с другой стороны, показывает не более уверенные результаты. Несмотря на поражение от «Вест Хэма» и скромный результат в матче с «Ливерпулем», победа над «Астон Виллой» подтверждает амбиции манкунианцев на текущий сезон. Однако о поражениях всухую от «Баварии» и «Борнмута» тоже забывать не стоит.

История предыдущих очных встреч команд говорит в пользу «красных дьяволов»: последние пять матчей завершились в их пользу. Учитывая текущую форму, а также предыдущие встречи клубов, «Манчестер Юнайтед» выглядит фаворитом предстоящего матча.

Прогнозируя исход встречи, мы считаем, что «МЮ» сохранит свою динамику и сможет одержать победу, опираясь на свой класс и опыт в ключевых матчах. Вероятно, «Ноттингем» продемонстрирует борьбу и создаст несколько моментов, но в итоге успех будет за гостями. Ставки на победу «красных дьяволов» принимают за 2.20.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Рома»

Обе команды подходят к матчу с разными сериями результатов. «Ювентус» показывает стабильность, одержав три победы в последних пяти встречах и дважды сыграв вничью. «Рома», в свою очередь, также не теряла очков в трёх из пяти последних матчей, но поражение в игре с «Болоньей» могло подорвать моральный дух.

История очных встреч кажется благосклонной к «Ювентусу», который дважды в последних трёх матчах на своём поле одержал победу. Однако не стоит забывать, что римляне сумели обыграть туринцев в марте текущего года, что добавляет интриги в предстоящую встречу. Анализируя предматчевую статистику и текущую форму команд, мы предполагаем, что матч получится напряжённым, но с обоюдными атакующими попытками.

«Ювентус» будет использовать преимущество домашнего поля и попытается контролировать игру, опираясь на свою традиционно сильную оборону. «Рома», в свою очередь, может сыграть от защиты с быстрыми контратаками благодаря быстроногим форвардам.

Учитывая это, а также последние результаты команд, мы предполагаем, что матч может закончиться с минимальным преимуществом одной из сторон или же ничьей. Туринцы выглядят на порядок лучше как по статистике очных встреч, так и по сезону. Думается, эта игра завершится победой «Ювентуса» за 2.15.

Экспресс на матчи 30 декабря

Ставка 1: тотал больше 2.5 мяча в матче «Милан» — «Сассуоло» за 1.90.

Ставка 2: победа «МЮ» в матче с «Ноттингемом» за 2.20.

Ставка 3: победа «Ювентуса» в игре с «Ромой» за 2.15.

Общий коэффициент: 1.90 Х 2.20 Х 2.15 = 8.86.