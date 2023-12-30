«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Кучеров оставит позади Панарина

Никита набрал сумасшедший ход, но его матчи с командой Артемия всегда отличаются ещё большей самоотдачей.

31 декабря состоится матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «молний» можно с коэффициентом 2.25. Шансы «синерубашечников» оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 31 декабря 2023 года

Аналитики считают, что матч «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.75, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 1.50. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 4.00.

Анализ и прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» (31.12.2023)

Регулярный сезон НХЛ продолжает радовать нас яркими матчами. Один из таких состоится 31 декабря на «Амали-Арене». В нём «Тампа-Бэй» будет принимать «Рейнджерс». Начало игры запланировано на 3:00 мск.

«Лайтнинг» ведут борьбу за место в плей-офф, располагаясь на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. Команда набрала 39 очков и отстаёт от восьмого места всего на одно очко. Однако дистанция до лидера составляет не менее 10 очков. Сократить её будет намного сложнее.

«Молнии» показывают результативный хоккей, уже забросив 120 шайб. Больше на Востоке только у двух клубов – «Каролины» и «Детройта». Во многом достичь этого удаётся за счёт стараний лидера «Тампа-Бэй» — Кучерова. Никита возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ, записав в актив 58 очков по системе «гол+пас». На его счету 24 гола и 34 результативные передачи. Гол в минувшей игре стал для россиянина 300-м в НХЛ.

Домашняя результативная серия Кучерова насчитывает 10 матчей – в каждом он набирал минимум одно очко. Всего в последних 10 встречах он забросил восемь шайб и отдал столько же результативных передач. В минувшей игре с «Флоридой» прервалась трёхматчевая победная серия «молний». Они уступили «пантерам» со счётом 2:3, но до этого выиграли у «Сент-Луиса» (6:1), «Вегаса» (5:4) и «Вашингтона» (2:1 Б).

«Рейнджерс» возглавляют турнирную таблицу Восточной конференции. Правда, пока преимущество не такое большое, поэтому для того, чтобы удержаться на первом месте, клубу придётся много и упорно работать. Команда из Нью-Йорка уверенно выступает на выездах и является одной из лучших в своей конференции по этому показателю.

Панарин набрал отличную форму в этом сезоне и находится в топ-4 лучших бомбардиров НХЛ. На его счету 46 очков по системе «гол+пас». Таким образом, Артемий забросил 19 шайб и отдал 27 результативных передач. Он забивал по голу в трёх из четырёх последних встреч.

В недавней игре с «Вашингтоном», закончившейся разгромной победой «синерубашечников, россиянин забросил шайбу и отдал результативную передачу.

Несмотря на отличный атакующий потенциал у обеих команд, их очные матчи часто получаются малорезультативными. 8 из 10 последних личных встреч завершились тоталом меньше 5.5 шайбы. При этом побед и поражений у клубов поровну.

Однако есть одна очень интересная статистика. В восьми последних играх между командами подряд отмечался результативными действиями Кучеров. За это время он забросил три шайбы и отдал восемь результативных передач. Предлагаем ставку на то, что Никита пробьёт тотал больше 1.5 очка за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс» 31 декабря 2023 года

Интересный матч нас ждёт, особенно если рассматривать его как противостояние голкиперов Василевского и Шестёркина либо нападающих Панарина и Кучерова. Правда, Никита выглядит на порядок лучше многих других форвардов и лидирует в гонке лучших бомбардиров НХЛ. Он считает по праву «Рейнджерс» удобными соперниками, ведь набирает очки в последних восьми очных встречах с ними. Учитывая тот факт, что всё чаще игры «синерубашечников» получаются результативными, мы рекомендуем ставку на то, что Кучеров наберёт минимум два очка по системе «гол+пас».

Ставка: тотал Кучерова больше 1.5 очка за 2.05.