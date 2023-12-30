«Тоттенхэм» — «Борнмут». Постекоглу справится с усталостью

31 декабря состоится матч 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Борнмут». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 1.77. Успех «вишен» оценён в 4.20. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Тоттенхэм» — «Борнмут» 31 декабря 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Тоттенхэм» — «Борнмут» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.08. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.29. Поставить на «обе забьют» можно за 1.45.

Анализ и прогноз на матч 20-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» — «Борнмут» (31.12.2023)

В самом разгаре сезон английской Премьер-лиги. 31 декабря состоятся две встречи 20-го тура первенства. В одной из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне померяются силами местный «Тоттенхэм» и «Борнмут». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Главный судья — Саймон Хупер.

В последних шести турах в чемпионате Англии «Тоттенхэм» уступил «Вест Хэму» (1:2) и «Брайтону» (2:4), а также сыграл вничью с «Манчестер Сити» (3:3). Победили лилово-белые «Ньюкасл» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0) и «Эвертон» (2:1). Они расположились на пятом месте в турнирной таблице.

После поражения в матче с «Брайтоном» Ангелос Постекоглу пожаловался на усталость футболистов. Австралийский специалист отметил, что использовал одних и тех же игроков на протяжении длительного периода времени. Вследствие этого во встрече с «чайками» его подопечным не хватило энергии.

В Boxing Day «шпорам» оказалось недостаточно глубины состава из-за большого количества травм. В лазарете пребывает ряд ведущих футболистов. Только чудом «Тоттенхэм» не пропустил больше в игре с «Брайтоном». Гульельмо Викарио совершил пять сейвов. Если бы не он, счёт был бы разгромным.

В 19 турах в чемпионате Англии итальянский голкипер совершил 60 сейвов, но, несмотря на его старания, лилово-белые за этот период времени пропустили 28 мячей — среди команд из топ-7 больше только у «Вест Хэма». В предстоящем матче Викарио ждёт ещё одно непростое испытание.

«Борнмут» не проигрывает семь последних туров подряд. Ничья при этом всего одна — с «Астон Виллой» (2:2). Победили «вишни» сначала «Ньюкасл» (2:0) и «Шеффилд» (3:1), а затем «Кристал Пэлас» (2:0), «Манчестер Юнайтед» (3:0), «Ноттингем Форест» (3:2) и «Фулхэм» (3:0).

Таким образом, подопечные Андони Ираолы поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице первенства. У них столько же очков, сколько у занимающего 10-е место «Челси», но имеется игра в запасе. Удастся ли клубу совершить ещё одну сенсацию?

У «вишен» заметно возросла результативность. Шикарную форму набрал Доминик Соланке, которого в качестве долгосрочного преемника Гарри Кейна рассматривает как раз «Тоттенхэм». В последних семи турах в чемпионате Англии нападающий забил восемь голов. Таким образом, он поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров лиги.

С другой стороны, в последних семи турах в АПЛ в соперниках у «Борнмута» были преимущественно аутсайдеры, середняки и нестабильные команды. Если же заглянуть на некоторое время назад, то там обнаружится множество поражений и большое количество пропущенных мячей.

В 18 турах в чемпионате Англии подопечные Ираолы, несмотря на старания Нето, пропустили 32 мяча. Голкипер за этот период времени совершил целых 57 сейвов. Что-то подсказывает, что предстоящая игра получится не менее результативной, чем матч «Брайтон» — «Тоттенхэм».

Поставить на то, что сыграет ОЗ + ТБ 3.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. Три из пяти последних очных встреч закончились именно так. Две другие проходили на стадионе «Виталити» в Борнмуте, и одна из них ознаменовалась безголевой ничьей.

В 19 встречах в АПЛ лилово-белые забили 39 мячей. Несмотря на кадровые проблемы и усталость, в их победу верится несколько больше. Поддержка домашних трибун наверняка придаст подопечным Постекоглу дополнительный заряд энергии. Впрочем, «вишни» набрали шикарный ход. Списывать их со счетов, на наш взгляд, всё же не стоит.

Прогноз и ставки на матч 20-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Борнмут» 31 декабря 2023 года

У обеих команд наблюдаются серьёзные проблемы оборонительного характера. На двоих они пропустили в этом сезоне АПЛ 60 мячей. И это при том, что их голкиперы регулярно выручали. С другой стороны, у «Тоттенхэма» и «Борнмута» полный порядок с результативностью. Эти факторы и история очных встреч свидетельствуют в пользу того, что оба клуба забьют и сыграет верх по голам.

Ставка: обе забьют и тотал больше 3.5 мяча за 2.20.