Экспресс на футбол с коэффициентом 5.20: Артета и Постекоглу оптимистичны

31 декабря пройдут последние матчи 2023 года. На этот день запланировано не так много игр. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.20 на встречи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Тоттенхэм» — «Борнмут»

Хозяева поля в последних пяти матчах показали неоднозначные результаты, одержав три победы и потерпев два поражения. Причём проиграли они «Брайтону» со счётом 2:4, и это может внести определённое беспокойство в состав команды. «Борнмут» показывает отличные результаты в гостевых встречах, одержав четыре победы подряд, что говорит о хороших выступлениях на выезде.

Рассматривая последние очные встречи между командами, стоит отметить, что «Борнмут» одержал победу в апреле текущего года со счётом 3:2, что может дать ему дополнительную уверенность. Тем не менее статистика матчей также показывает, что в большинстве случаев побеждал «Тоттенхэм», в том числе и последняя игра на поле «Борнмута» завершилась в пользу лондонского клуба.

Тем не менее данные о высокой результативности «вишен» в последних матчах делают исход встречи не столь однозначным. Исходя из текущей формы, домашней статистики «Тоттенхэма» и психологического преимущества «Борнмута» после последней победы в очной встрече, можно предположить, что матч будет напряжённым и богатым на голы.

Вероятно, что хозяева поля смогут использовать поддержку своих болельщиков для победы. В то же время «Борнмут» определённо будет стремиться продолжить свою успешную серию в гостевых матчах. Учитывая всё вышеизложенное, можно ожидать, что «Тоттенхэм» сможет вырвать победу, но не без труда. Предлагаем поставить на победу «шпор» и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

Прогноз на матч «Фулхэм» — «Арсенал»

Глядя на текущую форму обеих команд, можно заметить, что «Фулхэм» переживает не лучшие времена, проиграв три последних матча в АПЛ всухую. В то же время «Арсенал», несмотря на недавнее поражение от «Вест Хэма», в целом показывает более устойчивые результаты, занимая вторую строчку в турнирной таблице. Из приятного в последнее время — ничья с таким сильным соперником, как «Ливерпуль».

Последние встречи команд также говорят в пользу «Арсенала»: в двух из трёх встреч «канониры» победили «Фулхэм» с общим счётом 5:1. И хотя в текущем сезоне команды разошлись вничью, общая статистика подтверждает преимущество лондонцев.

Учитывая всё вышеизложенное, можно ожидать, что «Арсенал» выиграет эту встречу. Исходя из текущих показателей, мы предполагаем, что матч закончится победой «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.50. Вероятнее всего, «канониры» забьют в первом тайме, и это задаст темп всей встрече.

Экспресс на матчи 31 декабря

Ставка 1: победа «Тоттенхэма» в матче с «Борнмутом» и тотал больше 2.5 мяча за 2.08.

Ставка 2: победа «Арсенала» с форой (-1.5) за 2.50.

Общий коэффициент: 2.08 Х 2.50 = 5.20.