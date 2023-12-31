«Лестер» — «Хаддерсфилд». Возвращение в АПЛ — дело времени!

1 января состоится матч 26-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Хаддерсфилд». Начало – в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «лис» можно с коэффициентом 1.18. Успех «терьеров» оценён в 15.0. Ставки на ничью принимаются за 6.90.

Коэффициенты букмекеров на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Хаддерсфилд»» 1 января 2024 года

Букмекеры предполагают, что игра «Лестер» — «Хаддерсфилд» получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.50, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен за 2.13. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.28.

Анализ и прогноз на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Хаддерсфилд» (01.01.2024)

Игра 26-го тура Чемпионшипа «Лестер» — «Хаддерсфилд» начнётся 1 января на стадионе «Кинг Пауэр». Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск.

«Лисы» в минувшем домашнем матче победили «Ротерхэм» (3:0). Встреча прошла с большим преимуществом «Лестера». Главным героем стал Патсон Дака. Нападающий оформил дубль, а также голом отметился Чезаре Казадей. Все мячи были забиты во втором тайме. Затем клуб обыграл «Кардифф Сити» со счётом 2:0 благодаря двум результативным передачам Иссааку Фатаву.

Системообразующую роль в команде «синих» играет Гарри Уинкс. Бывший полузащитник «Тоттенхэма» и «Сампдории» отвечает за организацию атак, возглавляет прессинг и продвигает мяч в линию нападения. В текущем розыгрыше Чемпионшипа 27-летний англичанин провёл 23 матча и забил два гола.

«Лестер» находится на первом месте в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 62 очка в 25 матчах. Клуб выиграл 20 встреч и две завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «лисы» провели 12 игр, в которых одержали 10 побед.

В последних пяти домашних встречах Чемпионшипа подопечные Энцо Марески выступили хорошо. Они победили «Уотфорд» (2:0), «Плимут» (4:0), «Миллуолл» (3:2) и «Ротерхэм» (3:0), а уступили «Лидсу» (0:1).

«Лестер» — явный фаворит текущего розыгрыша Чемпионшипа и по уровню командного взаимодействия намного опережает конкурентов. Если «лисы» сумеют избежать затяжного кризиса, связанного со спадом формы, они выиграют турнир.

«Хаддерсфилд» в минувшем туре Чемпионшипа проиграл «Мидлсбро», но до этого выиграл у «Блэкберн Роверс» (3:0). «Терьеры» отлично действовали в обороне и сделали акцент на быстрых контратаках. Хотя мячом больше владел соперник, подопечные Даррена Мура продемонстрировали отличную реализацию опасных моментов. Главным героем стал Сорба Томас, который забил гол и сделал ассист.

«Хаддерсфилд» нестабильно выступил в последних пяти встречах Чемпионшипа. Он победил только «Блэкберн» (3:0), а завершил вничью матч с «Бристоль Сити» (1:1). Проиграл клуб «Престону» (1:3) и «Норвичу» (0:2) и «Мидлсбро» (1:2).

«Терьеры» занимают 21-ю строчку в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 25 очков в 25 встречах. Клуб выиграл пять матчей и 10 завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде подопечные Даррена Мура провели 12 встреч, в которых одержали две победы.

Энцо Мареска в текущем сезоне модернизировал тактическую схему «синих», сделав акцент на позиционных атаках и прессинге. «Лисы» действуют на высоких скоростях, создают много опасных моментов и при этом надёжны в обороне. Защита «Хаддерсфилда» вряд ли проведёт матч с лидером без ошибок. Рассмотрим ставку на победу «Лестера» с форой (-2.5) за 2.47.

Прогноз и ставки на матч Чемпионшипа «Лестер» — «Хаддерсфилд» 1 января 2024 года

Джейми Варди не сыграет из-за травмы, но у ветерана есть достойная замена в лице Стефи Мавидиди. Нападающий является лучшим бомбардиром клуба в Чемпионшипе. Он забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи. Справиться с такой мощной линией атаки «терьеры» не сумеют. Рекомендуем рассмотреть ставку на победу «Лестера» с форой (-2.5) за 2.47.

Ставка: победа «Лестера» с форой (-2.5) за 2.47.