«Лидс» — «Бирмингем». Уэйн Руни хоть чему-то научил!

Пока английский тренер набивает шишки в своей тренерской карьере. Хотя бы «синие» под его руководством забивают!

1 января состоится матч 26-го тура Чемпионшипа «Лидс» — «Бирмингем». Начало игры — в 18:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «белых» можно с коэффициентом 1.23. Шансы «синих» оценили в 12.5. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лидс» — «Бирмингем» 1 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Лидс» — «Бирмингем» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.50. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 26-го тура Чемпионшипа «Лидс» — «Бирмингем» (01.01.2024)

Даже 1 января не обойдётся без футбола. В Чемпионшипе пройдут матчи 26-го тура, в одном из которых «Лидс» на стадионе «Элланд Роуд» будет принимать «Бирмингем». Начало игры запланировано на 18:00 мск.

«Павлины» занимают четвёртое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе 45 очков. Команда отстаёт от лидирующего «Лестера» на 17 очков. По факту, сократить до минимума такой разрыв, конечно же, не получится. Зато если «белые» сохранят себе место в топ-6 таблицы, то смогут попробовать пробиться в АПЛ через стыковые матчи.

«Лидс» выиграл 13 из 25 матчей этого сезона, потерпев шесть поражений. Клуб забил 42 мяча, но пропустил 25. Сильным местом подопечных Даниэля Фарке является игра на домашнем стадионе. В Чемпионшипе на своём поле они провели 12 встреч и ни одной не проигрывали. В минувшей игре при своих трибунах «белые» разгромили «Ипсвич Таун» со счётом 4:0.

Однако последние две встречи «павлины» проиграли в гостях. Сначала они потерпели поражение в игре с «Престоном» — 1:2, а затем уступили «Вест Бромвичу» — 0:1. Главной движущей силой всех атак «Лидса» являются молодые нидерландцы. 22-летний Крисенсио Саммервилл забил 11 голов и отдал шесть результативных передач, а Жоэль Пироэ записал на свой счёт девять мячей и один ассист.

«Бирмингем» занимает 20-е место в турнирной таблице Чемпионшипа, имея в активе 28 очков. Команда выиграла всего 7 из 25 встреч, потерпев 11 поражений. Она забила 30 мячей, а пропустила 38. От зоны вылета клуб отделяют семь очков. Задел хороший, но и он может быть сокращён.

Похоже, что Уэйн Руни никак не может справиться с проблемами «синих». Пока карьера тренера у английского специалиста не складывается. Вместе с «Дерби Каунти» он вылетел в Лигу 1, а затем не смог достичь нужного прогресса с «Ди-Си Юнайтед». Теперь он может покинуть Чемпионшип уже с «Бирмингемом».

«Синие» не могут выиграть на протяжении четырёх матчей. На этом отрезке они потерпели поражения во встречах с «Лестером» (2:3) и «Сток Сити» (1:3), а вничью сыграли с «Плимутом» (3:3) и «Бристоль Сити» (1:1). Подопечные Руни пропустили 10 голов в этих четырёх встречах, но и забили семь мячей.

В 8 из 10 последних очных встреч между командами «Бирмингем» забивал хотя бы один гол. Команда находится в лохой форме, но и у «Лидс» есть ощутимые проблемы. Мы предлагаем воспользоваться спадом «павлинов» и поставить на гол подопечных Руни с коэффициентом 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Лидс» — «Бирмингем» 1 января 2024 года

«Павлины» выиграли всего один из пяти последних матчей, при этом потерпели три поражения. Просматривается небольшой спад формы «Лидса». В свою очередь, «Бирмингем» находится в очень плохом состоянии, но довольно часто радует результативностью. Команда пропускает много, но и сама забивает. К тому же «синие» забивали в 8 из 10 последних очных встреч. Думается, индивидуальный тотал подопечных Руни больше 0.5 мяча за 2.00 выглядит перспективной ставкой.

Ставка: «Бирмингем» забьёт за 2.00.