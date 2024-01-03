«Лас-Пальмас» — «Барселона». Витор Роке готов заменить Левандовского

4 января состоится матч 19-го тура Примеры «Лас-Пальмас» — «Барселона». Начало игры — в 23:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.59. Успех «Лас-Пальмаса» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Барселона» 4 января 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Лас-Пальмас» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.20. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.55. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.12. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура чемпионата Испании «Лас-Пальмас» — «Барселона» (04.01.2024)

Позади матчи второго раунда Кубка Испании и 18 туров Примеры. 4 января состоятся три встречи 19-го тура первенства. В самой поздней из них на стадионе «Гран Канария» в городе Лас-Пальмас-де-Гран-Канария померяются силами местный «Лас-Пальмас» и «Барселона». Стартовый свисток прозвучит в 23:30 мск.

«Лас-Пальмас» не лучшим образом начал сезон, но он быстро адаптировался к ритму Ла Лиги и зарекомендовал себя как очень крепкого и неуступчивого середняка. Расположение в турнирной таблице вполне соответствует возможностям и силе команды. Она занимает девятую строчку. Отставание от идущего на шестом месте «Реала Сосьедад» составляет шесть очков.

Вряд ли клуб из города Лас-Пальмас-де-Гран-Канария сумеет закончить сезон в зоне еврокубковых турниров, но сохранить текущую позицию ему вполне по силам. Гарсия Пимьента поставил команде шикарную игру в обороне. В 18 турах в чемпионате Испании она пропустила только 15 мячей — меньше только у лидирующего «Реала».

Правда, в первую очередь за столь потрясающую статистику стоит похвалить Альваро Вальеса. За этот отрезок времени голкипер совершил целых 66 сейвов. Особенно здорово он выступил во встречах с «Севильей» (0:1), «Реалом» (0:2) и «Атлетиком» из Бильбао (0:1). Да, все три матча «Лас-Пальмас» проиграл, но вратарь суммарно парировал в них 23 удара в створ.

Также стоит отметить, что у подопечных Пимьенты очень плохо обстоят дела с результативностью. В 18 матчах в Примере они забили только 15 мячей. Для команды, которая ещё в прошлом сезоне выступала во втором по значимости дивизионе страны, показатель неплохой, но меньше только у «Кадиса» и «Алавеса».

У «Барселоны» совсем другие задачи и проблемы. Она располагается на четвёртом месте в турнирной таблице чемпионата Испании. В 18 турах сине-гранатовые потерпели только два поражения и пять раз сыграли вничью.

Каталонцы начали постепенно сбавлять примерно с середины осени. Они уступили главным конкурентам на медали — «Реалу» (1:2) и «Жироне» (2:4), а также потеряли очки во встречах с «Гранадой» (2:2), «Райо Вальекано» (1:1) и «Валенсией» (1:1). В результате отставание от лидирующих мадридцев и бело-красных увеличилось до семи очков.

Сообщалось, что сразу несколько ведущих футболистов «Барсы», в частности Роберт Левандовски, перестали верить в идеи Хави. Тем не менее руководство поддержало специалиста, который вытащил команду из кризиса и по итогам прошлого сезона помог ей впервые выиграть Примеру после ухода Лионеля Месси.

Недавно Хави получил в подспорье вундеркинда Витора Роке, трансфер которого должен помочь сине-гранатовым встрепенуться. В 25 матчах в чемпионате Бразилии 18-летний бразильский нападающий записал на свой счёт 12 голов и три результативные передачи.

Приобретение наверняка поможет каталонцам улучшить дела с реализацией. Пока что они обстоят, откровенно говоря, плохо. Сообщается, что каталонцы лидируют среди команд из топ-5 лиг по количеству упущенных моментов как в первых таймах, так и в матчах в целом. Сильнее прочих огорчает Левандовски. В последних 10 матчах в Ла Лиге он забил только три мяча и отдал один голевой пас.

Поэтому есть все основания полагать, что предстоящая встреча получится нерезультативной. ТМ 2.5 мяча принимается в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20. По итогам 2023 года каталонцы заняли первое место по количеству матчей «на ноль» среди команд топ-5 лиг. Им удалось 22 раза сохранить ворота на замке.

В предстоящем матче сине-гранатовым придётся непросто. Во-первых, в лазарете пребывает множество ведущих футболистов, в частности Марк-Андре тер Штеген. Замещающий его Иньяки Пенья менее надёжен. Во-вторых, встреча состоится на арене «Гран Канария».

Не исключено, что поддержка родных трибун станет ключевым фактором, который поможет подопечным Пимьенты зацепиться за очки в грядущем матче. В восьми встречах в Ла Лиге дома «Лас-Пальмас» потерпел только одно поражение и три раза сыграл вничью. За этот период времени он пропустил только пять мячей.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Лас-Пальмас» — «Барселона» 4 января 2024 года

«Лас-Пальмас» очень редко пропускает, но и сам забивает совсем не часто. На домашнем стадионе подопечные Пимьенты наверняка навяжут борьбу «Барселоне». Каталонцы испытывают большие проблемы с реализацией и терпят болезненные кадровые потери. Недавнее приобретение вряд ли сразу же будет приносить сине-гранатовым плоды. Полагаем, грядущий матч ознаменуется нерезультативной ничьей или победой одной из команд с минимальным перевесом.

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 2.20.