Экспресс на футбол с коэффициентом 6.76: Хави придётся несладко

«Барселону» ждёт ещё одно испытание, а Рамос и Аллегри должны решать свои задачи.

Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.76 на матчи, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч «Севилья» — «Атлетик»

«Севилья», несмотря на свои последние неудачи, имеет хорошую историю очных матчей с «Атлетиком», выиграв большинство из них. Однако форма команды на данный момент вызывает беспокойство: поражения в четырёх из пяти последних матчей во всех турнирах и лишь одна победа во встрече со скромной «Гранадой».

С другой стороны, «Атлетик» демонстрирует впечатляющую серию результатов, одержав победы в четырёх из пяти последних встреч, в том числе обыграв «Атлетико» со счётом 2:0. Это говорит о том, что команда из Бильбао находится в отличной форме и готова бороться за высокие места в турнирной таблице чемпионата Испании.

«Севилья» же, хоть и обладает опытом и классом, должна будет приложить значительные усилия, чтобы преодолеть трудности и наладить игру. С учётом всех факторов, наш прогноз склоняется к ничьей. Это будет матч, в котором оборона «Севильи» подвергнется серьёзному испытанию, а «Атлетик» постарается использовать свою текущую форму для достижения победы. Однако, учитывая характер и опыт «Севильи», всё ещё есть шанс, что она сможет удержать хотя бы ничью в своих стенах. Ставки на победу хозяев с форой (0) принимают за 2.17.

Прогноз на матч «Ювентус» — «Салернитана»

«Ювентус» показывает уверенные результаты, выиграв четыре из пяти последних матчей и сыграв вничью один раз. Эти результаты говорят о том, что туринцы находятся в хорошей форме и обладают отличной комбинацией опыта и молодости, способной преодолеть любые препятствия. Особенно впечатляет победа в игре с непростым соперником, таким как «Рома».

С другой стороны, «Салернитана» не показывает столь же убедительных результатов. Она потерпела поражения во встречах с «Аталантой» и «Фиорентиной» на выезде. И хотя команда сумела одержать победу в матче с «Вероной» и сыграть вничью с «Миланом», её выступления нельзя назвать стабильными. Очные встречи команд также говорят в пользу «Ювентуса», который доминировал, победив в трёх из четырёх матчей и сыграв вничью.

Ожидается, что «Ювентус», воспользовавшись преимуществом домашнего стадиона и своей текущей формы, сможет контролировать игру и создать достаточно голевых моментов, чтобы забить несколько мячей. «Салернитана», в свою очередь, попытается оказать сопротивление, но отсутствие стабильности и слабая игра в обороне могут сыграть не в её пользу.

Принимая в расчёт текущую форму команд, их последние результаты и историю личных встреч, мы предполагаем, что матч закончится победой «Ювентуса» с форой (-1.5) за 1.73. Хозяева поля подтвердят своё преимущество и выйдут в следующий раунд Кубка Италии, тем самым поддержав своих фанатов и укрепив позиции.

Прогноз на матч «Лас-Пальмас» — «Барселона»

«Лас-Пальмас» показывает неплохие результаты. Несмотря на недавнее поражение в матче с «Атлетиком», команда не теряет надежды преподнести сюрприз более титулованным клубам. «Барселона», в свою очередь, демонстрирует непостоянство, но тем не менее обладает более качественным составом и большим опытом игры на высоком уровне. Победы в матчах с «Альмерией» и «Атлетико» свидетельствуют о том, что каталонцы способны выигрывать ключевые встречи.

Команда из Каталонии обладает необходимым потенциалом и навыками, чтобы контролировать игру и использовать свои моменты, тогда как «Лас-Пальмас», скорее всего, сосредоточится на обороне и попытается использовать контратаки. В качестве ставки мы бы взяли голы в обе стороны, поскольку «Лас-Пальмас» даёт всем отпор, а сине-гранатовые не блещут в обороне. Поставить на обмен забитыми мячами можно за 1.80.

Экспресс на матчи 4 января

Ставка 1: победа «Севильи» с форой (0) в матче с «Атлетиком» за 2.17.

Ставка 2: победа «Ювентуса» в игре с «Салернитаной» с форой (-1.5) за 1.73.

Ставка 3: обе забьют в матче «Лас-Пальмас» — «Барселона» за 1.80.

Общий коэффициент: 2.17 Х 1.73 Х 1.80 = 6.76.