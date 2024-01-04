«Ак Барс» — «Адмирал». Билялетдинову на руку тренировка Тамбиева с баллонами

5 января состоится матч КХЛ «Ак Барс» — «Адмирал». Начало игры — в 17:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 1.43. Шансы владивостокцев оценили в 6.80. Ставки на ничью принимаются за 5.20.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» — «Адмирал» 5 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Ак Барс» — «Адмирал» не получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 1.90. Поставить на то, что обе команды забросят больше 1.5 шайбы, можно за 2.35. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 6.60.

Анализ и прогноз на матч «Ак Барс» — «Адмирал» (05.01.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 января 2024, пятница. 17:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

На 5 января запланировано девять матчей регулярного сезона КХЛ, которые обещают подарить интригу и много эмоций. Среди них выделяется игра, в которой «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» будет принимать «Адмирал». Начало встречи намечено на 17:00 мск.

Не всё, что было задумано перед стартом розыгрыша, складывается у казанского клуба. Он занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе подопечных Билялетдинова находится 52 очка. Всего клуб в этом сезоне выиграл 25 из 45 встреч, забросив 118 шайб, а пропустив – 103.

Лучше всего «Ак Барс» выступает на домашней арене, выиграв четыре из пяти последних встреч. Однако общая картина выглядит не такой привлекательной для казанцев. Подопечные Билялетдинова победили только в двух из семи последних матчей. Они обыграли «Авангард» (4:0) и «Салават Юлаев» (3:2). Потерпели поражения «барсы» в играх с «Северсталью» (1:4), «Локомотивом» (1:3), «Автомобилистом» (1:2), «Сибирью» (2:4) и «Металлургом» (1:4).

Победив уфимцев, команда из Казани прервала серию из трёх поражений. После встречи Билялетдинов похвалил своих подопечных за отличную самоотдачу. Его порадовал тот факт, что хоккеисты очень сильно хотели выиграть и готовы были отдать для этого все силы. Тем более это было принципиальное дерби. Отдельной похвалы заслуживает автор дубля – молодой Дмитрий Кателевский.

«Адмирал» проводит ужасный сезон и занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 37 очков. За 45 игр в текущем сезоне клуб из Владивостока одержал всего лишь 14 побед. «Моряки» и так не славились результативностью, а в этом розыгрыше забили 95 голов, но пропустили 129.

Подопечные Леонида Тамбиева проиграли три последние встречи. Они уступили «Нефтехимику» (3:4 и 2:5), а также «Сибири» (1:4). Эти матчи свидетельствуют об очень слабой обороне «Адмирала», которая в каждой из игр пропускала минимум четыре гола. Сразу после встречи Нового года «моряки» выделились.

Леонид Тамбиев провёл физическую тренировку для своих подопечных уже 1 января с баллонами. Многие отнеслись к этому скептически и назвали её настоящим издевательством над хоккеистами «Адмирала». Однако, по словам самого тренера, все спортсмены остались довольны, и в том числе сам наставник не сидел без дела, он тоже работал.

Поможет ли тренировка с баллонами «морякам»? Как бы не стало ещё хуже прежнего! Тем более им предстоит встреча на выезде с «Ак Барсом», который дома будет цепляться за очки. К тому же казанцы выиграли три последние очные встречи со счётом 3:1, 2:1 и 3:0. Мы предлагаем поставить на победу казанцев и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.07.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» — «Адмирал» 5 января 2024 года

«Ак Барс» перед наступлением Нового года прервал трёхматчевую серию поражений, победив «Салават Юлаев». В свою очередь, «Адмирал» потерпел три поражения кряду, а 1 января хоккеисты уже провели тяжёлую тренировку с баллонами. Зря Леонид Тамбиев тратил время и прервал отдых своих подопечных. Предлагаем поставить на победу команды Билялетдинова и тотал меньше 5.5 шайбы, ведь последние очные встречи заканчивались максимум четырьмя голами.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал меньше 5.5 шайбы за 2.07.