«Болонья» — «Дженоа». От Малиновского ждали большего

5 января состоится матч 19-го тура Серии А «Болонья» — «Дженоа». Начало — в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу красно-синих можно с коэффициентом 2.10. Успех «грифонов» оценивается в 4.10. На ничью дают коэффициент 3.08.

Коэффициенты букмекеров на матч 19-го тура Серии А «Болонья» — «Дженоа» 5 января 2024 года

Аналитики считают, что игра «Болонья» — «Дженоа» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.76, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.47. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.33. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.70. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.28.

Анализ и прогноз на матч 19-го тура Серии А «Болонья» — «Дженоа» (05.01.2024)

Игра 19-го тура Серии А «Болонья» — «Дженоа» начнётся 5 января на стадионе «Ренато Далль'Ара». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск.

Красно-синие в минувшем матче Серии А уступили на выезде «Удинезе» (0:3). Территориальное преимущество и контроль мяча (74%) были на стороне подопечных Тьяго Мотты, но соперник продемонстрировал хорошую реализацию опасных моментов. Даже замены и переход на более атакующую схему не помогли переломить ход встречи.

На послематчевой пресс-конференции тренер «Болоньи» рассказал, что во всех компонентах игры команда действовала плохо, особенно не удался быстрый переход из обороны в атаку. Тьяго Мотта остался недоволен действиями линии защиты, которая в простых ситуациях позволяла сопернику беспрепятственно распоряжаться мячом в штрафной площади.

«Болонья» проводит текущий розыгрыш чемпионата Италии выше всяческих похвал. Команда находится на пятом месте в турнирной таблице Серии А, набрав 31 очко в 18 матчах. Клуб выиграл восемь встреч и семь завершил вничью. Стоит отметить, что на домашней арене «борзые» провели девять матчей, в которых одержали семь побед.

В последних пяти встречах в Серии А подопечные Тьяго Мотты выступили хорошо. Они победили «Салернитану» (2:1), «Рому» (2:0) и «Аталанту» (1:0), игру с «Лечче» завершили вничью (1:1), а уступили «Удинезе» (0:3).

В линии нападения «Болоньи» выделяется Джошуа Зиркзее. 22-летний футболист в текущем розыгрыше Серии А забил семь мячей и сделал две результативные передачи. В последней встрече с «Удинезе» он несколько раз выходил на ударную позицию, но не хватило точности.

«Дженоа» в минувшем туре Серии А дома сыграл вничью с «Интером» (1:1). «Нерадзурри» с первых минут атаковали, и на 42-й минуте Марко Арнаутович открыл счёт. «Грифоны» восстановили паритет ещё до перерыва. Гол забил Раду Дрэгушин после передачи Альберта Гудмундссона.

Румынский футболист провёл за «Дженоа» 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился голом и результативной передачей. «Тоттенхэм» рассматривает его кандидатуру в качестве усиления состава в зимнее трансферное окно. Инсайдеры сообщают, что «шпорам» придётся заплатить за переход лидера «грифонов» около € 30 млн.

«Дженоа» неплохо выступил в последних пяти встречах Серии А. Клуб победил только «Сассуоло» (2:1), завершил вничью матчи с «Эмполи» (1:1), «Ювентусом» (1:1) и «Интером» (1:1), а уступил «Монце» (0:1). Таким образом, в четырёх из этих игр обе команды забивали.

«Грифоны» занимают 12-ю строчку в турнирной таблице Серии А, набрав 20 очков в 18 встречах. Клуб выиграл пять матчей в этом розыгрыше и столько же завершил вничью. Стоит отметить, что на выезде «Дженоа» провёл девять игр, в которых одержал две победы.

«Борзые» отлично выступают дома в текущем сезоне. Они умело атакуют и создают сопернику ловушки за счёт эффективного прессинга. Но «Дженоа» опасно недооценивать — клуб недавно доказал свою силу, сыграв вничью с «Ювентусом» и «Интером». Рассмотрим ставку, что «Болонья» не проиграет и обе забьют за коэффициент 2.78.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Болонья» — «Дженоа» 5 января 2024 года

Тьяго Мотта создал отличную команду с уникальным стилем игры. Несмотря на ограниченный финансовый ресурс, наставник красно-синих выжимает максимум из потенциала имеющихся футболистов. Дома команда в текущем розыгрыше Серии А уступила всего в одной встрече. Тем не менее практически в каждой игре случаются ошибки в обороне. В составе «Дженоа» достаточно креативных футболистов, которые могут воспользоваться этим и забить гол. Например, полезно действуют при создании атак Руслан Малиновский и Кевин Стротман. Кроме того, в отличной форме нападающий Альберт Гудмундссон. В этом матче мы выберем ставку, что «Болонья» не проиграет и обе забьют.

Ставка: «Болонья» не проиграет и обе забьют за 2.78.