«Тоттенхэм» — «Бёрнли». Постекоглу можно только посочувствовать

«Шпоры» демонстрируют классный футбол, но они устали и очень сильно ослаблены травмами.

5 января состоится матч 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Бёрнли». Начало игры — в 23:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу лилово-белых можно с коэффициентом 1.55. Успех «бордовых» оценён в 5.60. Ставки на ничью в основное время принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Бёрнли» 5 января 2024 года

Аналитики считают, что матч «Тоттенхэм» — «Бёрнли» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.09. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.50. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Бёрнли» (05.01.2024)

Позади матчи 20-го тура АПЛ, а также игры 1/4 финала Кубка лиги. 5 января состоятся три встречи 1/32 финала старейшего в мире футбольного турнира — Кубка Англии. В самой поздней из них на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» местный «Тоттенхэм» примет «Бёрнли». Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Шпоры» занимают пятую строчку в турнирной таблице АПЛ. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет шесть очков. В последних пяти турах в первенстве «Тоттенхэм» уступил только «Брайтону» (2:4). Победил он «Ньюкасл» (4:1), «Ноттингем Форест» (2:0), «Эвертон» (2:1) и «Борнмут» (3:1). За этот период времени недавно восстановившийся после операции Ришарлисон забил пять мячей.

Для «вишен» поражение стало первым в последних восьми турах в чемпионате Англии. Закончили год подопечные Ангелоса Постекоглу на весьма позитивной ноте. Однако новый они начинают с огромным количеством кадровых потерь. В лазарете пребывает ряд ведущих футболистов.

Более того, вскоре стартуют Кубок Азии и Кубок Африки, и лилово-белые на некоторое время лишатся ещё двух игроков — Сон Хын Мина и Ива Биссума. Ещё должен был отправиться в расположение национальной команды Папе Сарр, но он получил травму в матче последнего тура АПЛ с «Борнмутом».

К предстоящей встрече «шпоры» подходят очень уставшими и с маленькой глубиной состава. Из Кубка лиги Англии они вылетели, уступив в матче второго раунда «Фулхэму» (1:1, по пенальти 3:5). Что-то подсказывает, что в старейшем в мире футбольном турнире подопечным Постекоглу тоже не светит пробраться далеко.

«Бёрнли» очень плохо начал сезон. В стартовых 13 турах в чемпионате Англии он одержал только одну победу и один раз сыграл вничью. «Бордовые» располагаются в зоне вылета. Отставание от занимающего спасительную 17-ю строчку «Эвертона» составляет пять очков, что немало.

С другой стороны, начиная с декабря подопечные Венсана Компани здорово прибавили. В последних семи встречах в АПЛ они уступили «Вулверхэмптону» (0:1), «Эвертону» (0:2), лидирующему «Ливерпулю» (0:2) и занимающей вторую строчку «Астон Вилле» (2:3). Вничью сыграли с «Брайтоном» (1:1), а победили «Шеффилд» (5:0) и «Фулхэм» (2:0).

У «Бёрнли» очень молодой состав, но благодаря стараниям бывшего защитника «Манчестер Сити» он постепенно адаптируется к ритму АПЛ. В Кубке лиги «бордовые» добрались до 1/8 финала, победив на предыдущих стадиях «Ноттингем Форест» (1:0) и «Солфорд» (4:0). Дальше не пустил «Эвертон» (0:3).

В недавнем интервью Компани выразил уверенность, что в 2024 году «бордовые» будут побеждать чаще. Он признался, что ему нравится работать с этой командой. Поставить на то, что «Бёрнли» не проиграет в основное время грядущий матч, можно с коэффициентом 2.55.

Как ни странно, на выезде «Бёрнли» выступает даже лучше, чем на «Тёрф Мур». Он стал первым клубом в истории АПЛ, который проиграл 9 из 10 первых домашних матчей сезона. В 10 встречах в первенстве в гостях подопечные Компани одержали две победы и столько же раз сыграли вничью.

У «бордовых» нет таких серьёзных кадровых проблем, как у лилово-белых. Практически все подопечные Компани пребывают в хорошей физической форме и понемногу прогрессируют. Полагаем, свежесть футболистов сыграет в предстоящем матче ключевую роль.

Прогноз и ставки на матч 1/32 финала Кубка Англии «Тоттенхэм» — «Бёрнли» 5 января 2024 года

В кубковых матчах очень важны глубина состава и запас сил. У «Тоттенхэма» ни того, ни другого из-за травм и дисквалификаций нет. «Бёрнли» на последнем отрезке сезона смотрится собранно и уверенно. Ему удалось навязать борьбу лидерам, также зацепиться за очки во встречах с «Шеффилдом», «Брайтоном» и «Фулхэмом». Думается, «бордовые» как минимум не проиграют «шпорам» в основное время.

Ставка: «Бёрнли» не проиграет в основное время за 2.55.