Подтвердятся ли эти слова в адрес двух русских хоккеистов? Как бы там ни было, они легендарны!

«Вашингтон» — «Каролина». Овечкин уже не тот, а Свечников — украшение лиги?

6 января состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина». Начало – в 3:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «Харрикейнз» можно за 1.84, шансы «Кэпиталз» оценили коэффициентом 3.36. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 6 января 2024 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Каролина» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.30. Ставки на победу «Кэпиталз» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.52. Если выиграют в матче «Харрикейнз», сыграет коэффициент 1.53.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Каролина Харрикейнз» (06.01.2024)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 06 января 2024, суббота. 03:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Каролина Харрикейнз Роли Кто победит в основное время? П1 X П2

Радует болельщиков интригующими матчами регулярный сезон НХЛ. 6 января «Вашингтон» сыграет с «Каролиной» на «Кэпитал Уан-Арене». Арбитр введёт шайбу в игру в 3:00 мск.

В минувшей встрече «Кэпиталз» дома уступили «Нью-Джерси» (3:6). Инициативой больше владели «Дэвилз», которые хладнокровно наказали «столичных» за грубые ошибки в обороне. В третьем периоде «дьяволы» забросили две шайбы и надёжно отыграли в защите, не позволив восстановить паритет.

Александр Овечкин традиционно много работал на команду и записал в актив две результативные передачи. Таким образом, капитан «Вашингтона» за карьеру в НХЛ набрал при реализации численного преимущества уже 564 очка. По этому показателю россиянин догнал Горди Хоу и занял пятое место в списке крайних нападающих лиги.

«Кэпиталз» в текущем сезоне столкнулись с проблемами в атаке. С большим трудом команде удаётся реализовывать опасные моменты, несмотря на присутствие в составе Александра Овечкина и Евгения Кузнецова. Дело в том, что россияне далеки от оптимальной формы, поэтому клуб до сих пор не может перейти отметку в 100 заброшенных шайб.

В последних пяти матчах «столичные» выступили плохо. Команда обыграла только «Питтсбург» (4:3), а уступила «Рейнджерс» (1:5), «Айлендерс» (1:5), «Нэшвиллу» (2:3 Б) и «Нью-Джерси» (3:6). Отметим, что четыре из этих встреч завершились тоталом больше 5.5 шайбы.

«Вашингтон» после 36 матчей набрал 42 очка и занимает девятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. Команда одержала 18 побед в текущем розыгрыше. На домашней арене «столичные» выиграли 9 из 18 встреч.

Овечкин забросил восемь шайб и отдал 16 результативных передач. С возрастом форвард потерял скорость и по каким-то другим причинам уже не настолько хорош в атаке. Недавно Дмитрий Губерниев заступился за ветерана. По словам комментатора, все, кто говорят, что Александр уже не тот, грубо ошибаются.

«Каролина» выиграла четыре последние встречи подряд. Она победила «Нэшвилл» (5:2), «Монреаль» (5:3), «Торонто» (3:2) и «Рейнджерс» (6:1).

В минувшем матче «Харрикейнз» на выезде обыграли «Рейнджерс». Хорошую игру провели россияне: голкипер Пётр Кочетков отразил 28 из 29 бросков, а нападающий Андрей Свечников оформил дубль. Защитник Дмитрий Орлов полезно отработал в обороне, но без результативных действий.

Бывший советский хоккеист Юрий Новиков недавно высказался в адрес Андрея. По словам легендарного спортсмена, Свечников является украшением НХЛ, а также обладает всеми качествами, чтобы считаться мастером своего дела.

«Каролина» находится на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции, набрав в 38 матчах 46 очков. За это время «Харрикейнз» потерпели 17 поражений, пропустили 118 шайб, а забросили — 130. Себастьян Ахо — это лучший бомбардир клуба. Он забил 15 голов и сделал 28 ассистов.

«Вашингтон» испытывает проблемы в атаке и с трудом создаёт опасные моменты. Также у него плохо работает спецбригада по игре в большинстве — всего 13,7% реализации. На фоне нестабильных «столичных» «Харрикейнз» выглядят командой без слабых мест. Поставим на победу «Каролины» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.73.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Каролина» 6 января 2024 года

«Вашингтон» не может решить проблемы в нападении. Клуб не смог перейти отметку в 100 голов в текущем сезоне. Во многом игра команды базируется на индивидуальном мастерстве Овечкина, но он нестабилен. В свою очередь, «Харрикейнз» набрали обороты и выиграли четыре последних матча. Кроме того, в отличной форме Андрей Свечников и голкипер Пётр Кочетков. Поставим на победу «Каролины» и тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 2.73.

Ставка: победа «Каролины» и тотал больше 5.5 шайбы за 2.73.