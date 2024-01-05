«Эльче» — «Жирона». Мичела, Стуани и Довбика не угомонить!

Бело-красные набрали потрясающую форму. У них есть шансы стать как чемпионами страны, так и обладателями Кубка.

6 января состоится матч 1/16 финала Кубка Испании «Эльче» — «Жирона». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу бело-красных можно с коэффициентом 2.15. Шансы бело-зелёных оценили в 3.30. Ставки на ничью принимаются за 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч «Эльче» — «Жирона» 6 января 2024 года

Эксперты считают, что матч «Эльче» — «Жирона» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.85. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.40. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.75.

Анализ и прогноз на матч 1/16 финала Кубка Испании «Эльче» — «Жирона» (06.01.2024)

Набирает обороты Кубок Испании, и в одном из матчей 1/16 финала, который пройдёт 6 января, «Эльче» на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» будет принимать «Жирону». Начало игры запланировано на 20:00 мск.

Бело-зелёные выступают в Сегунде, причём не лучшим образом. Они занимают 12-е место в турнирной таблице, имея в активе 30 очков. Отставание от лидирующего «Леганеса» составляет девять очков. Но от зоны вылета команду отделают восемь очков. Всё это говорит о не лучшем состоянии клуба. Вряд ли он готов возвращаться в Примеру.

«Эльче» не может выиграть три последние встречи. Он уступил «Картахене» со счётом 1:2 и «Овьедо» — 2:3, а игру с «Мирандесом» завершил вничью – 0:0. Хотя до этого результаты клуба были вовсе не такими слабыми. Как в таком состоянии бело-зелёные собираются выигрывать встречи в Кубке Испании?

Начали свой путь в турнире бело-зелёные с победы в матче с «Эуропой» всухую со счётом 2:0. В следующем раунде они обыграли «Линарес» — 3:1. Как раз после того, как «Эльче» прошёл 1/32 финала Кубка Испании, последовала серия неудачных выступлений. Оборвать её в игре с «Жироной» будет практически невозможно.

Бело-красные заметно прибавили в этом сезоне и занимают вторую строчку в турнирной таблице Примеры, имея в активе 48 очков. Ровно столько же у лидирующего «Реала», но у мадридцев лучше разница голов. Зато подопечные Мичела забили больше остальных клубов в чемпионате Испании – 46 голов, пропустив 24.

Украинский нападающий Довбик показывает великолепные результаты. Он занимает четвёртую строчку в списке лучших бомбардиров Ла Лиги, забив 11 мячей. У лидирующего Беллингема всего на два гола больше. Отличное подспорье ему составляют 37-летний Кристиан Стуани, 19-летний Савио и соотечественник Артёма — Виктор Цыганков, но он травмирован.

У Мичела подобралась отличная компания, которой он умело пользуется. Большое количество атакующих футболистов, регулярно приносящих результат, но среди них нет звёзд. Со своими задачами справляются не только молодые и перспективные игроки, но и ветераны, такие как Стуани.

«Жирона» не проигрывает 13 последних матчей подряд во всех турнирах. При этом в 11 из них она одержала победы. Ничьи были зафиксированы только во встречах с «Атлетиком» (1:1) и «Бетисом» (1:1). Особенно выделяются матчи, в которых бело-красные выиграли у «Барселоны» в каталонском дерби со счётом 4:2 и у мадридского «Атлетико» — 4:3. В четырёх из пяти последних встреч подопечные Мичела забивали больше 2.5 мяча.

«Жирона» начала свой путь в Кубке Испании с победы во встрече с «Сан Роке де Лепе» со счётом 2:1, а затем разгромила «Ориуэлу» — 5:2. Стуани в этих матчах оформил дубль. Ожидать, что предстоящая игра пройдёт по-другому сценарию – ошибка. Мы предлагаем поставить на победу «Жироны» и тотал больше 2.5 мяча за 3.60. А что, если бело-красные выиграют и Кубок Испании и Примеру?

Прогноз и ставки на матч «Эльче» — «Жирона» 6 января 2024 года

Бело-зелёные выступают в Сегунде, но проводят очень слабый сезон и вряд ли смогут претендовать на возвращение в Примеру. «Эльче» не может выиграть три последние встречи кряду, плохо обороняясь. «Жирона» метит в лидеры и не отстаёт от мадридского «Реала». В Ла Лиге в этом сезоне подопечные Мичела выполняют роль самого результативного клуба. В подспорье тренера находятся отличные футболисты, предпочитающие доказывать своё превосходство голами. Мы считаем, что бело-красные не почувствуют сопротивления и выиграют, а также в матче будет забито больше 2.5 мяча.

Ставка: победа «Жироны» и тотал больше 2.5 мяча за 3.60.